Courage Adams Johannesburg Sokaklarını BMX ile Keşfediyor!

Courage Adams, şu anda bu sahnedeki en başarılı bisikletçilerden biri. Öyle ki dünyanın dört bir yanındaki BMX yarışmalarına düzenli olarak katılıyor. Geçen yıl Estonya'nın Tallinn kentindeki Simple Session'da ikincilik elde etti ve İspanya'nın Vigo kentindeki Arnette O'Marisquino'da birinciliğe ulaştı.

Adams'ta rekabet tutkusu asla sönmezken, yukarıda izleyebileceğin son kısa filmindeki gibi sokaklarda serbest stil bisiklet sürmek onun ateşini gerçekten körüklüyor.

Adams sürüş öncesi biraz ısınıyor. © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

Adams İspanyol ama Nijerya, Benin City'de doğdu. 25 yaşındaki oyuncu doğduğu ülkeyle yeniden bağlantı kurmak için birkaç yıl önce Nijerya'ya döndü ve bunu film olarak yayınladı. Ayrıca başkent Lagos'un içinde ve çevresinde gelişen BMX sahnesine de bir göz attı.

Bu yeni film ise Adams'ın Afrika kıtasını ama bu sefer Güney Afrika'yı ve Johannesburg şehrini başka bir ziyareti sırasındaki ayak izlerini takip ediyor. Bu film ona Johannesburg'u keşfetme ve oradaki sahnenin temellerini oluşturan bir grup bisikletçiyle bağlantı kurma şansı verdi.

Yerel kültür bana Nijerya'daki çocukluğumu hatırlatıyor, bu ilginç bir şeydi çünkü kendimi şehirle gerçekten bağlantılı hissettim. Courage Adams

Jozi'nin şehir içi performansları © Tyrone Bradley/Red Bull Content Pool

BMX'in Güney Afrika'daki popülaritesi sağlam bir yükseliş içerisinde. Jozi, hareketli şehir içi sokaklarından; Johannesburg'un merkezine kadar BMX alt kültürünün köklerini sağlamlaştırdı.

Adams, "Johannesburg'daki yerel kültür bana Nijerya'daki çocukluğumu hatırlattı. Bu ilginç bir şeydi çünkü şehirle gerçekten bağlantılı hissettim" diyor.

Nkosinathi Nkosi yerel parkta © Wayne Reiche / Red Bull Content Pool Leroy Mlenze, sevdiği yerlerden bazılarını göstermekten keyif aldı © Wayne Reiche/Red Bull Content Pool

BMX'in bölgedeki yerel sporcuları Nkosinathi Nkosi ve Leroy Mlenze; Adams, Güney Afrika kıyılarına ayak bastığında ona ev sahipliği yaptılar.

Deneyim hakkında konuşan Nkosinathi şunları söyledi: "Courage ile tanışmak benim için harika bir deneyimdi. O, izlemekten her zaman zevk aldığım bir BMX bisikletçisi. Sürüşü, gerçekte kim olduğunun da bir parçası, onunla birlikte bisiklet sürmek gerçekten ilham verici.

"Bunun gibi projeler yerel sahne için gerçekten önemli çünkü bisikletçilerimizin uluslararası BMX sahnesinde fark edilmelerine yardımcı oluyorlar ve diğer taraftan yerel BMX topluluğumuz içinde birlikteliği geliştirmeye da faydalı oluyorlar."

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