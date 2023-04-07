Counter-Strike 2 Hakkında Bilmen Gerekenler

Aslında Counter-Strike 2’ye tam anlamıyla “yeni” bir oyun demek doğru olmaz. Halihazırda fazlasıyla kalabalık bir oyuncu kitlesine sahip ve espor dünyasının en güçlü oyunlarından biri konumunda Counter-Strike. Yıllardır "Counter-Strike: Global Offensive" olarak varlığını sürdüren seri, aldığı güncellemeler ile kendini yeniliyordu. Counter-Strike 2’yi ise daha kapsamlı ve radikal bir güncelleme olarak düşünebilirsin.

Overpass / Counter-Strike: Global Offensive © Valve Overpass / Counter-Strike 2 © Valve

01 Counter-Strike 2’deki yenilikler neler?

Counter-Strike 2’nin resmi duyurusundan önce dedikoduları çıkmış ve günden güne artmaya başlamıştı. Beklenen açıklama 22 Mart’ta geldi ve Valve, Counter-Strike 2 üzerinde çalışıldığını doğruladı . Önümüzdeki yaz aylarında çıkış yapacak olan ve CS tecrübesini her yönüyle geliştireceği söylenen Counter-Strike 2'de yenilenmiş haritalar, dinamik sis bombası ve "sub-tick" güncellemesi gibi önemli yenilikler dikkat çekiyor.

Oyunun tanıtıldığı ilk andan itibaren en çok dikkat çeken yenilik sis bombası oldu. Patladığında belli bir alanda sabit olarak perdeleme yapan sis bombasının yapısı tamamen değişiyor. Artık dinamik bir yapıda çalışan sis bombasının bulutu farklı bir şekilde yayılmakla kalmıyor, çatışmalardan da etkileniyor. Örnek vermek gerekirse silahlardan çıkan kurşunların geçişi sırasında siste ufak boşluklar oluşuyor.

İsmiyle yeni bir oyun izlenimi veren Counter-Strike 2, yıllardır oynanan mevcut haritalarda görsel anlamda geliştirmeler sunuyor. Bunun nedeni ise halihazırda Source motoru üzerine inşa edilen CS:GO’dan Source 2 motoruna geçiliyor olması ki Valve bu değişikliği teknik açıdan Counter-Strike tarihindeki en büyük ilerleme olarak nitelendiriyor. Artık haritalar çok daha net ve temiz bir görselliğe sahip olacak.

02 Tick rate nedir?

Teknik detaylardan bahsetmişken “tick rate” güncellemesinde de bahsedelim. Kısaca açıklamak gerekirse “tick rate”, oyuncunun yaptığı eylemin sunucuya gitmesi, sunucuda işlenmesi ve oyuncuya geri dönmesi sürecini temsil eder. Sunuculardaki bu hertz (Hz) değeri ne kadar yüksek olursa o kadar sağlıklı bir rekabet ortamı sağlanmış olur. Günümüzün popüler multiplayer FPS oyunlarının sunucularındaki değerler şöyle:

Apex Legends - 20

Battlefield - 45

CS:GO - 64/128

Escape from Tarkov - 30 (değişken)

Fortnite - 30

Halo Infinite - 60

Overwatch 2 - 64

Rainbow Six Siege - 64

Valorant - 128

Warzone - 20

Gelelim Counter-Strike 2’nin bu konuda yaptığı yeniliğe. Yapımcılar oyundaki yeni altyapıyı “sub-tick” olarak tanımlıyorlar. Buradaki mantık, tick’ler arasındaki boşluğun doldurulması ve aksiyonların çok daha hızlı şekilde işlenerek hayata geçirilmesi. İnşa edilen yeni mimari sayesinde bir oyuncu ateş ettiği, bomba attığı ya da zıpladığı zaman bu aksiyonun verisi anında ve tick'leri beklemeden işleniyor.

03 Counter-Strike 2 kapalı betasına nasıl katılabilirim?

Counter-Strike 2’nin duyurusu yapılır yapılmaz oyunun kapalı beta testi başladı. Ne var ki kapalı betaya katılman tamamen yapımcıların elinde . Mevcut Counter-Strike: Global Offensive oyuncularına gönderilen davetiyeler için talepte bulunmak mümkün değil. Yapımcıların farklı faktörlere bağlı olarak gönderdiği davetiyelerden alıp almadığını Counter-Strike: Global Offensive ana menüsüne girerek öğrenebilirsin.

04 Counter-Strike 2 ne zaman çıkacak?

Oyunun 22 Mart’ta başlayan sınırlı test süreci devam ediyor ve şu an yeni teknolojiler eşliğinde sadece Dust II haritası oynanabiliyor. Test sürecinin ne kadar süreceği ve içeriğinde ne gibi değişiklikler yapılacağı henüz belli değil. Buna rağmen 2023 yılı yaz aylarında çıkış yapacağı duyuruldu . Gelişmelerden ve güncellemelerden haberdar olmak için counter-strike.net/cs2 adresini ziyaret edebilirsin.