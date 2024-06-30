Cliff Diving'de Yarışacak En Önemli Yıldızlar

Cliff Diving'te 2024 sezonu İtalya durağıyla devam ederken engebeli kayalıkların arasında yer alan güzel plaj koyları, Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nin ikonik İtalyan sahil kasabasına 11. kez geri dönüyor... İşte hem İtalya'da hem de Cliff Diving sezonunun tüm duraklarında mücadele edecek olan yıldız isimler...

Ellie Smart

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nde 31 kez start alan Eleanor 'Ellie' Smart, şu anda yarışan en deneyimli kadın sporculardan biri. 2017'de İrlanda'nın zorlu Inis Mór sahilinde etkileyici bir Dünya Serisi başlangıcı yapan Missouri doğumlu sporcu, Dünya Su Sporları Dünya Kupası'nda elde ettiği üçüncülük sayesinde 2019 sezonu için kalıcı bir bilet kazanmıştı. İlk tam sezonunda, da Mostar'da ilk kez podyuma da çıkmayı başarmıştı.

Maria Paula Quintero

Maria, 20 metrelik platformu ilk denediğinde 16 yaşındaydı ve Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'ndeki ilk gösterisinde 17, ilk podyumunu aldığında ise 18 yaşındaydı. Kolombiyalı Maria Paula Quintero, Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nde podyuma çıkan en genç kadın olmuştu.

Ellie Smart © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Jonathan Paredes

Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nde en uzun süre hizmet veren sporcu olan Jonathan Paredes, 2023'te wildcard olarak yarıştığı bir sezonun ardından kalıcı statüye geri döndü. Jonathan Paredes, on yılı aşkın bir süredir Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'nde kusursuz bir şekilde performans göstermeye devam ediyor. Dalışa altı yaşında başlayan Paredes, cliff diving'e geçmeden önce kariyerine yüksek dalış gösterilerinde başlamıştı.

Xantheia Pennisi

Avustralyalı uçurum dalıcısı Xantheia Pennisi, Dünya Serisi'ndeki ilk çıkışını 19 yaşında Mostar'da yaptı ve 2022 daimi dalıcı listesine girmeyi başardı. Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'ne ilk kez 19 yaşında 2018'de katılan Xantheia Pennisi, 2021'deki atılım sezonuna gelmeden önce istikrarlı bir ilerleme kaydetti ve Avustralyalı sporcu nihayet İrlanda'da podyuma ilk kez çıkmayı başardı ve birkaç hafta sonra Polignano a Mare'deki sezon finalinde bu başarısını tekrarladı. Yarı Filipinli olan Brisbane doğumlu sporcu, ülkedeki ilk uçurum dalışı etkinliği olan Filipinler'deki 2019 sezon açılışında sıralamanın bir parçası olmaktan özellikle gurur duyuyor.

Xantheia Pennisi © Romina Amato/Red Bull Content Pool

Constantin Popovici

Spora geç katılan Constantin Popovici, 2023 Red Bull Cliff Diving Dünya Serisi'ni kazanmasının ardından erkeklerde zirveye yerleşti. Uçurum dalışı dünyasına görece geç katılan Constantin Popovici, 29 yaşına kadar bu spora ilk adımını atmadı ancak bu yetenekli dalgıç, şampiyon Gary Hunt'ın zirvedeki uzun saltanatına karşı en büyük tehditlerden biri olarak kendini sağlam bir şekilde konumlandırdı.

Popovici, 2019 Dünya Serisi için FINA Dünya Kupası sırasında Romanyalı bir sporcunun ilk kalıcı biletini kazandıktan sonra, sezona çarpıcı bir başlangıç yaparak ilk iki startında ikincilik ve bir zafer elde ettikten sonra Kral Kahekili kupası için yarışmaya başladı. Ne yazık ki onun ve tüm uçurum dalışı hayranları için heyecan verici bir unvan mücadelesi beklentisi, 'Costa'nın İtalya'daki üçüncü duraktaki yarışmadan önce garip bir kayma sonrasında ayağındaki bir kemiği kırmasıyla suya düştü.

James Lichtenstein, İtalya'da 27 metreden dalış yaptı © Romina Amato/Red Bull Content Pool

James Litchtenstein

James Lichtenstein uçurum dalışı için en geleneksel yolu seçmemiş olabilir ama bu Amerikalı sporcunun bu son derece zorlu sporda başarılı olmasını engellemedi. Sekiz yaşında jimnastikte yarışmaya başlayan James, ilk başarısını da trambolinde yakaladı... Üniversitede tramplenden dalışa geçiş yapan James Lichtenstein, uçurum dalışı söz konusu olduğunda işleri farklı yapmaya kararlıydı.