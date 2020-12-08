Kırık Diş (Broken Fang) ile birlikte yeni ajan kostümleri, yeni görevler ve bir çok farklı etkinlik bizleri bekliyor.

Kırık Diş (Broken Fang) ile birlikte yeni ajan kostümleri, yeni görevler ve bir çok farklı etkinlik bizleri bekliyor.

Kırık Diş (Broken Fang) ile birlikte yeni ajan kostümleri, yeni görevler ve bir çok farklı etkinlik bizleri bekliyor.

CS: GO Operasyon Nedir?