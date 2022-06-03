cNed: "Oyun oynarken ilk hedefim keyif almak ve eğlenmek"

oldu. Espor dünyasının ünlü ve başarılı isimlerinin ağırlandığı serinin bu bölümünde, cNed’in oyun oynamaya nasıl başladığını ve şampiyonluğa giden süreç hakkındaki düşüncelerini izleyeceksin.

Günümüzde Valorant’ın en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen ve bunu

Günümüzde Valorant’ın en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen ve bunu Valorant Champions Tour’un ilk dünya şampiyonu unvanı ile taçlandıran cNed’in hikayesi çocukluk yıllarına dayanıyor. Ağabeyi Alihan "deNc" İpek'i Counter-Strike oynarken izlemek, bugün geldiği noktanın temellerini atmış.

Günümüzde Valorant’ın en iyi oyuncularından biri olarak gösterilen ve bunu Valorant Champions Tour’un ilk dünya şampiyonu unvanı ile taçlandıran cNed’in hikayesi çocukluk yıllarına dayanıyor. Ağabeyi Alihan "deNc" İpek'i Counter-Strike oynarken izlemek, bugün geldiği noktanın temellerini atmış.

şeklinde tanımlarken şöyle bir anısını paylaşıyor: “Bir gün eve geldiğimde Mehmet'in kendini 16 - 17 yaşında tanıttığına şahit oldum. Kimse 7 - 8 yaşında birinin bu seviyede oynayabileceğine inanmıyormuş ve hileci olduğunu söylüyorlarmış.”

Ağabeyi cNed'i “çok çalışkan, çok hırslı ve çok üşengeç” şeklinde tanımlarken şöyle bir anısını paylaşıyor: “Bir gün eve geldiğimde Mehmet'in kendini 16 - 17 yaşında tanıttığına şahit oldum. Kimse 7 - 8 yaşında birinin bu seviyede oynayabileceğine inanmıyormuş ve hileci olduğunu söylüyorlarmış.”

Ağabeyi cNed'i “çok çalışkan, çok hırslı ve çok üşengeç” şeklinde tanımlarken şöyle bir anısını paylaşıyor: “Bir gün eve geldiğimde Mehmet'in kendini 16 - 17 yaşında tanıttığına şahit oldum. Kimse 7 - 8 yaşında birinin bu seviyede oynayabileceğine inanmıyormuş ve hileci olduğunu söylüyorlarmış.”

Oyun oynamaya Counter-Strike 1.6 ile başladım. O zamanlar espor sektörü gelişmediği için daha amatör şekilde oynuyordum.

Oyun oynamaya Counter-Strike 1.6 ile başladım. O zamanlar espor sektörü gelişmediği için daha amatör şekilde oynuyordum.

Oyun oynamaya Counter-Strike 1.6 ile başladım. O zamanlar espor sektörü gelişmediği için daha amatör şekilde oynuyordum.

Hemen hemen tüm profesyonel Valorant oyuncuları gibi cNed de kariyerine Counter-Strike oynayarak başladı . Benzer mekanikler üzerinde keskinleştirdiği yeteneği ve keskin nişancı tüfeği kullanma konusundaki becerisi, Valorant’ta sergilediği etkili performansların ana sebepleri arasında görülebilir.

Hemen hemen tüm profesyonel Valorant oyuncuları gibi cNed de kariyerine Counter-Strike oynayarak başladı . Benzer mekanikler üzerinde keskinleştirdiği yeteneği ve keskin nişancı tüfeği kullanma konusundaki becerisi, Valorant’ta sergilediği etkili performansların ana sebepleri arasında görülebilir.