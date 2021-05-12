cNed'den Valorant İpuçları

Ajan seçimi yaparken genel oyun tarzının yanı sıra haritaları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bazı haritalar saldıran ve savunan taraf için nispeten daha avantajlı durumda. cNed’e göre ise burada temel değişken takımların kendisi. “Aslında takımdan takıma değişen bir durum bu, kesin bir sonuca varmak kesinlikle zor. Bir takım hangi tarafı daha iyi oynuyorsa o taraf takım için daha avantajlıdır.” Tüm haritaların yapısına, spike bölgelerini gören açılara ve rotasyon noktalarına hakim olman gerekiyor ancak

öğrenme süreci haritalar arasında değişkenlik gösterebiliyor

. “Bence Bind haritası öğrenmesi de, oynaması da kolay bir harita. Yeni oyuncular adına oyunu öğrenmek ve kendini geliştirmek için ideal.”