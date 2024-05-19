Cliff Diving Yapmak İçin Dünyadaki En İyi Lokasyonlar

Red Cliff Diving'de yeni sezon Yunanistan'da başlıyor. Canlı izlemek için tıkla.

Çarpıcı, görkemli, hayranlık uyandırıcı: bunlar Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi 'nin cesur ve süper yetenekli sporcuları tarafından gerçekleştirilen aksiyon dolu ve estetik dalışları tanımlarken kullanılan kelimelerden sadece birkaçı.

Ancak dudak uçuklatan, gözleri kamaştıran ve tüyleri diken diken eden tek şey havada yapılan bu akrobatik ve zarif manevralar değil. Her yarışmanın arka planını, en az dalışlar kadar çarpıcı ve görkemli mekanlar oluşturuyor.

2009'dan bu yana dünyanın en dalışçıları dünyayı defalarca dolaşarak çok çeşitli yerlerde becerilerini sergilediler. Saf kayalıklar, egzotik lagünler ve pastoral şelalelerden dünyaca ünlü simge yapılar ve tarihi yerlere kadar hiçbir yer sınırların dışında kalmadı ve fotoğrafçılarımız manzara ve zarif dalışların güzel kombinasyonunu yakalamak için yolun her adımında oradaydı.

01 Maunsell Castles, İngiltere

Kent'teki Maunsell Kalesi, İkinci Dünya Savaşı sırasında İngiltere'yi savunmak için Thames Halici'nde inşa edilmiştir. İngiliz Blake Aldridge ve Gary Hunt , 2012'de Britanya sularında yapılacak ilk Dünya Serisi etkinliği öncesinde bir tanıtım dalışı sırasında yeteneklerini sergilemek için doğal bir seçimdi.

Giants at Sea – Gary Hunt and Blake Aldridge soar from Maunsell Forts © Dean Treml/Red Bull Content Pool

02 Wadi Shab, Umman

Zümrüt gibi sularıyla kanyon benzeri bir vadi olan Wadi Shab, 2012 finalinin yapıldığı yerdi. Gary Hunt ve Orlando Duque arasındaki şampiyonluk mücadelesi kıran kırana geçti. Burası aynı zamanda 45 santigrat dereceyi bulan sıcaklığıyla şimdiye kadarki en sıcak yerdi.

Michal Navratil and cliffs as far as one can see © Balazs Gardi/Red Bull Content Pool

03 Cabo San Lucas, Meksika

Cabo San Lucas Kemeri ya da El Arco, beyaz kumlu sahilden çıkan kireçtaşı kemeriyle doğal bir kaya oluşumudur. Jonathan Paredes ve David Colturi 2017 sezonu öncesinde burayı bir günlüğüne uçurum dalışı oyun alanı olarak kullandılar.

Jonathan Paredes launches from the arch of Cabo San Lucas in Mexico © Dean Treml/Red Bull Content Pool

04 Polignano a Mare, İtalya

Kayalardan evlerin yükseldiği ve dalgıçların platforma özel bir terastan girdiği bu yer, her şey 2009 yılında başladığında takvimde yer alıyordu. 2023 yılında yarışmaya altıncı kez ev sahipliği yapan bu destansı yer, 2024 yılında da dalgıçları ağırlamaya devam edecek. Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi 'nin 2024 Polignano a Mare durağı hakkında daha fazla bilgiye buradan ulaşabilirsiniz.

Polignano a Mare – where houses rise from the rocks © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

05 Fuji Dağı, Japonya

On üç kez dünya şampiyonu olan Orlando Duque, 2016'da Japonya'daki ilk durağı olan Shirahama'dan önce, Boğa Kayası Ushitsuki Iwa'dan dalış yapmak üzere UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 3.776 metre yüksekliğindeki Fuji Dağı'nın eteklerindeki Kumomi'ye gitti.

Picture perfect with Orlando Duque © Dean Treml/Red Bull Content Pool

06 Yucatan, Meksika

Rachelle Simpson, 2014 yılında Mavi Cenote Ik Kil'de ilk kadın şampiyon olarak taçlandırıldı. Köklerle kaplı duvarlar, kristal berraklığındaki sular ve yemyeşil bitki örtüsü gerçekten fotojenik bir yer oluşturdu.

Adriana Jimenez dives in Yucatan © Romina Amato/Red Bull Content Pool

07 Dubai, Birleşik Arap Emirlikleri

Dubai'deki 2016 finali, dalgıçların şehir silüeti ve Arap Körfezi'nin muhteşem manzarasına sahip dairesel tasarımlı bir bina olan Pier 7'den atlarken tüm hava farkındalığı becerilerini kullanmaları gereken ilk gece etkinliğiydi. Gary Hunt ve Rhiannan Iffland gece yarısı şampiyon olarak taçlandırıldı.

Dive into the night © Balazs Gardi/Red Bull Content Pool

08 Inis Mor, İrlanda

İrlanda'nın Atlantik kıyısındaki sert ve engebeli Inis Mor, Doğa Ana tarafından oyulmuş neredeyse mükemmel dikdörtgen bir deniz havuzuna dalan uçurum dalışı seçkinleri için zorlu bir sınav oldu. Serpent's Lair'in gizemli hava deliği, okyanus suyunun sualtı tünelleri ve mağaralarından oluşan bir ağ üzerinden içeri ve dışarı akmasını sağlayarak dalgıçlar için hareketli bir hedef oluşturuyor. Dünya Serisi bir kez daha vahşi doğada dalışa hazırlanırken dalgıçlar 2024'te Kuzey İrlanda'daki aynı derecede engebeli Causeway Sahili'nde yepyeni bir noktayı keşfedecekler. Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi Causeway Coast durağı hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

Rugged beauty at Inis Mor © Romina Amato/Red Bull Content Pool

09 Guggenheim Museum Bilbao, İspanya

Heybetli ve ikonik Guggenheim Müzesi Bilbao, 2015'teki 50. Dünya Serisi durağının arka planını oluşturdu. Steven LoBue 'nun kazandığı ve Gary Hunt'ın genel şampiyon olarak taçlandırıldığı sezon finali için büyük bir kalabalık Nervión nehri boyunca sıralandı.

Dropping into the Guggenheim Museum, Bilbao © Romina Amato/Red Bull Content Pool

10 New York, ABD

Dalış yerleri bundan daha özel olamaz - bir 'özgürlük sıçraması'. 19 Ağustos 2013'te, hiç uyumayan şehirde şafak sökerken Orlando Duque, Özgürlük Heykeli'nin önünden New York Limanı'na atladı. Bu sezon, Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi 8 Haziran'da Boston'a geri döndüğünde bir kez daha Amerika'da dalış aksiyonu yaşanacak.

Flying back to NY with Orlando Duque © Brian Nevins/Red Bull Content Pool

11 Vila Franca do Campo, Azor Adaları, Portekiz

Tartışmasız en saf uçurum dalış noktası. Dünya Serisi 2018'de bir kez daha Atlantik'in ortasındaki volkanik takımadalara geri döndü ve dalgıçlar farklı kalkış noktalarında doğrudan kayalıklardan atladılar.

Spot the diver – the towering Islet Franco do Campo © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Hong Adası, Krabi, Tayland

Geri sayımda 1 numara ve nedenini anlamak zor değil. Hong Adası, dalgıçların doğrudan kayalıklardan güzel Andaman Denizi'ne atladığı 2013 finali için 'ada atlama' durağının bir parçasıydı. Krabi kıyılarındaki kaya zirveleri, 300 milyon yıl önce oluşmuş kireçtaşı kayalıklarıyla jeolojik bir harikadır, insan yerleşimi yaklaşık 40.000 yıl öncesine dayanmaktadır ve birçoğuna henüz insan ayağı değmemiştir.

And the winner is... Hong Island, Krabi, Thailand! An island paradise © Dean Treml/Red Bull Content Pool