cNed'den Berlin'e Doğru Dev Adım

Bir Oyun Daha
Valorant Şampiyonlar Turu Ustalar 3. Aşama finalleri 9 - 19 Eylül tarihleri arasında Berlin'de düzenlenecek. Finallerde mücadele edecek takımların belirleneceği eleme karşılaşmaları ise geçtiğimiz günlerde başladı. Mehmet Yağız "cNed" İpek ve takımı Acend de Berlin'e giden yolda ilk engeli dün akşam aşmayı başardı.
Berlin'de 16 takımın katılımıyla gerçekleşecek finallerde Avrupa'yı dört takım temsil edecek. Bu dört takımın belirleneceği EMEA Challengers elemeleri 7 Temmuz'daki çevrimiçi mücadelelerle başladı. Red Bull sporcusu Mehmet Yağız "cNed" İpek'in yer aldığı Acend takımı da elemelerde mücadele etti.
Çarşamba günü oynanan üst tablo çeyrek final turunda Rix.GG Thunder ile karşılaşan Acend, maçı 13:6 ve 13:4'lük skorlarla 2:0 kazandı. Yarı finalde ise FunPlus Phoenix'i 13:4, 7:13 ve 13:7'lik skorlarla mağlup eden Acend hem üst tablo finaline yükseldi, hem de EMEA Challengers playoff'unda mücadele etme hakkı kazandı.
Acend her ne kadar playoff aşamasına yükselme hakkı kazansa da Challengers mücadeleleri devam ediyor. Bu akşam oynanacak üst tablo final maçında Acend'in rakibi, Team BDS ve Fnatic takımlarını eleyen Guild Esports olacak. Bu final mücadelesini saat 18:00 itibariyle twitch.tv/valorant adresinden izleyebilirsin.