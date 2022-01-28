cNed ile Valorant Champions 2021 Üzerine

Müthiş performansların sergilendiği Valorant Champions 2021’de Acend, yıl boyunca aldığı önemli galibiyetlerin ardından kupayı havaya kaldıran takım oldu. 2021 yılı boyunca süren Valorant Şampiyonlar Turu serüveninin son ayağını oluşturan final turnuvasında 16 takım yer aldı. Valorant’ın ilk dünya şampiyonunun belirleneceği ve beş maç üzerinden oynanan finalin tarihi ise 12 Aralık’tı.

cNed’in takımı Acend grubunda oynadığı iki maçı da kazanırken, ikinci sırada iki galibiyet ve bir mağlubiyet ile X10 CRIT yer aldı. Çeyrek finallerde Acend’in rakibi Team Secret’tı ancak beklenenden çok daha rahat geçen maçı 2:0 kazanarak yarı final aşamasına geçmeyi başardılar.

Turnuvanın en güçlü takımlarından biri hiç kuşkusuz ki Team Liquid idi ancak Acend bu maçı da çok rahat bir şekilde 2:0 geçmeyi başardı. Baştan sona domine edilen maçta Team Liquid’e sadece 11 raunt sayısı verdiler, cNed’in deyimiyle turu “sorunsuz” geçtiler.

Valorant Champions 2021 finallerinde Acend'e en çok sorun çıkaran takım ise finalin diğer ismi Rus ekibi Gambit Esports oldu. Beş raunt üzerinden oynanan final maçında Gambit Esports iki raunt kazanmayı başardı ancak cNed ve takımı geri dönmeyi bildi. Jett karakteriyle özdeşleşen cNed'in rakip hakkındaki görüşü şöyle: “Gambit geçen turnuvanın şampiyonu olduğu için zaten zor bir maç bekliyorduk ve öyle de oldu ancak kazanabildik.”

Büyük final beş raunt üzerinden oynandı ve kazanan beşinci rauntta belli oldu. Acend iki raunt kaybetmesine rağmen dördüncü raundu 14:12 alarak maçı beşinci raunda taşıdı. Dördüncü raunt ile ilgili olarak "Icebox'ı kazanacağımızı düşünüyordum ama Gambit beklediğimizden daha iyi oynadı. Bir raunt daha alsalardı karşılaşmayı bitireceklerdi ama uzatmaya götürüp kazanmayı başardık." diyor cNed. Acend aldığı ivmeyle Split haritasını 13:8 kazanıp zafere ulaşırken bu rauntta cNed 18 kill ve sekiz asist ile oynadı. Böylece yıl boyu sürdürdüğü muazzam performansı kupayla taçlandırmış oldu.

O gün neler hissetiğini sorduğumuzda duygularını şöyle anlatıyor cNed: "Tabii ki LAN'da oynamak bambaşka bir tecrübe. Heyecanlandığım anlar oldu fakat kontrolü almayı başardım."

Bir LAN turnuvasında oynamak bambaşka bir tecrübe. Mehmet Yağız "cNed" İpek

Mehmet Yağız "cNed" İpek © Nuri Yılmazer / Red Bull Content Pool

cNed'in şampiyonluğu birçok kişi için sürpriz olmadı. 2021 yılının başından itibaren hedefinde bu vardı ve Valorant sahnesine damga vurmaya kararlıydı. Eski takımı nolpenki ile Aralık 2020'de ilk resmi Riot Games etkinliği olan First Strike Avrupa'da yer aldı ve elenene kadar çeyrek finale kadar yükselmeyi başardı.

Takım First Strike Avrupa etkinliğinden kısa süre sonra dağılırken cNed'in Valorant'a ara vermeye niyeti yoktu. Acend'e katılım sürecini "Takım dağıldıktan sonra yeni bir takım bulup profesyonel seviyede oynamaya devam etmek istiyordum ve öyle de oldu." şeklinde aktarıyor cNed. Espor sahnesinde kariyer yapmanın kolay olmayacağını biliyordu ve bu konuda da şöyle söylüyor: "Bu iş yüksek seviyede disiplin, emek ve iletişim gerektiriyor. Hobi olarak değil, meslek olarak yapmalısın."

Neyse ki Acend'e katıldıktan sonra hedefine ulaşabildi ve maçlar öncesinde yaptığı sıkı antrenmanların faydasını gördü. "Her gün antrenman yapıyoruz, turnuvalardan önce bootcamp yaparak iletişimimizi ve oyunumuzu daha çok güçlendirmeye çalışıyoruz." diyor cNed. Bunun yanı sıra arkadaşlarının ve ailesinin bu başarıda büyük rol oynadığını söylüyor. "Bütün yıl benden ümitlilerdi, turnuvayı kazanmam için motivasyon konuşmaları yaptılar, hepsine çok teşekkür ederim. İlk Valorant Şampiyonu olduğum içinde mutluyum."

2022 hedefim Valorant Şampiyonlar Turu'nda mücadele etmek ve şampiyon olmak. Mehmet Yağız "cNed" İpek

cNed, yakaladığı bu başarının Türkiye'deki diğer Valorant oyuncularına umut kaynağı olduğunu da söylüyor. Şampiyonada mücadele eden 16 takım arasındaki tek Türk oyuncu olarak "Bence bu şampiyonluk sayesinde birçok Türk oyuncu motive olmuştur." diyor ve şöyle devam ediyor: "Umarım üst seviye turnuvalarda daha çok Türk oyuncu ve takım görürüz." Yeni oyuncuları cesaretlendirmek ve Jett oynayan oyunculara destek olmak için şu üç tavsiyeyi veriyor: "Agresif olmaktan çekinmeyin, takımınıza yol açın ve ölmekten korkmayın."

Valorant sahnesinde rekabet gün geçtikçe artıyor, haliyle cNed ve Acend'i zorlu bir yıl bekliyor ama tempo düşürmeye hiç niyetleri yok. Valorant Şampiyonlar Turu'nun 2022 takvimi Şubat ayında başlıyor ve cNed'in bu yıl için de tek bir hedefi var: "2022 hedefim Valorant Şampiyonlar Turu'nda mücadele etmek ve şampiyon olmak."