Çocukluk Hayalin Olan Mesleği Nasıl Seçebilirsin?

Dansçı, şarkıcı, futbolcu, itfaiyeci, astronot. Hepimiz bu gibi çocukluk hayallerimizi hatırlıyoruz, ancak bu hayaller gerçek olup olmadıklarına bakılmaksızın, bizim hakkımızda ve bir kariyerde arzuladığımız şeyler hakkında çok şey açığa çıkarırlar.

Öğrenci olarak üniversiteye gidip bir ana dal seçtiğimizde ise çoğumuz bu hayalleri unutur ve daha kazançlı veya popüler bir yol seçeriz. Peki ya çocukluk tutkunuzun peşinden gitmiş olsaydınız? Yapacağınız iş buna değer miydi? Ve ne tür bir okula ihtiyacınız olurdu?

Pek çok insan bilgisayar ekranlarının arkasında çalışırken, birkaçı da hayallerindeki işi gerçekten yapıyor.İşte çocukların sahip olmayı hayal ettikleri ve onların -veya sizin- bu mesleğe ulaşmak için neye ihtiyaç duyacağınıza dair bilgiler!

Astronot

Planetaryumda bir okul gezisine çıkmak ve aya teleskopla bakmak, birçok çocuğa astronot olma hayalleri kurdurdu. Ve evet, bugün bile aya gitmek göründüğü kadar zor. ABD Uzay ve Havacılık Dairesi NASA, mühendislik, bilim veya matematik alanında bir lisans diplomasının görev uzmanları ve astronotlar için minimum gereklilik olduğunu ve ardından üç yıl veya daha fazla deneyim veya pilotluk deneyiminin gerektiğini söylüyor.

Towson Üniversitesi Willard Hackerman Matematik ve Bilim Akademisi direktörü ve 1994 ile 1997 yılları arasında dört uzay uçuşunu tamamlayan eski bir astronot olan Don Thomas, ancak iki yılda bir 20 pozisyon için birbiriyle yarışan 4.000 adayı yenmek gerektiğini de söylüyor.Thomas, dahi dördüncü denemesine girmeden önce üç kez red yemiş. Kısacası astronot olmak çok büyük bir gayret ve yetenek gerektiriyor. Birçoğumuzun çocukluk hayallerinde kalmış olmasına şaşırmamak gerek.

Arkeolog

Büyüleyici keşifler yapmak, egzotik yerler görmek ve Indiana Jones gibi büyük maceralar yaşamak. Bunların hepsi etkileyici şeyler. Ancak Washington, D.C. merkezli Amerikan Arkeolojisi Derneği'nin başkanı Jeff Altschul, arkeolojinin tamamen gizli tapınaklar ve kayıp şehirlerden ibaret olmadığını söylüyor.

“Arkeolog olmak için bir lisans derecesine ihtiyacınız var, ancak alanınızda daha da iyi olmak, kendi çalışmalarınızı yürütmek, yurtdışındaki kazılarda yardımcı olmak veya üniversitede ders vermek istiyorsanız aynı zamanda bir doktora derecesine de ihtiyacınız var demektir… Ardından fon sağlama zorluklarının üstesinden geleceksiniz. Araştırmayı finanse etmek için arkeologların genellikle bir müze, kolej veya üniversiteden destek alması gerekir, bu da imrenilen görev pozisyonları için binlerce kişiyle ve araştırma için diğer profesörlerle rekabet etmek anlamına gelir.”

Futbolcu

Profesyonel futbolcuların genç yaşta büyük başarı elde edebildiklerini ve iyi paralar kazandıklarını hepimiz biliyoruz. Çocukluk yıllarında yapılan mahalle maçları ve gol sevinçleri ülkemizdeki futbol tutkusuyla da birleşince her çocuğun hayalini bir ara futbolcu olmak süslemiştir.

Elbette futbol için çoğumuz artık geç kalmış olabiliriz ancak kırk yaşın altında olanlar için bu mesleğe adım atmak mümkün. Tabii olmazsa olmazlardan biri de alt yapı eğitimi ve futbola olan yetenek. Diğer yapmanız gerekenler arasında ise sıkı bir antrenman programı yer alıyor.

F1 Pilotu

Çocukken TV ekranında son hız tur atan F1 araçlarını gören her çocuk bir gün o araçlardan birinin içinde olmayı hayal etmiştir şüphesiz. Ancak bu iş gerçekten bu kadar kolay değil. En zirve seviyede yarışabilmek için geçilmesi gereken çok yol var.

Birçok pilotun çocukluk yıllarında Karting yaptığını biliyoruz. İlk adım bu olabilir. Daha sonra ise sizi keşfedecek bir eksper yani şans da gerekiyor. Yeteneğinizle adım adım Formula 3, Formula 2 ve Formula 1 seviyesine gelmek için kariyerinizin her adımında bir branşta yetenek göstermek şart. Bu işe başlamak için erken yaşın ve çok çalışmanın önemli olduğunu düşünürsek zirve seviyedeki pilotlara saygımız bir kat daha artabilir.

Şarkıcı/Besteci

Doğal bir yeteneğiniz olması sizi müzik konusunda oldukça öne taşıyor elbette. Ancak iyi bir konservatuar eğitimi de birçok kişinin içindeki cevheri ortaya çıkarabiliyor. Konservatuar şansınızı kaybettiyseniz bile özel dersler alabileceğiniz sayısız kurs var. Yeterince iyi olduğunuzu hissettiğinizde ise bir stüdyo kiralayıp grubunuzla birlikte kayıt yapabilirsiniz. Müzik prodüksiyon şirketlerinin haricinde günümüzde Spotify ve Apple Music gibi online müzik platformları da yeteneğinizi yüz binlerce insanla buluşturmanızı sağlıyor.

İtfaiyeci

Sirenler, yanıp sönen ışıklar, büyük bir itfaiye aracının başında olmak… Bu bir çocuk için büyük bir heyecan, bu yüzden çoğumuzbüyüdüğümüzde itfaiyeci olmayı hayal etmişizdir.

Amerika’da itfaiyecilerin eğitimlerinden sorumlu genel başkan yardımcısı James Ridley, çoğu yerde GED veya lise diploması ile itfaiyeci olabileceğinizi söylüyor.Ancak bu bir itfaiyeci pozisyonuna girmenin kolay olacağı anlamına gelmiyor elbette. Ridley, birçok adayın aynı zamanda sabıka kontrolünden, fiziksel çeviklik testinden, psikolojik ve tıbbi muayeneden geçmesi gerektiğini söylüyor. Bir kere itfaiyeye girdikten sonra, yeni işe alınan kişiler yangın bilimi ve yangın önleme, ekipmanların çalıştırılması ve bakımı, bina kuralları ve acil tıbbi tedavi hakkında bir yıla kadar eğitim alıyorlar. Aynı durum ülkemiz için de geçerli.

Dedektif

Gizemli olayları çözmek aslında genç ya da yaşlı herkesin ilgisini çeker. Polisiye dizi ve filmlerin de bu kadar ilgi çekici olmasının nedenlerinden biri de bu. Ne yazık ki ülkemizde özel dedektiflik diye bir kavram yok. Özel dedektif olarak çalışan bürolar da genelde evrak takip ve ilişki gibi konulara yoğunlaşıyorlar. Elbette polis teşkilatıyla bir geçmişiniz olması ve polis yöntemlerinin aşinası olmanız olmazsa olmazlar arasında.

Casus

Her çocuğun kahraman olma ve insanları kurtarma hayelleri kurduğu bir gerçek. Bunu başarmak için de James Bond ile hayli popüler hale gelen casusluk, o yaşlarda bir meslek olarak zihnimizde mutlaka yer etmiştir.

Casuslar çeşitli geçmişlere sahip olabiliyor, ancak iş genellikle yurtdışında çalışmayı gerektirdiğinden, yabancı diller, kültürler ve bölgeler hakkında bilgi sahibi olmak bir artı. CIA sözcüsü Todd Ebitz, adayların ekip halinde çalışma ve düşünme becerilerinin yanı sıra “sağlam yargıya, kusursuz dürüstlüğe, güçlü kişilerarası becerilere ve etkili iletişim yeteneğine” sahip olmaları gerektiğini söylüyor.Lisans derecesine, önemli iş veya askeri deneyime sahip ve 35 yaşın altında olan adaylar, CIA.gov'daki Gizli Hizmet ve Profesyonel Stajyer Programına başvurabiliyorlar.

Yazar

Belki erken çocukluk dönemlerinde değil de daha sonraki yaşlarda, özellikle de kitapların büyüleyici dünyasıyla tanışmış çocukların aklına gelen bir meslek de yazarlık. Engin hayal dünyasını kağıda dökmek çocuklar için birçok yetişkinden daha kolay zira yazarların da büyük kısmı büyümemiş çocuklar aslında. İyi bir yazar olmak içinse elbette bol bol kitap okumak ve farklı edebiyat türlerini tanımak gerekiyor. Bunun dışında düzenli bir biçimde -mümkünse hiç aksatmadan- her gün en az 1000 kelime yazmak, yazılanları tekrar gözden geçirmek, gerekirse aynı şeyi tekrar tekrar yeniden yazmak şart.

Daha sonrası ise ilk romanın taslağını o türde eserler basan yayınevlerine göndermek ve beklemekten ibaret.

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