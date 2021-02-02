Üst üste birkaç maç kaybedip sıralamada alt basamaklara düşünce şanssızlıktan yakınmak en kolay yoldur. Tabii ki TFT’de şansa bağlı faktörler mevcut ama üst sıralara tırmanmak ve Red Bull M.E.O. Sezon 3 gibi turnuvalarda boy göstermek için yeteneğe ihtiyacın olduğu da muhakkak.

Yeteneğin ne kadar önemli olduğunu görmek için oyun çıktığından beri zirvede yer alan profesyonel oyunculara bakmak yeterli. Cloud9 takımının iki oyuncusu Khalif "Khroen" Hashim ve Michael "k3soju" Zhang , uzun süredir dünyanın en iyilerinden biri konumundalar ve haliyle onlara kulak vermek gerekiyor.

Red Bull M.E.O. Sezon 3 'ün Hearthstone ve Teamfight Tactics (TFT) Türkiye finalleri 6 - 7 Şubat tarihlerinde gerçekleşecek. Red Bull M.E.O. dünya finalinde boy gösterek isimlerin belirleneceği mücadeleler Red Bull Türkiye Twitch kanalında canlı yayında olacak!

İşin sırrı iyi hazırlanmak

Her şeyin başında maçlara iyi hazırlanmak geliyor. Zaman içinde evrim geçiren oyuna yeni dinamikler ekleniyor ve bazı detaylar dengeleri sağlamak için elden geçiriliyor. Profesyonel bir oyuncunun gelecek yamaların notlarını okuması ve önceden yeni stratejiler planlaması önemli.

k3soju söze "Büyük bir yama gelmediği sürece nelerin iyi olduğunu zaten bilirsin" şeklinde başlıyor. Eğer çok fazla şey değişiyorsa bol bol pratik yapmak ve tecrübe kazanmak gerekiyor. En iyi oyuncular daha iyi hale gelmek ve yeni kompozisyonlardan geri kalmamak için her gün saatlerce oyunu oynuyorlar.

"Oyunun metası farklı seviyeler ve uygun kombinasyonlar için evrim geçirebilir ancak genel mekanikler tahta, yedek kulübesi ve eşyaları dengelemek için her zaman aynıdır." diyor k3soju. Kısacası, temel bilgilere sahip olduktan sonra en iyi taktikleri öğrenmek için zaman ayırarak gelişmek mümkün.

k3soju eski bir Dota Auto Chess oyuncusu olarak TFT’ye geçiş yaptı, bu sayede "auto battler" mekaniklerinin nasıl çalıştığına fazlasıyla hakim. Buna rağmen istediği sonuçları elde edemediği takdirde araştırma yapması gerektiğinin farkında: "Bir yama sonrası performansımda düşüş olursa Twitch yayınlarını izliyorum."

Turnuvalarda "turnuva tecrübesi" gerekir

Tabii ki TFT’yi en üst seviyede oynamak ile orta seviyelerde oynamak arasında fark var. Profesyoneller sık sık aynı rakiplerle karşı karşıya geldikleri için mevcut taktiklerine yakın planlar yapabiliyorlar.

"Turnuvalarda oynamak dereceli maçlar oynamaktan farklı" diyor Khroen ve şöyle devam ediyor: "Bunun sebebi karşıdaki oyuncuların kalitesi değil. Dereceli maçlarda da sık sık aynı oyuncularla karşılaşıyorum. Buradaki temel farklardan biri, tek bir dereceli maçtan ziyade dört - beş maçlık turlarda nasıl bir strateji izleyeceğiniz."

Standart bir dereceli maçta sıralamaya göre seviye kazanırsın ya da kaybedersin. Genellikle sekiz oyuncu arasından ilk dörde girince seviye kazanırsın, son dörde girince ise seviye kaybedersin.

Turnuvalardan önce sık sık rakiplerimin oynadıkları son maçlara göz atıyor ve kullandıkları kompozisyonlara bakıyorum Khalif ‘Khroen’ Hashim

"Çoğu oyuncu maçlara ‘birinci ya da sekizinci olma’ yaklaşımıyla bakar, sekizincilikten çok birincilik alırsan sıralamada yükselirsin. Ancak bu yaklaşım sınırlı sayıda maç oynanan turnuva yapısında oldukça risklidir. Şahsen ben düzenli olarak ilk dörtte yer almayı tercih ediyorum ki bu da benim ilk günden beri hemen hemen tüm TFT turnuvalarında finallere ulaşmamı sağladı. Son dörtte kalanın elendiği bir format olmadığı sürece."

Eğer turnuvalarda oynamaya başlarsan, genel metayı bilmek yeterli olmayabilir, aynı zamanda rakiplerini de önceden analiz etmen gerekir.

"Turnuvalardan önce sık sık rakiplerimin oynadıkları son maçlara göz atıyor ve kullandıkları kompozisyonlara bakıyorum. Eğer ortada oynanan belli bir kompozisyon yoksa çok fazla çekişme olmayacağını varsayarak -bir çekişme yaşansa bile- kendi istediğim gibi oynamayı tercih ediyorum."

Kendi şansını kendin yarat

Teamfight Tactics’in şansa dayalı bir yönü olduğu da ortada çünkü oyun sana her zaman kompozisyonunda ihtiyaç duyduğun şampiyonu vermeyebilir. Buna rağmen k3soju, aldığı mağlubiyeti tümüyle şanssızlığa bağlayanlara katılmıyor.

"100’den fazla oyun sonunda iyi oyuncular her zaman üst sıralarda yer alır. Elo’sunun düşük olduğunu söyleyenler bunu hep şanssızlığa bağlarlar. Profesyonel oyuncuları farklı kılan istikrarlı olmalarıdır. Birkaç istisna dışında istikrara sahip tüm yüksek seviye oyuncular profesyonel organizasyonlar tarafından fark edilir ve seçilirler."

k3soju, çok nadir de olsa şanssızlığın profesyonel bir oyuncunun koca bir turnuvayı kaybetmesine neden olabileceğini de kabul ediyor.

"En iyi oyuncuların davet edildiği turnuvalarda farklı dinamikler vardır. Bir oyuncudan daha iyi olup olmadığınız, yüzlerce dereceli maç sonunda ortaya çıkar. Turnuvalarda sadece belirli sayıda maç yapma şansınız vardır ve TFT yeteneklerinize rağmen şanssızlık turnuvada gösterdiğiniz tüm performansınızı mahvedebilir."