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cNed: "Oyun oynarken ilk hedefim keyif almak ve eğlenmek"
Valorant Champions Tour'un ilk şampiyonu Mehmet Yağız "cNed" İpek'in hikayesini Red Bull TV'de izleyin!
Red Bull TV’nin esporcuları mercek altına alan Esports Unfold serisinin yeni konuğu Mehmet Yağız “cNed” İpek oldu. Espor dünyasının ünlü ve başarılı isimlerinin ağırlandığı serinin bu bölümünde, cNed’in oyun oynamaya nasıl başladığını ve şampiyonluğa giden süreç hakkındaki düşüncelerini izleyeceksin.
Günümüzde Valorant’ın en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen ve bunu Valorant Champions Tour’un ilk dünya şampiyonu unvanı ile taçlandıran cNed’in hikayesi çocukluk yıllarına dayanıyor. Ağabeyi Alihan "deNc" İpek'i Counter-Strike oynarken izlemek, bugün geldiği noktanın temellerini atmış.
Ağabeyi cNed'i “çok çalışkan, çok hırslı ve çok üşengeç” şeklinde tanımlarken şöyle bir anısını paylaşıyor: “Bir gün eve geldiğimde Mehmet'in kendini 16 - 17 yaşında tanıttığına şahit oldum. Kimse 7 - 8 yaşında birinin bu seviyede oynayabileceğine inanmıyormuş ve hileci olduğunu söylüyorlarmış.”
Oyun oynamaya Counter-Strike 1.6 ile başladım. O zamanlar espor sektörü gelişmediği için daha amatör şekilde oynuyordum.
Hemen hemen tüm profesyonel Valorant oyuncuları gibi cNed de kariyerine Counter-Strike oynayarak başladı. Benzer mekanikler üzerinde keskinleştirdiği yeteneği ve keskin nişancı tüfeği kullanma konusundaki becerisi, Valorant’ta sergilediği etkili performansların ana sebepleri arasında görülebilir.
Pratik ve hızlı öğrenen biri olduğunu söyleyen cNed, herkesin yapamayacağı hareketler yapabildiği için özel bir oyuncu olduğunu düşünüyor. Bir dönem takımların kadroya katma konusunda şüpheyle yaklaşması, onu daha fazla çalışması için motive eden ve bulunduğu noktaya getiren etkenlerden biri belki de.
“Kaybetmeyi sevmiyorum, kazanmak istiyorum ve bu yüzden çok hırslıyım.” diye cNed, gördüğü desteğin kendisine yardımcı olduğunu söylüyor: "İnsanların beni profil fotoğrafı yapması, o totemi benimle beraber yapması çok hoşuma gitti. Bana destek verdiklerini hissettim ve sonrasında turnuvayı kazandık."
Mehmet Yağız "cNed" İpek'in hikayesini öğrenebileceğin Esports Unfold bölümünü izlemek için tıkla.
Esports Unfold’un önceki bölümlerine FIFA'da birçok başarısı Msdossary ile Yvng Savage, OG Esports'un Dota 2 oyuncusu N0tail, G2 Esports'un League of Legends takımında yer alan ocelote, yine G2 Esports'un Valorant takımında yer alan mimi ve dövüş oyunlarının başarılı ismi Arslan Ash konuk olmuştu.