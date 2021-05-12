cNed'den Valorant İpuçları
© Nuri Yılmazer
Her seviyeden Valorant oyuncusunun işine yarayacak ipuçlarını Mehmet Yağız “cNed” İpek’ten aldık.
itibarıyla yayında
Son yılların en popüler rekabetçi oyunlarından biri olan Valorant, bu popülaritesini her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Ağırlıklı olarak Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) kitlesine hitap etse de birçok farklı oyundan profesyonel esporcu Valorant’a geçiş yapmaktan çekinmiyor. Bu isimlerden biri de özellikle Valorant Şampiyonlar Turu Avrupa ayağında attığı ace ile Avrupa’da ses getiren Mehmet Yağız “cNed” İpek. cNed’in ace’i öyle beğeni topladı ki hem Mart ayının en iyi oyunu (play) seçildi, hem de 2021 yılının en iyi oyunu adayları arasına girdi. Biz de kendisinden iyi bir Valorant oyuncusu olmak için yapılması gerekenlere dair ipuçları ve tavsiyeler alalım istedik.
Ajanları tanı
Valorant oynamak için öğrenmen gereken ilk şey tabii ki ajanlar ve ajanların yetenekleri. Oyunda an itibariyle farklı yeteneklere sahip 15 ajan yer alıyor. Düellocu, Gözcü, Öncü ve Kontrol Uzmanı rolleri arasında dağılan bu ajanlardan hangisini seçeceğine, benzer oyunlardaki genel oyun tarzına göre karar vermelisin. “Favori ajanım Jett, en sevdiğim yeteneği ise ‘dash’. Oyundaki en güçlü yeteneğin bu olduğunu düşünüyorum. Çünkü atışınızı kaçırsanız bile size kaçma imkânı tanıyor ve FPS oyunlarında çok iyi bir avantaj bu.” diyor cNed.
Bence Bind haritası öğrenmesi de, oynaması da kolay bir harita.
Haritaları öğren
Ajan seçimi yaparken genel oyun tarzının yanı sıra haritaları da göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bazı haritalar saldıran ve savunan taraf için nispeten daha avantajlı durumda. cNed’e göre ise burada temel değişken takımların kendisi. “Aslında takımdan takıma değişen bir durum bu, kesin bir sonuca varmak kesinlikle zor. Bir takım hangi tarafı daha iyi oynuyorsa o taraf takım için daha avantajlıdır.” Tüm haritaların yapısına, spike bölgelerini gören açılara ve rotasyon noktalarına hakim olman gerekiyor ancak öğrenme süreci haritalar arasında değişkenlik gösterebiliyor. “Bence Bind haritası öğrenmesi de, oynaması da kolay bir harita. Yeni oyuncular adına oyunu öğrenmek ve kendini geliştirmek için ideal.”
A'dan Z'ye Valorant Rehberi
Doğru silahları kullan
Valorant’a en yakın örnek sayılabilecek CS:GO’da silahların otomatik ateş sırasında geri tepmeye bağlı örüntüleri (pattern) bellidir. Böylece otomatik ateş süresince kurşunların nereye gideceği tahmin edilebilir. Valorant’ta ise ateş etmeye devam ettikçe kurşunların dağılımı daha tahmin edilemez oluyor. Haliyle nişan alma kabiliyetine güvenenler tek tek ateş ederek daha iyi sonuç alıyorlar. “Bana göre CS:GO'nun spray’i Valorant’a göre daha kontrol edilebilir. Valorant’ta spray atarken bir süre sonra işiniz şansa kalıyor, ‘rakibe gitsin de ölsün’ diye bekliyorsunuz.” Oyundaki silahların etkili olduğu menziller ve menzillere göre verilen hasarlar değişkenlik gösteriyor. Bu nedenle silah seçimi yaparken hangi oyun stilini benimsediğini de hesaba katman lazım. cNed’in favori silahı ise Operator. “Favori silahım Operator, takımda keskin nişancı rolünde kendimi daha başarılı hissediyorum.”
Valorant’ta spray atarken bir süre sonra işiniz şansa kalıyor, ‘rakibe gitsin de ölsün’ diye bekliyorsunuz.
Takımına ayak uydur
Ajanlar, haritalar ve silahlar hakkında her şeyi öğrenmen zafer için yeterli olmayabilir. Bir takımın beş oyuncudan oluştuğunu ve maçları kazanmak için takım oyununun şart olduğunu asla unutma. Bu noktada doğru ajanların seçilmesi ve herkesin seçtiği ajanın gerektirdiği rolü doğru şekilde oynaması gerekiyor. cNed bu konuda şöyle diyor: “Takım içi roller ve ajanlar tabii ki oyunun büyük bir kısmını oluşturuyor. Zaten takımlar da bunun için sürekli oyuncu değiştiriyor ve yeni oyuncular deniyor.”
Sportmence davran
Ve tabii ki maçların sağlıklı bir şekilde sonlanması için sportmence davranmak birinci şart. Hemen hemen her çevrimiçi oyunda olduğu gibi, Valorant’ta da oyunu takım arkadaşlarına zehir eden oyuncular mevcut. Bununla baş edebilmek için ateşe körükle gitmek yerine “toksik” olarak adlandırılan oyuncuları sessize almak ve rapor etmek, oyuncu topluluğu için yapabileceğin en doğru hareket. cNed’in bu konudaki yorumu ise şöyle: “Bana göre toksik oyuncular espor dünyasında bir süre yer alsalar bile daha sonra isimleri topluluk arasında yayılacağı için uzun süre barınacaklarını pek sanmıyorum.” Öte yandan profesyonel bir oyuncu olmaya giden yol da sportmenlikten geçiyor. Eğer sıradan bir Valorant oyuncusunun ötesine geçmek, kendini göstermek ve espor takımlarının radarına girmek istiyorsan sportmenliği elden bırakma.