Çocukluk Hayalin Olan Mesleği Nasıl Seçebilirsin?

Astronot

Arkeolog

Futbolcu

Profesyonel futbolcuların genç yaşta büyük başarı elde edebildiklerini ve iyi paralar kazandıklarını hepimiz biliyoruz. Çocukluk yıllarında yapılan mahalle maçları ve gol sevinçleri ülkemizdeki futbol tutkusuyla da birleşince her çocuğun hayalini bir ara futbolcu olmak süslemiştir.

F1 Pilotu

Çocukken TV ekranında son hız tur atan F1 araçlarını gören her çocuk bir gün o araçlardan birinin içinde olmayı hayal etmiştir şüphesiz. Ancak bu iş gerçekten bu kadar kolay değil. En zirve seviyede yarışabilmek için geçilmesi gereken çok yol var.

Birçok pilotun çocukluk yıllarında Karting yaptığını biliyoruz. İlk adım bu olabilir. Daha sonra ise sizi keşfedecek bir eksper yani şans da gerekiyor. Yeteneğinizle adım adım Formula 3, Formula 2 ve Formula 1 seviyesine gelmek için kariyerinizin her adımında bir branşta yetenek göstermek şart. Bu işe başlamak için erken yaşın ve çok çalışmanın önemli olduğunu düşünürsek zirve seviyedeki pilotlara saygımız bir kat daha artabilir.

Şarkıcı/Besteci

İtfaiyeci

Dedektif

Casus

Her çocuğun kahraman olma ve insanları kurtarma hayelleri kurduğu bir gerçek. Bunu başarmak için de James Bond ile hayli popüler hale gelen casusluk, o yaşlarda bir meslek olarak zihnimizde mutlaka yer etmiştir.

Yazar

Belki erken çocukluk dönemlerinde değil de daha sonraki yaşlarda, özellikle de kitapların büyüleyici dünyasıyla tanışmış çocukların aklına gelen bir meslek de yazarlık. Engin hayal dünyasını kağıda dökmek çocuklar için birçok yetişkinden daha kolay zira yazarların da büyük kısmı büyümemiş çocuklar aslında. İyi bir yazar olmak içinse elbette bol bol kitap okumak ve farklı edebiyat türlerini tanımak gerekiyor. Bunun dışında düzenli bir biçimde -mümkünse hiç aksatmadan- her gün en az 1000 kelime yazmak, yazılanları tekrar gözden geçirmek, gerekirse aynı şeyi tekrar tekrar yeniden yazmak şart.

