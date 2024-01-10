Cristina Gutiérrez Dakar'ı fethetmek için zihinsel gücünü kullanıyor

Dakar Rallisi, Dünya Ralli Şampiyonası, Enduro ve çöl yarışları da dahil olmak üzere farklı disiplinlerden motor sporlarının en iyilerini dünyanın en zorlu yarışında yeteneklerini sergilemek üzere bir araya getiriyor.

Ancak Dakar Rallisi büyüdükçe, sadece diğer destansı off-road yarışlarına ilham vermekle kalmayıp aynı zamanda rekabeti hafif yarış arabalarını da kapsayacak şekilde genişlettikçe, Cristina Gutiérrez gibi yeni nesil uzman sürücüleri de teşvik etti.

Şu anda Red Bull Off-Road Junior Takımı'nın bir parçası olan Gutiérrez, İspanya Arazi Ralli Şampiyonası'nda yarışmaya başladı ve Kadınlar kategorisini üst üste altı şampiyonlukla domine etti ve 2015'te tüm rakiplerine karşı genel klasmanda ikinci oldu.

01 Dakar'daki ilk yarışına

Bu başarı Gutiérrez'e Katar'daki Sealine Rallisi'nde ve ardından 2017'deki Dakar'da uluslararası düzeyde yarışabileceğine dair inanç ve destek verdi. Bu Dakar, etkinlik tarihindeki en zorlu yarışlardan biriydi. Etkinliğin sportif direktörü Marc Coma, rotanın özellikle zorlu olmasını sağladı ve bu, Bolivya ve Arjantin'i son 40 yılda vuran en kötü sellerin parkuru vurmasından önceydi.

Gutiérrez in action at the 2023 Dakar Rally © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Mitsubishi Pajero'suyla çamur, kayalar, derin sular ve hatta toprak kaymalarından oluşan tehlikeli bir arazide ilerleyen Gutiérrez, ralliyi dört tekerlek üzerinde tamamlayan ilk İspanyol kadın oldu. Nasser Al-Attiyah ve Carlos Sainz gibi birçok şampiyonu yenen bir parkurda sadece hıza değil aynı zamanda finişe ulaşacak muhakemeye de sahip olduğunu kanıtladı. Sonraki iki Dakar'da da bu başarısını tekrarladı ve 2019'da genel klasmanda 26. sıraya yükseldi.

Gutiérrez, Lewis Hamilton'ın dikkatini çekti ve Sébastien Loeb ile sürüş görevlerini paylaştığı yeni Extreme E takımıyla anlaştı. Ve Loeb, küçük, iki kişilik buggy'ler veya SxS (yan yana) içeren yeni Lightweights kategorisinde yarışmak üzere yeni Red Bull Off-Road Junior Takımında yer almasına yardımcı oldu.

Hafif siklet sınıfındaki ilk yarışında, 2005'teki parlak Jutta Kleinschmidt'ten bu yana bir Dakar etabı kazanan ilk kadın oldu.

Loeb, Kleinschmidt, Hamilton - bazı kilit oyuncular yerlerini aldı ancak Gutiérrez'in bu noktaya kadar olan yolculuğu zorlu geçti. Her şeyin başladığı yere bir adım geri gidelim...

02 Hızlı büyüyor

Gutiérrez, İspanya'nın Burgos kentinde tıpçı bir ailede büyüdü. Babası bir diş hekimi ve motor sporları hayranıydı. Dört kardeşten biri olan Gutiérrez, diş hekimi olmak için babasının izinden giderken bir yandan da yarış pilotu olarak kendi yolunu çizdi. Yerel kart pistinde erkek kardeşiyle dostane bir rekabet içinde kart yarışlarına başladı.

Bir gün bir yarışa katılmaya karar verdiler. Gutiérrez, "Bir pistin etrafına birkaç saman paleti koymuşlardı," diye hatırlıyor. "Babama söyledim, o da bu fikri beğendi ve bizi kaydettirdi. Dokuz ya da on yaşındaydım ama yarıştan bir gün önce cesaret edemedim, gerçek şu ki tek kız bendim ve o anda utandım ve başlamaya cesaret edemedim. Yarışmaya erkek kardeşim katıldı."

Bu, motor sporlarıyla ilgilenen pek çok kız için tanıdık bir hikaye.

Gutiérrez has been racing since she was a teenager © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

03 Doğru rol modellerini bulmak

Gutiérrez motor sporlarına hala hayrandı ve eğitiminden boş zaman buldukça kart sürdü, bisiklete bindi ve becerilerini geliştirdi. Aynı dönemde İspanya'da motor sporları giderek güçleniyor ve ülke bir yetenek yuvası haline geliyordu.

Fernando Alonso nispeten mütevazı bir kökenden gelerek iki kez F1 dünya şampiyonu oldu ve İspanyol sürücüler Marc Márquez , Jorge Lorenzo ve Dani Pedrosa MotoGP™'yi domine etti. Motor sporlarından uzakta, Mayorkalı bir tenisçi, güç ve kararlılıkla zirveye ulaşılabileceğini kanıtlıyordu.

Gutiérrez, "Rafa Nadal yüzde 100 benim referansım ve yıllardır da öyle" diyor. "Rafa'nın o kadar çok yönü var ki, bu sadece sporla ilgili değil, sahip olduğu değerler, iletişim kurduğu değerler, nasıl konuştuğu, insanlarla nasıl konuştuğu ile ilgili.

"Asla pes etmiyor. Sporcuların sahip olduğu bu değerler sizi gerçekten etkiliyor ve sanki onun yaptığı her şeyden bir şeyler öğreniyorsunuz. Onu izlemeyi seviyorum."

Gutiérrez gençken, nihayet motor sporlarında F1'e girmenin mümkün olduğunu kanıtlayan bir kadın vardı. María de Villota 2012'de Marussia F1 Takımı'nda üçüncü pilotluk görevini üstlendi. Belki de bu engeller yeni yeni yıkılmaya başlamıştı.

"María ile bir sürüş kursu yaptım ve sonunda ondan gerçekten hoşlandım. Medyayla arası harikaydı, en tepedeydi. İlişki kurabileceğiniz bir figüre sahip olmak önemli."

04 İnkar edilemez bir kazanma arzusu mu yoksa sadece inatçı mı?

Ehliyet sınavını geçtikten sonra Gutiérrez ve kardeşi yarışmaya başladı ve ilk kez Burgos'taki Históricos Baja Tierras del Cid'de yarıştılar.

"4x4 ile yarışan bazı arkadaşlarımız vardı," diyor. "Onlara bu konuda sorular sormaya başladım: 'Nasıl çalışıyor? Nasıl ortak sürüş yapıyorsunuz? Çok hevesliydik. Fikir, kardeşimle rolleri değiştirmekti; yani ilk gün o yardımcı sürücü, ben de sürücü olacaktım ve ertesi gün yer değiştirecektik. İlk yarışta sürücü olma sırası bendeydi ve buna bayıldım. Yapım gereği, 'Hayır, hayır, yardımcı sürücü olarak gitmiyorum, sürücü olarak gidiyorum ya da hiç gitmiyorum' dedim."

Gutiérrez is now competing in the World Rally-Raid Championship © Kin Marcin / Red Bull Content Pool Benim gücüm azmim, bazı sürücülerde bu yok, ben de bunu savaşmak için kullanıyorum Cristina Gutiérrez

Bazı kardeşler için bu büyük bir kavgaya yol açabilirdi ama ağabeyi pragmatikti. "Ben inatçıyım. Çok inatçıyım," diyor. "Ağabeyim tam tersi, çok barışçıl ve her zaman benimle ilgileniyor. 'İyi gittiğini görebiliyorum, şoförlüğü sana bırakmayı tercih ederim' dedi."

Silahlarına sadık kaldı ve yetenekleri ödüllendirildi. Nadal gurur duyardı. "Beş yıl çalıştık ve İspanya şampiyonluğunu kazandık. Bunu kardeşimle birlikte yaptığım için çok mutluydum."

Sonra kardeşi final sınavlarına çalışmak zorunda kaldı ve doktor oldu.

05 Neden insanlar ona Tortu diyor?

"Bu benim okuldaki lakabım çünkü hızı seviyordum. Her zaman çok komik olduğunu düşünmüşümdür," diye gülüyor Gutiérrez. "Logom olarak bir kaplumbağa bile ekledim."

Belki de tavşan ve kaplumbağa arasındaki yarışın galibi olmak iyi bir uyumdur. Gutiérrez, "Benim gücüm azmim, bazı sürücülerde bu yok, ben de bunu savaşmak için kullanıyorum," diyor. "Belki yüzde 100 en hızlı sürücü değilim ama çok istikrarlıyım ve zihinsel açıdan çok güçlüyüm."

06 İspanya'da hakimiyet

Gutiérrez bir yandan eğitimine devam ederken bir yandan da yarışmaya devam etti ve İspanya şampiyonasının kadınlar kategorisini domine etti, ancak cam tavan hala onun en zorlu rakibiydi.

Gutiérrez training in Abu Dhabi © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

"İspanya şampiyonasında yarışırken gerçekçi olmaya çalıştım," diye açıklıyor. "Bırakın motor sporlarından para kazanmayı, motor sporlarına girmenin bile ne kadar zor olduğunu hepimiz biliyoruz. O zamanlar hedefim İspanya'da yarışmak ve elimden gelenin en iyisini yapmaktı."

Bunu, en büyük hayranları olan ailesi tarafından desteklendiği çok sayıda şampiyonluk izledi. "Her yarışa benimle birlikte geldiler," diyor. "İyi ve kötü anlarımda yanımdaydılar. Başarılı olduğumda en çok onlar mutlu oluyor.

"Neredeyse bıraktığım bir zaman bile oldu, 22 yaşındaydım, arabayı ters çevirdim ve parçaladım. Babam arabayı gizlice tamir etti - her şeyi düzeltti ve bir sonraki yarışa hazır hale getirdi."

Ancak ödül parası sadece bir yıl daha yarışmaya yetecek kadardı ve Gutiérrez aynı zamanda diş hekimliği alanında yüksek lisans yapıyordu. Büyük bir destekçisi olmadığı için, uluslararası rekabette öne çıkıp kendini kanıtlama fırsatı yoktu.

Gutiérrez, "10-11 yıl yarıştım ve sonra birden FIA federasyondaki tüm kızlara 2016'da Katar'da kadınlar için bir kampüs başvurusu gönderdi," diye anlatıyor. "Bu ileriye doğru bir sıçramaydı. Başvurumu gönderdim ve seçildim. Katar'a gittik ve öğretmenlerimiz Kleinschmidt ve Fabrizia Pons'tu."

Sonunda son teknoloji bir otomobilde neler yapabileceğimi kanıtlamak istedim Cristina Gutiérrez

07 Gutiérrez'in büyük çıkışı

Katar'daki ustalık sınıfı önemli bir dönüm noktasıydı: Gutiérrez'in ufkunu genişletti ve ona en iyi yarış pilotu olduğunu gösterdi. Aralarında Molly Taylor ve Emma Gilmour'un da bulunduğu 180 sürücü arasından seçilen dokuz sürücü arasında yer aldı ve off-road yarışlarının iki efsanesiyle çalıştı.

Gutiérrez yarışı ilk üçte bitirdi ve Dakar'da yarışmak için kendine güvenerek ayrıldı. Her şeyden önce bir destekçiye ihtiyacı vardı. "Burgos'ta çok büyük bir yerel şirket olan Grupo Antonlín'in müdür yardımcısına ulaştım" diyor.

"Aramızda çok iyi bir bağ oluştu: bende bir şeyler gördü - ve bugün bile bunun ne olduğunu bilmiyorum - ve bana çok ama çok yardımcı oldu. Dakar'a onun sayesinde katıldım."

2017 edisyonu bir atılımdı ve Gutiérrez'in bitiş çizgisine ulaşmak için yarışması tesadüf değil. Yüksek bir pozisyon elde etmek için değil, Buenos Aires'e ulaşarak daha fazla sponsor çekebileceğini bildiği için. "Bütün bir yılı sadece bir yarış için finansal destek arayarak geçirmenin ne kadar zor olduğunu hayal bile edemezsiniz" diyor. O zaman bile rekabetçi bir araba almak için yeterli kaynağım yoktu. Bu gerçekten sinir bozucu olabiliyordu."

08 Bir kumar oynamak

2021 Dakar Rallisi öncesinde Gutiérrez'in ana sponsoru geri çekildi. Önde giden MINI X-Raid ona bir sürüş teklif etti, ancak yıllarca ralli yaptıktan sonra Gutiérrez nihayet rekabetçi bir pakete erişebildi ve para orada değildi.

"Çok sinir bozucuydu. Dakar için mali desteğim olmadığı için bıraktığımı açıkladım," diyor Gutiérrez. Ancak bir umut ışığı vardı: MINI ona İspanya'daki Endülüs Rallisi'nde yarışmayı teklif etti. Evine daha yakındı ve daha küçük ölçekliydi, bu da daha uygun fiyatlı olmasını sağlıyordu. Pandemi nedeniyle başka büyük ralli yarışı yoktu, bu da tüm büyük yıldızların bu yarışı Dakar'a hazırlık olarak kullanacağı anlamına geliyordu.

Cristina Gutiérrez at the finish line of Rallye du Maroc © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Gutiérrez yarış koltuğunun parasını ödemek için kredi aldı. "Bir elimle geleceğimi ortaya koyuyordum. Ama sonunda son model bir araçla neler yapabileceğimi kanıtlamak istedim."

Ya hep ya hiçti ama Gutiérrez'in kumarı işe yaradı: yarışı dördüncü bitirdi ve birkaç gün sonra bir DM aldı. Mesaj Lewis Hamilton'ın Extreme E takımının menajerinden geliyordu ve bir görüşme talep ediyordu. "Beni bir sonraki yıl Şubat ayında başlayacak olan Extreme E için işe almak istediler. Patronunun Lewis Hamilton, takım arkadaşının da Sébastien Loeb olacağını söylediler. Bu gerçeküstü bir şeydi."

09 Kendini en üst düzeyde kanıtlamak

Loeb ile Aralık ortasında İngiltere'de test sırasında tanıştı. Dokuz kez WRC şampiyonu olan Loeb onu Dakar'daki başarılarından zaten tanıyordu. Kız 2021'de yarışmayacağını açıkladığında, Fransız bir telefon görüşmesi yaptı ve sonra ona şöyle dedi: "Red Bull'dan biri seni arayacak."

Ertesi gün test için Dubai'deydi ve T3 Lightweight kategorisinde Overdrive OT3 buggy ile yarışacak Red Bull Off-Road Junior Takımı ile anlaştı. Yarışın başlamasına iki hafta vardı. "Çılgıncaydı. Hayatım bir aydan kısa bir sürede değişmişti."

10 Dakar'da tarihi bir etap zaferi

2021 Dakar'ı, Birinci Etap'ta kazandığı zaferle mümkün olan en iyi başlangıcı yaptı. 2005'te hocası Kleinschmidt'ten bu yana hiçbir kadın Dakar'da bir etap kazanamamıştı. Ancak Gutiérrez için kutlama yapacak zaman yoktu. "Şoktaydım, az önce olanları kabullenemiyordum."

Gutiérrez ve yeni yardımcı pilotu François Cazalet , T3 kategorisinde erken tempo belirleyicileriydi ve emekli olmak zorunda kalmadan önce maraton etabını kazandılar. Gutiérrez, "Etabı kazandığımda ve Red Bull ile yarışmaya başladığımda kapılar açıldı, bu bir özgürleşme hissiydi, artık her şeyimi verebilirdim," diyor.

Dakar in 2021 proved to be a pivotal moment in Cristina's career © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Dakar history makers Jutta Kleinschmidt and Cristina Gutiérrez © Julien Delfosse/DPPI/Red Bull Content Pool

"Dakar Rallisi bittiğinde Red Bull'un hala ilgilendiğini fark ettim. Bu inanılmaz bir fırsattı."

Bu, Loeb ile Extreme E'de yarışmanın yanı sıra, Endülüs Rallisi, İpek Yolu ve Rally du Maroc'u içeren Dünya Kros Rallileri Kupası'nda (şimdi Dünya Ralli Şampiyonası) da yarışacağı anlamına geliyordu. Gutiérrez İspanya'da duygusal bir zafere imza attı. İkinci raunt olan Kazakistan Rallisi, hem bir sürücü olarak becerilerini hem de inanılmaz kararlılığını kanıtlayacaktı.

Son güne lider giren Gutiérrez'in aracı etabın başında çölde bir deliğe çarptı. Gutiérrez'in üç omuru kırıldı, "korkunç acı" nefesini kesti. Durakladı, odaklandı ve yarışmaya devam etmeyi seçti. "O kadar çok acıdı ki frene bile basamadım. Sadece hayatta kalmaya çalışıyordum, bana zarar vermemesi için olabildiğince yumuşak fren yapıyordum."

Gutiérrez ve Cazalet 260 km'lik etabı ve 40 km'lik seremoni finişini tamamladılar ve sağlık görevlileri Gutiérrez'i arabadan alıp hastaneye götürdüler.

Cristina putting the OT3 buggy through its paces at Dakar in 2021 © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Ameliyattan sonra Gutiérrez iki ay süren yoğun bir fizyoterapi ve antrenman sürecinden geçerek yarışacak forma geri döndü. Rally du Maroc'ta yarışmak için geri döndü, daha önemli puanlar aldı ve Abu Dhabi Desert Challenge'da ikinci olarak şampiyonluğu garantiledi. 2023 Dakar'a dünya şampiyonu olarak döndü ve genel klasmanda üçüncü ve iki etap birinciliği ile şimdiye kadarki en iyi derecesini elde etti. Şimdi 2024 için hazır.

11 Gutiérrez elektrikleniyor

Gutiérrez ve Loeb Extreme E'de güçlerini artırarak Suudi Arabistan'daki ilk turda podyuma çıktılar ve İngiltere'deki son turu kazanarak genel şampiyonayı ikinci sırada tamamladılar.

Cristina Gutiérrez with Sébastien Loeb in Morocco © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Gutiérrez "Yarış formatı rally-raid ile aynı değil ama araçlar benzer" dedi. "Benim için en iyi yarış Suudi Arabistan'da olacak çünkü orada Dakar'daki gibi çok sayıda kum tepesi olacak."

2022'de Şili'deki Atacama'da zafer kazandılar ve üç kez daha podyuma çıkarak şampiyonluğu elde ettiler. Gutiérrez bu yıl Dünya Rallikros Şampiyonası'nda ilk kez yer alarak Norveç'te ve İsveç'teki ünlü Holjes turunda yarıştı.

Sürdürülebilirliğin önemi de kilit bir faktör: "Bugünlerde bu tür bir şampiyonaya sahip olmak çok önemli. Hayatımızda değişiklikler yapmamız gerekiyor. Gelecek bu!"

Gutiérrez yarış dışında da çevre projelerine, özellikle de okyanusları plastikten temizlemeye ilgi duyuyor. Bir diş hekimi olarak Burkina Faso'daki insani yardım çalışmalarında da gönüllü olarak hizmet vermiş. "Genellikle küçük bir STK ile çalışıyorum," diye açıklıyor. "Sosyal medyada bundan bahsetmiyorum çünkü saldırılar oluyor ve projelere çok fazla dikkat çekmemek daha iyi."

Dünya şampiyonu bir yarış pilotu, bir yardımsever, bir çevreci ve bir şifacı. Gutiérrez kendisini bir rol model olarak görüyor mu? Karakteristik olarak mütevazı ama başarı hayalleri kuran bir erkek ya da kız çocuğu için Rafael Nadal olabilirse bundan mutluluk duyacaktır. "Öyle miyim bilmiyorum ama hikayem birine ilham verirse çok gurur duyarım" diyor. "Eğer bir referans olabilirsem ve kız ve erkek çocuklarının spora yönelmelerine yardımcı olabilirsem bu çok güzel bir şey olur."