cNed'in Şampiyonluk Yılı

Türk espor sahnesinin bugüne kadar yetiştirdiği en büyük yeteneklerden biri Mehmet Yağız “cNed” İpek . Kariyerine Counter-Strike: Global Offensive ile başlayan cNed, birçok FPS esporcusu gibi Valorant'a geçiş yaptıktan sonra dünya şampiyonluğu yürüyüşüne başladı. cNed'in başarılarla dolu 2021 yılındaki bu yolculuğunu beraber hatırlayalım istedik.

Futbolist ile yılın ilk zaferi

cNed için 2021 yılı oldukça hızlı başladı. Ocak ayının ilk haftasında gerçekleştirilen Arko Men Valorant Turnuvası’nda cNed’in bir parçası olduğu Futbolist , yarı finalde OtherSide Esports’u 2:0 ve finalde RED5’ı 2:1 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı. Bu zafer hem cNed’in hem de Futbolist’in sezon içinde ulaşacağı başarıların bir habercisiydi adeta.

İyi performanslarımdan sonra Avrupa’daki oyuncular tanımaya başladı beni © Red Bull

Ocak ayının sonuna gelindiğinde cNed’in yeni takımı belli olmuştu. Daha önce PUBG takımıyla espor sahnesinde boy gösteren Raise Your Edge Gaming , cNed’in yer aldığı Don't Even Ask’i bünyesine kattı. Takımıyla ilk olarak Valorant Şampiyonlar Turu Avrupa 1. Aşama Challengers 3’te boy gösteren cNed, elemelerin en değerli oyuncusu seçilmeyi başardı.

Acend'in doğuşu

Takvimler 10 Mart 2021 tarihini gösterdiğinde Raise Your Edge Gaming’in şu açıklaması geldi: “Valorant kadromuz artık RYE ismi altında mücadele etmeyecek. Onları yeni yuvaları olan Acend'den takip edebilirsiniz.” Kısa süren birlikteliğin ardından artık cNed’i ve takım arkadaşlarını takip eden Valorant tutkunlarının destekleyecekleri takım Acend olmuştu.

cNed’in yeni takımının adını tüm dünyaya duyurması çok uzun sürmedi. Valorant Şampiyonlar Turu Avrupa 1. Aşama Masters turnuvasında Acend şampiyonluğa ulaşırken, cNed bu turnuvada da en değerli oyuncu seçildi. Aynı senaryo Valorant Şampiyonlar Turu Avrupa 3. Aşama Challengers 1'de de tekrar ederken, asıl hedef ise yıl sonundaki dünya şampiyonluğuydu.

Valorant'ın ilk dünya şampiyonluğu

Yıl boyunca birçok başarıya imza atan cNed'in hedefi Valorant'ın ilk dünya şampiyonluğuna uzanmaktı. Bunun için Berlin'deki finallerde boy gösteren cNed ve takımı Acend, grubunu lider tamamlayarak çeyrek finale yükseldi. Çeyrek finalde Team Secret'ı ve yarı finalde Team Liquid'i aynı skorla 2:0 yenen cNed ve takımının önünde sadece bir maç kalmıştı.

cNed'in yer aldığı Acend şampiyonluğa ulaştı. © Jianhua Chen/Riot Games

Valorant Champions 2021 finali 12 Aralık'ta Acend ile Gambit Esports arasındaydı. Beş maç üzerinden oynanan finalde iki kez geriye düşmesine rağmen pes etmeyen cNed ve Acend, maçtan 3:2 galip ayrılarak tarihin ilk Valorant şampiyonu unvanının sahibi oldu. Böylece zafer ile başlayan 2021 yılı, Valorant'ın zirvesine çıkılan bir diğer zaferle noktalandı.

cNed'in 2021 başarıları