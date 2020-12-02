Cned: "Yolculuğa yanımda güçlü bir yol arkadaşı ile çıktığımı biliyorum"
© Nuri Yılmazer
Son dönemin popüler oyunu Valorant’ın yükselen yıldızı Mehmet 'Cned' Yağız İpek artık bir Red Bull sporcusu. Genç oyuncuyla kariyeri ve hedefleri üzerine konuştuk.
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Mehmet 'Cned' Yağız İpek, henüz 18 yaşında olmasına rağmen oyun dünyasında oldukça tecrübeli. Oynadığı her oyunda yeteneklerini kanıtlayan Mehmet 'Cned' Yağız İpek artık bir Red Bull sporcusu. Genç espor oyuncusu ile başlangıç hikâyesini, yeni takımını ve çok daha fazlasını konuştuk.
Profesyonel bir espor oyuncusu olma serüvenin nasıl başladı?
İlk önce CS 1.6 zamanlarında kendimden çok daha büyük insanlarla takım kurup oynamaya başlamıştım ancak oyun oynamanın gerçekten bir mesleğe dönüştürüleceğini bilmiyordum. Zaman içinde hem ben kendimi geliştirdim hem de espor sektörü gelişti. Piyasadaki birçok rekabetçi oyunu oynadım ve kendimi her oyunda en iyi seviyeye çıkarmaya çalıştım. Valorant oyunu yayınlanınca da tam bu benim oyunum diyip kendimi bu oyunda olabildiğince hâlâ da geliştirmeye çalışıyorum.
FPS oyunlarına ilgin nereden geliyor?
6-7 yaşlarındayken ağabeyim profesyonel olarak Counter-Strike oynuyordu. Küçük yaşlarda onu izleyerek büyüdüm ve bana bilgisayar alındıktan sonra Counter-Strike oyunu ile FPS serüvenine başladım. Zamanla FPS oyunlarına olan ilgim arttı ve şu an profesyonel olarak Valorant oynamaktayım.
Counter Strike'ın ardından şimdi de Valorant’ta oldukça başarılısın. Farklı oyunlara çabucak adapte olmayı nasıl başarıyorsun?
Sanırım küçük yaşlardan beri çok fazla oyun oynamaya borçluyum diyebilirim. Ortaokul ve lise yıllarında derslerimde başarılı olduğum için oyun oynamamda bir sakınca görülmüyordu. Bu da beni neredeyse her boş zamanımda oyun oynamaya itiyordu. Bir şeyleri kolay öğrenme yapısına da sahibim, o yüzden sanırım en büyük etken bu diyebiliriz.
Popülerliği hızla artan Valorant’ın geleceğini nasıl görüyorsun?
Valorant'ın geleceğini açıkçası Türkiye için çok parlak görüyorum. Türkiye'ye özel turnuvalar yapan bir Riot Games firması, gerçekten büyük ve güvenilir. Yakın zaman içerisinde olur mu bilemem ancak uzun vadede oyun çok büyük işlere imza atacak gibi hissediyorum.
Yakın zamanda Valorant takımı TEAM nolpenki’yle anlaştın. Yeni takımınla hedeflerin neler?
Yeni takımla hedeflerim biraz klasik olacak ama ilk önce First Strike'da şampiyon olmak, ardından dünyanın en iyi takımları arasında olabilmek. Çok zor bir hedef gibi görünmüyor ama neler olacağını zaman gösterecek.
Red Bull ile anlaşmanın sana neler katacağını düşünüyorsun?
Çok fazla kelime bulamasam da böyle bir şerefe layık görülmek hayatımdaki en büyük skordu. Bana çokça şey katacağını düşündüğüm bu anlaşma ile asıl hedefim, kendi adıma Red Bull markasına yararlı olabilmek. Farklı bir yolculuğa yanımda çok güçlü bir yol arkadaşı ile çıktığımı biliyorum. O halde kanatlanalım!