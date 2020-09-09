Eserleri Çok Satanlar Arasına Giren Genç Yazarlardan Neler Öğrenebiliriz?

Yazar denilince çoğumuzun aklına yaşını başını almış, en iyi ihtimalle kırklarını devirmiş insanlar gelir. Ancak kimi yazarlar var ki çok genç yaşta unutulmaz eserler vermiş, başarı için çaba göstermiş ve karşılarına çıkan engeller ne olursa olsun yılmadan yollarına devam etmişler. Peki bugün bu yazarlardan azim ve kararlılıklarına dair neler öğrenebiliriz?

1. Mary Shelley

Doğum Tarihi: 30 Ağustos 1797

En iyi bilinen eseri: Frankenstein

Mary Godwin, yazar Percy Shelley ile 17 yaşında evlendi ve soyismini aldı. 19 yaşında arkadaş arasında girdikleri bir iddia sonucu Frankenstein adlı öyküsünün taslağını yazmaya başladı. 21 yaşında, bugün birçok kere sinemaya uyarlanmış olan unutulmaz romanı anonim bir isim altında yayımlandı ve bu da herkesi kitabı kocasının yazdığına inandırdı. Frankenstein'ın gerçek yazarı olduğu ilk olarak 1821'de Paris'te yayınlanan ikinci baskıda adının yer almasıyla ortaya çıktı. Shelley çok erken yaşta bugün bir kült hâline gelmiş bir eseri sadece bir iddia sonucu ortaya çıkardı ve bugün yaratıcılığın yaşı olmadığını bize bir kere daha gösteriyor.

2. Christopher Paolini

Christopher Paolini © reddit

Doğum tarihi: 17 Kasım 1983

En iyi bilinen eseri: Inheritance Cycle serisi

Paolini, 15 yaşındayken ilk kitabı olan Eragon'u yayıncı bulamayınca kendi imkânlarıyla yayımladı. Başta satış rakamları hayal kırıklığından ibaretti. Gel gelelim birkaç yıl sonra, Random House Çocuk Kitapları'nın dikkatini çekti ve yoğun bir çalışma sürecinden sonra, Eragon tekrar piyasaya çıkartıldı ve New York Times çok satan kitaplar listesinde bir numaraya yerleşti. Eragon daha sonra Stefen Fangmeier yönetmenliğinde sinemaya da uyarlandı. Paolini, genç yazarlar için bir ilham kaynağı olan Paolini.net web sitesinde gençlere yazarlık tavsiyeleri veriyor.

Motivasyon ve ilham için önemli bir hikâye. Paolini’nin de dediği gibi hedefinizi gerçekleştirmek için yeterli zamanın olmadığını fark ederseniz, ihtiyacınız olan verimliliğinizi nasıl arttıracağınız ve yazmak için daha çok azim göstererek iyi bir planlama yapmak.

3. Gordon Korman

Gordon Korman © CBC Books

Doğum tarihi: 23 Ekim 1963

En iyi bilinen eseri: Macdonald Hall serisi

Gordon Korman 12 yaşındayken, Macdonald Hall serisinin ilk kitabını Scholastic Yayınları’na gönderdi. Kitaplar iki baş belası, Bruno ve Boots’un okulda yaşadığı maceraları hakkındadır. Korman liseyi bitirdiğinde beş kitap daha yayımlamıştı. Şu anda basılı 75 kitabı var ve bugüne kadar yedi milyondan fazla sattı. Çok erken başladığı yazarlık kariyerini azimle sürdüren ve vazgeçmediğiniz sürece üretkenliğin daima sizinle birlikte olacağının bir başka örneği…

4. S.E. Hinton

S.E. Hinton © timeline.com

Doğum tarihi: 22 Temmuz 1948

En iyi bilinen eseri: The Outsiders

S.E. Hinton okumayı her zaman seven biriydi, ancak genç yetişkinler için yayımlanmış kitaplardan memnun değildi. Sonuç olarak, henüz lisedeyken, 15 yaşında The Outsiders adlı kitabını yazmaya başladı. 18 yaşında üniversiteye girdiğinde, kitabı da çok satanlar listelerine girdi. Ancak Hinton bu erken gelen şöhretin baskısını hissetmeye başlamıştı. Sonuç olarak Hinton, iki yıl boyunca yeni bir eser yazma sıkıntısı yaşadı. Ancak her gün boş kâğıda bakmayı sürdürse de asla vazgeçmedi ve ilhamı sonuna kadar kovaladı. Sonunda tekrar yazmaya başladı, ancak The Outsiders en başarılı kitabı olmaya devam ediyor. Kitap bugüne kadar yaklaşık 14 milyon kopya sattı ve günümüzde bile her yıl yarım milyondan fazla satıyor.

5. Anne Frank

Anne Frank © biography.com

Doğum tarihi: 12 Haziran 1929

En iyi bilinen eseri: Het Achterhuis

Hollanda'daki Nazi işgali sırasında yaşanan korku ve baskı altında yılmadan yazmak? Bu birçoğumuz için kulağa imkânsız gelebilir. Ancak Anne Frank çocuk yaşta bunu başardı. İşgal günlerinde yazdığı günlükleri ilk kez 1947'de, bir toplama kampında ölümünden iki yıl sonra kitap olarak yayımlandı. 13 yaşında yazdığı hatıraları, eski ABD Başkanı John F. Kennedy, Nelson Mandela ve Eleanor Roosevelt gibi kişiler tarafından dahi övgüyle karşılanmıştır. Kitap bugüne kadar 60'tan fazla dile çevrildi ve Amerika Birleşik Devletleri ve diğer birçok ülkedeki sınıflarda okutuldu. Ayrıca Anne’in insanlığa ilham veren fikirleriyle de da sonsuza dek hatırlanacak: “Her şeye rağmen, insanların kalplerinde hâlâ iyilik taşıdığına inanıyorum.”

6. Christopher Beale

Doğum tarihi: 11 Mayıs 2000

En iyi bilinen eseri: This and Last Season's Excursions

Başlamanın yaşı yoktur! Christopher Beale, 1.500 kelimeden oluşan beş bölümlük romanı This and Last Season's Excursions'ı sadece altı yaşındayken yazarak Guinness Dünya Rekorları’na girmeyi başardı. İsviçre'nin Zug şehrinde yaşayan ve bugün on yaşında olan Christopher, Inverness merkezli Aultbea Publishing ile bir yayın sözleşmesi imzaladı ve kitabı İngiltere’de satışa sunuldu.

Kitabı baykuşları kurtaran, aslanlarla dövüşen ve gizemli bir şehir olan Quarles'ı arayan bir çocuk ve en sevdiği hayvan dostları, köpek yavrusu Biscuit, kedi yavrusu Daisy ve vahşi Big Hinnies’in hikâyesini anlatıyor.

7. Kody Keplinger

Kody Keplinger © Middle Grade Ninja

Doğum tarihi: 8 Ağustos 1991

En iyi bilinen eseri: The DUFF

Hayallerinin peşinden giden bir başka genç yazar olan Kody Keplinger, 7 Haziran 2011'de yayımlanan The DUFF adlı romanını yazdığında 17 yaşındaydı. The DUFF’tan uyarlanan bir film de 2015 yılında gösterime girdi. Film yalnızca 8,5 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olmasına rağmen gişede son derece başarılı oldu. Devam romanı Lying Out Loud ise 28 Nisan 2015'te yayımlandı.

8. Jyoti ve Suresh Guptara

Doğum tarihleri: 22 Kasım 1988

En iyi bilinen eserleri: The Insanity Saga

İkiz kardeşler Jyoti ve Suresh Guptara, 11 yaşlarında fantastik bir roman serisinin ilk taslağı olan Conspiracy of Calaspia’yı tamamladı. Ancak kitabın birçok revizeden geçmesi gerekti. İkizler yılmadan çalıştı ve pek çok yeniden yazma süreci ve revizyondan sonra roman henüz 17 yaşlarında yayımlandı. Azimleri, genç yaşlarına rağmen vazgeçmeden yola devam etmeleri çok geçmeden meyvesini verdi ve Almanya, İtalya ve Hollanda’dan büyük yayıncılar kitap için anlaşma yapmaya başladılar. Kitap kısa sürede 100.000'den fazla kopya sattı. İkizler bugün de çok satanlar listelerine giren romanlar yazmaya devam ediyorlar.

İlham veren başka hikayelere ne dersin? Farklı alanlardan yetenekli insanların öykülerini bu kısa belgesel serimizde ele alıyoruz. We Are All Stories'i Türkçe altyazı seçeneğiyle şimdi izleyebilirsin.