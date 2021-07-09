cNed'den Berlin'e Doğru Dev Adım

'de düzenlenecek. Finallerde mücadele edecek takımların belirleneceği eleme karşılaşmaları ise geçtiğimiz günlerde başladı.

Berlin'de 16 takımın katılımıyla gerçekleşecek finallerde Avrupa'yı dört takım temsil edecek. Bu dört takımın belirleneceği EMEA Challengers elemeleri 7 Temmuz'daki çevrimiçi mücadelelerle başladı. Red Bull sporcusu

Berlin'de 16 takımın katılımıyla gerçekleşecek finallerde Avrupa'yı dört takım temsil edecek. Bu dört takımın belirleneceği EMEA Challengers elemeleri 7 Temmuz'daki çevrimiçi mücadelelerle başladı. Red Bull sporcusu Mehmet Yağız "cNed" İpek 'in yer aldığı Acend takımı da elemelerde mücadele etti.

Berlin'de 16 takımın katılımıyla gerçekleşecek finallerde Avrupa'yı dört takım temsil edecek. Bu dört takımın belirleneceği EMEA Challengers elemeleri 7 Temmuz'daki çevrimiçi mücadelelerle başladı. Red Bull sporcusu Mehmet Yağız "cNed" İpek 'in yer aldığı Acend takımı da elemelerde mücadele etti.