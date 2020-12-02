Cned: "Yolculuğa yanımda güçlü bir yol arkadaşı ile çıktığımı biliyorum"

İlk önce CS 1.6 zamanlarında kendimden çok daha büyük insanlarla takım kurup oynamaya başlamıştım ancak oyun oynamanın gerçekten bir mesleğe dönüştürüleceğini bilmiyordum. Zaman içinde hem ben kendimi geliştirdim hem de espor sektörü gelişti. Piyasadaki birçok rekabetçi oyunu oynadım ve kendimi her oyunda en iyi seviyeye çıkarmaya çalıştım.

oyunu yayınlanınca da tam bu benim oyunum diyip kendimi bu oyunda olabildiğince hâlâ da geliştirmeye çalışıyorum.