Red Bull Cliff Diving Tarihinin En İnanılmaz 7 Rekoru

Saatte 85 km'ye varan hızlarda 27 metre yükseklikten çok büyük bir cesaretle yerçekimine meydan okunan bir spor... Burada dünya standartlarındaki sporcuların sadece yarışarak bile mutlak spor sınırlarını test ettiklerini düşünebilirsin. Ancak çok daha fazlası var... 2009'daki ilk etkinlikten bu yana Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi, dünyanın dört bir yanındaki çarpıcı doğal ve kentsel mekanlarda sınırları aşıyor ve 'ilkleri' yaratıyor.

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi 'nde bir sonraki durak Antalya. Detaylı bilgi için etkinlik sayfasını ziyaret et.

01 En çok Dünya Serisi şampiyonu unvanı

Gary Hunt Montreal'de mücadeleye geri döndü © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Erkekler cliff diving serisinin tartışmasız GOAT'ı Gary Hunt , en çok Dünya Serisi şampiyonluğu ödülünü elinde tutuyor. 40 yaşındaki Hunt, 2009'dan bu yana 14 sezonda 10 Dünya Serisi şampiyonluğu elde etti ve üç kez de ikinci oldu. Hunt, Olimpik dalış hayalinin peşinden gitmek için spora uzun bir ara verdi ancak epeydir beklenen dönüşünü Ağustos 2024'te Montreal'de yaptı. Şimdi, 27 metrelik platforma sağlam bir şekilde geri dönmüşken, akıllarda şu soru var: Yeni rakiplerle başa çıkıp şampiyonluk için eski formuna geri dönebilecek mi?

02 En uzun galibiyet serisi

Iffland'ı yenebilen dalgıçların listesi oldukça kısa © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Yedi kez Dünya Serisi şampiyonu olan Rhiannan Iffland , kadınlar cliff diving etkinliğinin en baskın figürü. 33 yaşındaki doğal yetenek, dudak uçuklatan bir cliff diving rekoruna sahip ve 49 mücadelede sadece iki kez podyumun dışında kaldı.

Avustralyalı sporcunun en büyük başarılarından biri olan yedi dünya şampiyonluğunun yanı sıra, 2018-2021 arasındaki en uzun galibiyet serisi (13) de ona ait. Avustralyalı sporcu şu ana kadar çıktığı altı mücadelede elde ettiği dört galibiyetle Dünya Serisi sıralamasındaki liderliğini koruyor ve sekizinci şampiyonluğunu elde etme yolunda ilerliyor.

03 Dünya Serilerinde en çok yer alma

Gary Hunt pek çok noktadan dalış gerçekleştirdi. © Mauro Puccini/Red Bull Content Pool

Gary Hunt'ın Dünya Serilerinde en çok yarışan sporcu olduğunu öğrenmek hiç de şaşırtıcı değil. Fransız sporcu 25 yaşında platforma ilk adımını attığından bu yana, 14 sezonda toplam 99 kez start aldı ve bunların 98'i art arda gerçekleşti. Kilometre taşı niteliğindeki 100. başlangıcı henüz kesinleşmemiş olsa da Hunt, 2025 yılında Dünya Serisi sıralamasına geri dönerek uçurum dalışı kariyerinde yeni bir sayfa açmayı umuyor.

04 En yüksek zorluk derecesi

Aidan Heslop 27 metreden yapılabileceklerin sınırlarını zorluyor © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Aidan Heslop 2022'de Dünya Serisi sahnesine çıktı ve ABD'nin Boston kentinde kalıcı olarak katıldığı ilk mücadelede zafere ulaştı. İngiliz dalgıç 2018 ve 2021 yılları arasında wildcard ile birkaç kez boy göstermişti. Heslop, 20 yaşındayken ABD durağında yeni nesil dalgıçların bir parçası olarak gerçekten iz bıraktı.

Şimdi ilk King Kahekili dünya şampiyonu kupasının peşinde olan Heslop, inanılmaz karmaşık dalışlarıyla tanınıyor. 22 yaşındaki sporcu aynı zamanda cliff diving'in sınırlarını her geçen sezon daha da zorlayarak spor için yeni ölçütler belirleyen bir öncü haline geldi.

Heslop, 2022'de dört ileri takla ve üç buçuk burgu pike (yeni DD tablosunun yürürlüğe girmesinin ardından 2024'te 5.9 olarak yeniden kalibre edildi) ile yarışmada gerçekleştirilen en yüksek Zorluk Derecesini (DD) gerçekleştiren ilk dalgıç oldu. Britanyalı sporcu destansı dalışıyla hâlâ istikrarlı bir şekilde puan topluyor ve sadece üç saniyelik havada kalma süresiyle insani olarak mümkün olanın teknik sınırlarını zorlamaya devam ediyor.

05 En iyi joker sonuçları

Cătălin Preda Boston silüeti üzerinde süzülüyor © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi ilk kez 2009 yılında, dünyanın en seçkin dalgıçlarından oluşan sekiz kişilik daimi kadro ve her etkinlik durağına biraz renk katmak için joker dalgıçlardan oluşan bir kadroyla başladı. Bugünlerde her durakta 12 erkek ve 12 kadından oluşan kalıcı bir kadro ve her durakta her kategoride ortalama dört joker bulunuyor.

Her joker sadece dünyanın en iyileriyle birlikte dalış deneyimi için değil, aynı zamanda Dünya Serisi dalış sahnesinde bir sıçrama yapabilecekleri umuduyla yarışıyor.

Kadınlar kategorisinde Rhiannan Iffland, çaylak yılında ABD'nin Teksas eyaletinde düzenlenen Dünya Serisi'nde çıkış yaptı. Avustralyalı sporcu 2016'da wildcard ile aynı sezonda şampiyonluğa ulaşarak yenilmezlik serisi başlattı.

Erkeklerde ise hem Cătălin Preda hem de Carlos Gimeno wildcard ile Dünya Serisi sıralamasında üçüncülük elde etti. Preda bunu 2021'de başarırken, Gimeno ise daha yakın zamanda, 2023'te başardı.

Bu arada, 2024 jokerleri Kaylea Arnett , şu anda çaylak sezonunda. Ginni van Katwijk ise hala kadınlar Dünya Serisi sıralamasında üçüncülük için mücadele ediyor ve kalan iki durakla kalıcı dalgıçları sıkı bir şekilde takip etmeye devam ediyor.

06 İlk mükemmel 10

Hakemler Gary Hunt'a 10 puan verdi © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Hunt'ın olağanüstü becerisini ve hassasiyetini ortaya koyan bu nadir görülen başarı, yıldız ismin kariyerinde belirleyici bir an oldu ve spor tarihindeki en iyi cliff diving sporcularından biri olarak ününü pekiştirdi.

Jüriler, Downpatrick Head'te iki kez 10 tam puan verdiler. © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Aynı şekilde Rhiannan Iffland, 2021 yılında İrlanda'nın Downpatrick Head kentinde jüriden 10 puanların tamamını alarak kadınlar kategorisinde mükemmel bir dalış gerçekleştiren ilk dalgıç oldu. Akıllara durgunluk veren bu başarı, dalgaları, akıntıları ve dalgalı suları okumada Avustralyalı'nın ekstra sörf becerilerini gözler önüne seren engebeli kıyılardaki zorlu koşullarda elde edildi.

07 Şimdiye kadarki en yüksek skor

Constantin Popovici Boston'da kazandı © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Son Dünya Serisi şampiyonu Constantin Popovici , şiddetli rekabetçi doğası ve son derece dinamik dalışlarıyla tanınıyor; bu iki özelliği Romanyalı sporcuya 2023'te ilk King Kahekili kupasını kazandırdı. Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi tarihinde tek bir etkinlikte şimdiye kadarki en yüksek puanı alarak rekor kırıp kazandığı ödülle bir sezonun gidişatını belirlemişti.

Romanyalı sporcu Boston'daki 2023 sezonu açılışında 492,20 puan alarak jüriden 10 puan aldı ve bir önceki sezon Mostar, Bosna Hersek durağında aldığı 481,50'lik en yüksek puanı da geride bıraktı.

Popovici bu sezon da Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'ni kazanmak için yarışmaya devam ediyor ve ilk üçte şu anki lider Aidan Heslop ve James Lichtenstein ile yakın bir mücadele içinde.

2024 takviminde kalan iki durakla birlikte mücadele devam ediyor. Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi 27-29 Eylül tarihleri arasında Antayla, Türkiye 'ye geliyor, nefes kesen mücadeleyi sakın kaçırma.