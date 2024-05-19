Adriana Jimenez of Mexico dives from the 20m platform during the final stop of the Red Bull Cliff Diving World Series, Ik Kil cenote, Yucatan, Mexico, on October 17, 2014.
© Romina Amato/Red Bull Content Pool
Cliff Diving

Cliff Diving Yapmak İçin Dünyadaki En İyi Lokasyonlar

Red Cliff Diving'de yeni sezon başlarken dünyanın en inanılmaz dalış noktalarını derledik.
Yazar: Chris Magill
5 dakikalık okuma itibarıyla güncel

Bu haberin içinde

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi

Sporcular, odak ve becerilerini en üst düzeyde tutup 20 metreden daha yüksek bir noktadan suya doğru atlarlarken inanılmaz akrobasi hareketleri yapıyorlar.

22 Tour Stops

Gary Hunt

The astonishing successes of ten-time Red Bull Cliff Diving World Champion Gary Hunt make him the most decorated athlete in his field.

FransaFransa

Rhiannan Iffland

Dünyanın en iyi dalışçılarından biri ve Cliff Diving şampiyonlarından biri olan Avustralyalı Rhiannan Iffland, 21 metrelik platformda baskın bir güç.

AustraliaAustralia

Orlando Duque

Colombian cliff diving star Orlando Duque is a champion many times over and a genuine legend of his sport.

ColombiaColombia

David Colturi

Calm, collected and confident, American David Colturi has been one of the standout cliff divers in the World Series over the past decade.

ABDABD

Jonathan Paredes

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nde en uzun süre hizmet veren sporcu olan Jonathan Paredes, 2023'te wildcard olarak yarıştığı bir sezonun ardından kalıcı statüye geri dönüyor.

MeksikaMeksika

Steven LoBue

The first cliff diver ever to pack five somersaults into a three-second freefall, Steven LoBue has been dazzling crowds for the past 10 years.

ABDABD

Blake Aldridge

With more than 30 years of experience in the sport, Blake Aldridge is one of the most recognisable names in the world of cliff diving.

United KingdomUnited Kingdom

İçerik Rehberi

  1. 1
    Maunsell Castles, İngiltere
  2. 2
    Wadi Shab, Umman
  3. 3
    Cabo San Lucas, Meksika
  4. 4
    Polignano a Mare, İtalya
  5. 5
    Fuji Dağı, Japonya
  6. 6
    Yucatan, Meksika
  7. 7
    Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri
  8. 8
    Inis Mor, İrlanda
  9. 9
    Guggenheim Museum Bilbao, İspanya
  10. 10
    New York, ABD
  11. 11
    Vila Franca do Campo, Azor Adaları, Portekiz
Red Cliff Diving'de yeni sezon Yunanistan'da başlıyor. Canlı izlemek için tıkla.
Çarpıcı, görkemli, hayranlık uyandırıcı: bunlar Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin cesur ve süper yetenekli sporcuları tarafından gerçekleştirilen aksiyon dolu ve estetik dalışları tanımlarken kullanılan kelimelerden sadece birkaçı.
Ancak dudak uçuklatan, gözleri kamaştıran ve tüyleri diken diken eden tek şey havada yapılan bu akrobatik ve zarif manevralar değil. Her yarışmanın arka planını, en az dalışlar kadar çarpıcı ve görkemli mekanlar oluşturuyor.
2009'dan bu yana dünyanın en dalışçıları dünyayı defalarca dolaşarak çok çeşitli yerlerde becerilerini sergilediler. Saf kayalıklar, egzotik lagünler ve pastoral şelalelerden dünyaca ünlü simge yapılar ve tarihi yerlere kadar hiçbir yer sınırların dışında kalmadı ve fotoğrafçılarımız manzara ve zarif dalışların güzel kombinasyonunu yakalamak için yolun her adımında oradaydı.
01

Maunsell Castles, İngiltere

Kent'teki Maunsell Kalesi, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'yi savunmak için Thames Halici'nde inşa edilmiştir. İngiliz Blake Aldridge ve Gary Hunt, 2012'de Britanya sularında yapılacak ilk Dünya Serisi etkinliği öncesinde bir tanıtım dalışı sırasında yeteneklerini sergilemek için doğal bir seçimdi.
English divers Blake Aldridge (L) and Gary Hunt (R) dive from an 18 metre winching boom on the World War II Maunsell Forts in the Thames Estuary, England - September 2012

Giants at Sea – Gary Hunt and Blake Aldridge soar from Maunsell Forts

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

02

Wadi Shab, Umman

Zümrüt gibi sularıyla kanyon benzeri bir vadi olan Wadi Shab, 2012 finalinin yapıldığı yerdi. Gary Hunt ve Orlando Duque arasındaki şampiyonluk mücadelesi kıran kırana geçti. Burası aynı zamanda 45 santigrat dereceyi bulan sıcaklığıyla şimdiye kadarki en sıcak yerdi.
Saf, doğal uçurum dalışı hayranları için Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi 'nin 26 Mayıs'taki 2024 sezon açılışı için Atina 'ya dönüşünü kutlamaya ve 29 Eylül' de Antalya, Türkiye' deki popüler uçurum dışı turlara tanık olmaya hazır olun.
Michal Navratil of the Czech Republic dives from the 27.5 metre platform during the seventh and final stop of the Red Bull Cliff Diving World Series, Wadi Shab, Oman

Michal Navratil and cliffs as far as one can see

© Balazs Gardi/Red Bull Content Pool

03

Cabo San Lucas, Meksika

Cabo San Lucas Kemeri ya da El Arco, beyaz kumlu sahilden çıkan kireçtaşı kemeriyle doğal bir kaya oluşumudur. Jonathan Paredes ve David Colturi 2017 sezonu öncesinde burayı bir günlüğüne uçurum dalışı oyun alanı olarak kullandılar.
Jonathan Paredes launches from the arch of Cabo San Lucas in Mexico for Red Bull Cliff Diving World Series.

Jonathan Paredes launches from the arch of Cabo San Lucas in Mexico

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

04

Polignano a Mare, İtalya

Kayalardan evlerin yükseldiği ve dalgıçların platforma özel bir terastan girdiği bu yer, her şey 2009 yılında başladığında takvimde yer alıyordu. 2023 yılında yarışmaya altıncı kez ev sahipliği yapan bu destansı yer, 2024 yılında da dalgıçları ağırlamaya devam edecek. Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi 'nin 2024 Polignano a Mare durağı hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.
Jacqueline Valente dives from the 22-metre platform during the first training session of the seventh stop of the Red Bull Cliff Diving World Series, Polignano a Mare, on September 11, 2015.

Polignano a Mare – where houses rise from the rocks

© Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

05

Fuji Dağı, Japonya

On üç kez dünya şampiyonu olan Orlando Duque, 2016'da Japonya'daki ilk durağı olan Shirahama'dan önce, Boğa Kayası Ushitsuki Iwa'dan dalış yapmak üzere UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 3.776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağı'nın eteklerindeki Kumomi'ye gitti.
Orlando Duque performs 15 metres from Ushitsuki Iwa (Bull's Rock) in Shizuoka, the home of Mount Fuji, prior to the eighth stop of the Red Bull Cliff Diving World Series in Kumomi, Japan on Oct 2016

Picture perfect with Orlando Duque

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

06

Yucatan, Meksika

Rachelle Simpson, 2014 yılında Mavi Cenote Ik Kil'de ilk kadın şampiyon olarak taçlandırıldı. Köklerle kaplı duvarlar, kristal berraklığındaki sular ve yemyeşil bitki örtüsü gerçekten fotojenik bir yer oluşturdu.
Adriana Jimenez of Mexico dives from the 20m platform during the final stop of the Red Bull Cliff Diving World Series, Ik Kil cenote, Yucatan, Mexico, on October 17, 2014.

Adriana Jimenez dives in Yucatan

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

07

Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

Dubai'deki 2016 finali, dalgıçların şehir silüeti ve Arap Körfezi'nin muhteşem manzarasına sahip dairesel tasarımlı bir bina olan Pier 7'den atlarken tüm hava farkındalığı becerilerini kullanmaları gereken ilk gece etkinliğiydi. Gary Hunt ve Rhiannan Iffland gece yarısı şampiyon olarak taçlandırıldı.
Helena Mertendives from the 20.5 metre platform on the Dubai Marina Pier 7 building prior to the Red Bull Cliff Diving World Series in Dubai, UAE on October 26, 2016.

Dive into the night

© Balazs Gardi/Red Bull Content Pool

08

Inis Mor, İrlanda

İrlanda'nın Atlantik kıyısındaki sert ve engebeli Inis Mor, Doğa Ana tarafından oyulmuş neredeyse mükemmel dikdörtgen bir deniz havuzuna dalan uçurum dalışı seçkinleri için zorlu bir sınav oldu. Serpent's Lair'in gizemli hava deliği, okyanus suyunun sualtı tünelleri ve mağaralarından oluşan bir ağ üzerinden içeri ve dışarı akmasını sağlayarak dalgıçlar için hareketli bir hedef oluşturuyor. Dünya Serisi bir kez daha vahşi doğada dalışa hazırlanırken dalgıçlar 2024'te Kuzey İrlanda'daki aynı derecede engebeli Causeway Sahili'nde yepyeni bir noktayı keşfedecekler. Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi Causeway Coast durağı hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.
Artem Silchenko dives from the 28 metre platform in Inis Mor, Aran Islands, Ireland on June 28th 2014 at the third stop of the Red Bull Cliff Diving World Series

Rugged beauty at Inis Mor

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

09

Guggenheim Museum Bilbao, İspanya

Heybetli ve ikonik Guggenheim Müzesi Bilbao, 2015'teki 50. Dünya Serisi durağının arka planını oluşturdu. Steven LoBue 'nun kazandığı ve Gary Hunt'ın genel şampiyon olarak taçlandırıldığı sezon finali için büyük bir kalabalık Nervión nehri boyunca sıralandı.
Nefes kesici şehir manzaraları size göreyse, o zaman bir ziyafet içindesiniz demektir. Dünya Serisi 2024'te Bilbao'nun çarpıcı mimarisini değiştirerek Oslo'daki Norveç Red Bull Cliff Diving durağında, Kanada Montreal'deki ilk Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nde ve Sydney'deki uçurum dalışı finalinde mimari ve adrenalini karıştırıyor.
Jucelino Junior of Brazil dives from the 27.5 metre platform on La Salve bridge during the eighth and final stop of the Red Bull Cliff Diving World Series, Bilbao, Spain on September 26th 2015.

Dropping into the Guggenheim Museum, Bilbao

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

10

New York, ABD

Dalış yerleri bundan daha özel olamaz - bir 'özgürlük sıçraması'. 19 Ağustos 2013'te, hiç uyumayan şehirde şafak sökerken Orlando Duque, Özgürlük Heykeli'nin önünden New York Limanı'na atladı. Bu sezon, Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi 8 Haziran'da Boston'a geri döndüğünde bir kez daha Amerika'da dalış aksiyonu yaşanacak.
Flying back to NY with Orlando Duque.

Flying back to NY with Orlando Duque

© Brian Nevins/Red Bull Content Pool

11

Vila Franca do Campo, Azor Adaları, Portekiz

Tartışmasız en saf uçurum dalış noktası. Dünya Serisi 2018'de bir kez daha Atlantik'in ortasındaki volkanik takımadalara geri döndü ve dalgıçlar farklı kalkış noktalarında doğrudan kayalıklardan atladılar.
Orlando Duque dives from the 27 metre platform at Islet Franca do Campo during the third stop of the Red Bull Cliff Diving World Series, Sao Miguel, Azores, Portugal on July 9th 2016.

Spot the diver – the towering Islet Franco do Campo

© Romina Amato/Red Bull Content Pool

Hong Adası, Krabi, Tayland
Geri sayımda 1 numara ve nedenini anlamak zor değil. Hong Adası, dalgıçların doğrudan kayalıklardan güzel Andaman Denizi'ne atladığı 2013 finali için 'ada atlama' durağının bir parçasıydı. Krabi kıyılarındaki kaya zirveleri, 300 milyon yıl önce oluşmuş kireçtaşı kayalıklarıyla jeolojik bir harikadır, insan yerleşimi yaklaşık 40.000 yıl öncesine dayanmaktadır ve birçoğuna henüz insan ayağı değmemiştir.
Orlando Duque and Jonathan Paredes watch as Michal Navratil dives from the 27 metre platform on Hong Island at the Red Bull Cliff Diving World Series, Krabi, Thailand on October 25th 2013.

And the winner is... Hong Island, Krabi, Thailand! An island paradise

© Dean Treml/Red Bull Content Pool

Bu haberin içinde

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi

Sporcular, odak ve becerilerini en üst düzeyde tutup 20 metreden daha yüksek bir noktadan suya doğru atlarlarken inanılmaz akrobasi hareketleri yapıyorlar.

22 Tour Stops

Gary Hunt

The astonishing successes of ten-time Red Bull Cliff Diving World Champion Gary Hunt make him the most decorated athlete in his field.

FransaFransa

Rhiannan Iffland

Dünyanın en iyi dalışçılarından biri ve Cliff Diving şampiyonlarından biri olan Avustralyalı Rhiannan Iffland, 21 metrelik platformda baskın bir güç.

AustraliaAustralia

Orlando Duque

Colombian cliff diving star Orlando Duque is a champion many times over and a genuine legend of his sport.

ColombiaColombia

David Colturi

Calm, collected and confident, American David Colturi has been one of the standout cliff divers in the World Series over the past decade.

ABDABD

Jonathan Paredes

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nde en uzun süre hizmet veren sporcu olan Jonathan Paredes, 2023'te wildcard olarak yarıştığı bir sezonun ardından kalıcı statüye geri dönüyor.

MeksikaMeksika

Steven LoBue

The first cliff diver ever to pack five somersaults into a three-second freefall, Steven LoBue has been dazzling crowds for the past 10 years.

ABDABD

Blake Aldridge

With more than 30 years of experience in the sport, Blake Aldridge is one of the most recognisable names in the world of cliff diving.

United KingdomUnited Kingdom
Cliff Diving
Diving