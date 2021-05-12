Bu haberin içinde Türkçe Anlatımla İzle: Dağ Bisikleti Dünya Kupası Çek Cumhuriyeti Yarışı Nové Město na Moravě, Çek Cumhuriyeti Etkinlik Hakkında Bilgi

UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası sezon açılışının hemen ardından, bisikletçiler 14 Mayıs ve 16 Mayıs 'ta Çek Cumhuriyeti'nde Nové Město 'da yeniden sahne alıyorlar.

Nové Město, her yıl UCI Dağ Bisikleti Dünya Kupası takvimindeki en heyecan verici yarışlardan birkaçına sahne oluyor. Nové Město'nun, Dünya Kupası'na katılan bisikletçilerin favorisi olduğu konusunda hiç şüphe yok. Nové Město, Dünya Kupası'na 10. kez ev sahipliği yapacak.

01 Yarış takvimi nasıl ve yarışları nereden izleyebiliriz?

May 14: Kısa Parkur – Buradan izleyebilirsin

May 16: cross-country kadınlar finali – Buradan izleyebilirsin

16 Mayıs: cross-country erkekler finali – Buradan izleyebilirsin

02 Yarış nasıl bir bölgede yapılacak?

Nové Město na Moravě, Vysočina bölgesinde, Çek Cumhuriyeti'nin merkezinde yer alan küçük bir kasaba. Çekçe ve Slovakça dillerinde, Nové Město tam olarak 'Yeni Şehir' anlamına gelir. Nispeten kompakt bir yapıya sahip olan kasabada 10.500 kişi yaşıyor.

Bisikletçiler için pastoral bir ortam © Bartek Woliński/Red Bull Content Pool 01 / 03

Çek Cumhuriyeti'nde ülkedeki spor kültürünün merkezinde biatlon duruyor. Tabii ki Nové Město da bu konuda başı çekiyor. Kasabanın yanındaki Vysočina Arena düzenli olarak biatlon etkinliklerine ev sahipliği yapıyor ve bölge, kış sporları eğlencesi arayan yerli ve yabancı turistlerin düzenli olarak akınına uğruyor. İlkbahar ve yaz aylarında ise sahneyi dağ bisikleti alıyor, kasaba ve çevresindeki bölgeye hakim oluyor. Hiç şüphe yok ki 2011'den beri burada dağ bisikleti Dünya Kupası etkinliği düzenlenmesi buna çok yardımcı oldu.

03 Parkur nasıl?

Nové Město'nun bisikletçiler arasında popüler olmasının sebebi nedir sizce? Elbette parkurun epey hızlı ve akıcı olması buna çok yardımcı oluyor. Zira parkurun her bir kilometresi keyifli inişlerle-çıkışlarla donatılmış durumda. Kısacası, 4,2 km'lik parkur doğası gereği acımasız olmasına rağmen, burada yarışan bisikletçiler bu durumdan epey keyif alıyor.

Nové Město tırmanışları her zaman ciğerleri yakar. İniş bölümleri ise her yıl çoğu dağ bisikletçisinin en keyif aldığı yerler olur.

Nové Město 2020 parkuru

04 Bu yıl Nové Město'da kim kazanır?

2021 UCI Dünya Kupası sezonunun ilk yarışı geçen haftaydı. Arka arkaya yapılan yarışlar, bisikletçiler için acımasız olarak görünebilir. Ancak Albstadt'taki yarışta çok iyi form tutan isimler, genel klasman için Dünya Kupası puanları toplamak konusunda fiziksel durumlarından hemen yararlanıp istedikleri puanları elde edebilirler.

Erkeklerde Nino Schurter geçmişte bu pistte bir hâkimiyet kurdu ve beş kez kazandı ancak en son kazandığında yıl 2017 idi. Buradaki son dört Dünya Kupası yarışını dört farklı isim kazandı: Anton Cooper, Mathieu van der Poel, Simon Andreassen ve Henrique Avancini. Parkur, Avancini'ye ve onun aksiyon tarzına çok uygunken bu sezon cross-country yarışlarına geri dönen van der Poel, tırmanışlarda patlama yapıp kazanma yeteneğine fazlasıyla sahip.

Schurter, Albstadt'ta sprint finişinde Victor Koretzky'ye yenilmesine rağmen, muhtemelen Almanya'daki performansından memnundur. Koretzky de çok formda görünüyor ve şüphesiz bu yarışa Albstadt'taki galibiyetin güveniyle gelecek. Tom Pidcock, Albstadt'ta beşinci olmuştu. En iyiye ulaşma hızına sahip olduğunu gösterdi. Nové Město'da daha iyi bir başlangıç ​​sırası elde ederse, önündeki tek engel sıcak hava olabilir. Zira o problemi de aşarsa, kazanmak için önemli bir fırsatı var demektir.

Kadınlar yarışı tamamen her sonuca açık ve kazananı tahmin etmek gerçekten çok zor olacak. Pauline Ferrand-Prévot net bir favori ama Loana Lecomte'un onu zorlamasını bekliyoruz. Lecomte, Ferrand-Prévot çekişmesini geçen hafta Albstadt'ta da izlemiştik.

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