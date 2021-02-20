Herkesin Konuştuğu Sosyal Medya Mecrası: Tüm Yönleriyle Clubhouse

Clubhouse uygulaması neden birdenbire her yerde karşımıza çıkmaya başladı?

Kısmen radyo, kısmen bir konferans görüşmesi kısmen de sesli bir günlük diyebiliriz Clubhouse için. Bugüne kadar neden kimsenin düşünmediğini anlayamadığımız şekilde ses kaydını temel alan ve sesli sohbete dayalı bir sosyal ağ uygulaması. Kullanıcılar, tıpkı bir podcast yayını gibi çeşitli konularda ilginç insanlar arasındaki konuşmaları, röportajları ve tartışmaları dinleyebiliyor.

Not: Son olarak ünlü spiker Serhan Acar, Red Bull sporcuları Ayhancan Güven ve Ali Türkkan'ın katılımıyla gerçekleşen Clubhouse yayınımızı kaçırdıysan üzülme. Yakında yeni özel yayınlarla karşında olacağız. Takipte kal!

Şimdilik Clubhouse’a katılmak için sadece iOS kullanmanız ve davetli olmanız gerekiyor. Telefonunuzun uygulama mağazasından Clubhouse’u indirip bir hesap oluşturamazsınız. Gerçek hayattaki bir yat kulübü gibi, uygulamayı kullanan mevcut bir üye tarafından davet edilmeniz gerekir. Kısacası gerçek dünya elitizminin sanal dünyada vücut bulmuş hâli diyebiliriz. Peki bu uygulama neden bugün bu kadar konuşulur hâle geldi?

Davet edildiniz ve katıldınız, peki ya sonra?

Her şey davet almakla başlıyor © Dmitriy Tibekin / Red Bull Content Pool

Clubhouse’a katıldığınızda teknoloji, müzik, kitaplar, iş veya sağlık gibi konularda ilgi alanlarınızı seçiyorsunuz. Uygulamaya ilgi alanlarınız hakkında ne kadar fazla bilgi verirseniz, uygulama o kadar çok sohbet odasını ve takip edeceğiniz diğer hesapları tavsiye ediyor.

Sohbet odalarında ortam tıpkı bir konferans görüşmesi ortamı gibi oluyor. Ancak bu görüşmedeki bazı kişiler konuşurken çoğu dinleyici konumunda. Ve tıpkı bir telefon görüşmesi gibi, konuşma bittiğinde oda kapanıyor. Canlı yayınlanan videoların, insanların geri dönüp izleyebilmesi için platformda kayıtlı kaldığı Twitch'in aksine, konuşma odalarında yapılan canlı sesli sohbetler kayboluyor. Ancak Clubhouse, kullanıcıların gerçekleşen canlı sohbeti kaydetmesini de engellemiyor. Bir YouTube kullanıcısı, Elon Musk tarafından başlatılan bir konuşma odasını canlı yayınladı. Zaten her şey de böyle başladı…

Elon Musk'ın Clubhouse ile ilgisi ne?

Elon Musk © GettyImages

Elon Musk, günümüzde dokunduğunu altına dönüştüren ancak kulakları konusunda daha şanslı olduğu aşikâr olan bir Kral Midas. Clubhouse, Silikon Vadisi girişimcileri Paul Davidson ve Rohan Seth tarafından hayata geçtiği Mart 2020’den bu yana faaliyet gösteriyor. Mayıs 2020'de sadece 1.500 kullanıcısı vardı ve buna rağmen 100 milyon dolar değerindeydi.

Ancak bu hafta Elon Musk, Robinhood CEO'su Vlad Tenev ile Clubhouse'da bir sesli sohbete katıldığında herkes tarafından konuşulur oldu. Etkinlik, uygulamanın konuşma odası sınırlarını aştı ve YouTube'a canlı olarak yayınlandı.

2 Şubat 2021 itibariyle, Clubhouse'un 3.6 milyon kullanıcısı bulunuyordu. Bu sayı her geçen gün artmakta. Uygulama ayrıca içerik oluşturuculara uygulama üzerinden doğrudan ödeme yapmak adına yeni çıkacak özelliklerini de duyurdu ve bu duyuru büyük yankı uyandırdı. Lansmanından bu yana değerini sürekli olarak katlayan Clubhouse bugün 1 milyar dolar değerinde. Yarın ne olacağını ise tahmin etmek güç.

Gerçekten de çağımızın Kral Midas’ı Elon Musk, sadece dokunduğu her şeyle dünya çapında bir kırılmaya yol açıyor. Tesla’nın yaptığı alımın ardından Bitcoin’in nasıl bir uçuşa geçtiğini hepimiz biliyoruz.

Peki bir Clubhouse davetini nasıl alabilirsiniz?

Sosya medyanın yeni yönü: Clubhouse © 1207 Studios / Red Bull Content Pool

Clubhouse’a katılmanız için, mevcut bir Clubhouse kullanıcısı, uygulamasından size bir hesap oluşturma erişimi sağlayan bir davet göndermeli. Davet edildiyseniz, telefon numaranıza kısa mesajla gönderilen ve sizi uygulamadaki bir kayıt sayfasına yönlendiren bir bağlantı görüyorsunuz.

Ancak, Clubhouse kullanıcıları katılmak isteyen herkese davetiye gönderemiyor. Katılan kullanıcıların başta yalnızca iki davetiye hakkı bulunuyor. Gelgelelim bu durum sonsuza kadar böyle sürmeyecek. Yakın tarihli bir blog paylaşımında, Clubhouse’un arkasındaki isimler 2021 hedeflerinin uygulamanın beta aşamasını tamamlamak olduğunu ve böylece sonunda "Clubhouse'u tüm dünya kullanıcılarının hizmetine açabileceklerini" duyurdular.

Clubhouse’da kimleri takip edeceğiz?

Kimi takip ettiğiniz, birçok sosyal medya mecraası gibi Clubhouse’un da en önemli durumlarından biri. Kullanıcılara gösterilen sohbet odaları, hangi kişi ve ilgi alanlarını takip etmeyi seçtiğinize bağlı. En sevdiğiniz müzisyen ile aynı sohbet odasında olma şansı elde etmek istiyorsanız, onu ve diğer benzer müzik türünün hayranlarını takip etmelisiniz. Eğer Pinterest hakkında yeni fikirler ve görüşler istiyorsanız, olabildiğince çok sosyal medya pazarlama kulübü odasını takip etmelisiniz. İlk kaydolduğunuzda kimi izleyeceğinize karar vermek zor olabilir, bu yüzden temel birkaç konuda takip etmenizin başlangıç için iyi olacağını düşündüğümüz isimler aşağıda:

WHAT ARE YOU READING?

Bu kulüp kitap severler için. Şu anda yaklaşık 10.000 üyesi var ve çeşitli konularda edebi tartışmalar başlatmasına izin veriliyor. Ve eğer katılmak isterseniz her hafta çarşamba günleri saat 12: 30'da bir sohbet odası açıyorlar. Burası dışında Clubhouse Book Publishing Room ve Book Lovers da güzel alternatifler.

THE CRAFTER PARTY

Bu kulüp kurnazca çözümler, DIY (Do It Yourself) ve yaratıcılık söz konusu olduğunda gereken her şeyle ilgili. Bir zanaat uzmanı ve HGTV Handmade'in sunucusu olan AV Perkins tarafından oluşturuldu. Yaratıcılığınızı geliştirmenize yardımcı olmak için günlük "el işi" odalarına ev sahipliği yapıyor.

WOMEN’S POWERHOUSE

Bu kulüp temel değerlerini dürüstlük, cömertlik, onur ve dürüstlük olarak belirtiyor. Kurucu ortaklardan Eliza Delgado'nun harika bir konuşma yönetim stili var ve burada sadece sohbet etmekle kalmıyor, aynı zamanda çok fazla değer elde ediyorsunuz. Diğer kurucular ve moderatörler de harika ve iş, satış ve dijital pazarlama alanlarında birçok deneyime sahipler.

TECH TALKS

Chris Cheng burada sık sık teknoloji hakkında ilginç konuşmalar yapıyor. Üstelik sadece popüler teknoloji konularına bağlı kalacağınızı da düşünmeyin. 3 Şubat’ta yayınlanan son sohbet odası “Müzikte Blockchain” hakkındaydı.

Bunlar sadece birkaç örnek olabilir, ama başta da dediğimiz gibi size gösterilen sohbet odaları, hangi kişi ve ilgi alanlarını takip etmeyi seçtiğinize bağlı. Böylece birçok alternatifi karşınızda bulabilir ve sundukları içerikleri takip etmeye başlayabiliriniz.

Kimse mükemmel olamaz, buna Clubhouse da dahil!

Bakalım bu yeni sosyal medya mecrası gelecekte hangi yönlere evrilecek? © Dean Treml/Red Bull Content Pool

Clubhouse çocuklar için uygunsuz olabilecek içerikler barındırabiliyor ancak internet de doğası gereği böyle. Bunun dışında, kendini yıllar içinde toparlayan ve stabil bir konuma gelen sosyal ağlar düşünüldüğünde Clubhouse’un da alması gereken çok yol var elbette. Clubhouse odalarında her zaman ve herkes için kabul edilebilir sohbetler dönmüyor. Irkçı söylemler ve paylaşımlar diğer sosyal medya mecralarında kolaylıkla tespit edilebilir ve engellenebilir. Ancak burada sesli bir iletişim söz konusu ve denetleme mekanizmalarının çalışması çok zor.