CS: GO Operasyon Bileti "Broken Fang" Hakkında Her Şey
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CS: GO operasyon bileti kırış diş aralık ayında yeni yama ile oyuna eklendi. CS: GO Broken Fang nedir gibi soruların tüm detaylı bilgileri Red Bull’da.
itibarıyla yayında
Uzun süredir beklenen ve aralık ayından oyuna eklenen CS: GO operasyon bileti "Broken Fang" hakkında tüm detaylı bilgilerini bu yazıda öğrenmiş olacaksınız.
Kırık Diş (Broken Fang) ile birlikte yeni ajan kostümleri, yeni görevler ve bir çok farklı etkinlik bizleri bekliyor.
CS: GO Operasyon Nedir?
Counter-Strike: Global Offensive’de bulunan tüm topluluk haritaları, özel bir operasyon bileti ve operasyon süresi boyunca elde edilen tüm istatiklerin takibini sağlayan bir DLC paketidir. Bu paketi alarak ve içerisinde bulunan görevleri yaparak etkinlik ödüllerinin sahibi olabilirsiniz. Kırık Diş Operasyonu 30 Nisan'a kadar sürecek. Oyuncular, operasyonun ilk 16 haftasında her hafta yeni görev kartları alacaklar. Bu benzersiz etkinlik hakkında ki tüm soruların cevapları için okumaya devam edin.
Yeni Operasyon bileti olan Kırık Dişi Alanların sahip olacakları özellikler:
Bronzdan Elmasa kadar seviyesi olan ve CS: GO profilinizde görüntülenebilen bir Kırık Diş (Broken Fang) Parası Operasyona erişim hakkı.
- Tamamen yeni ajanlar, silah koleksiyonları, çıkartmalar, Kırık Diş (Broken Fang) silah kılıfları, yamalar ve daha fazlasını içeren Operasyon ödüllerine erişim hakkı.
- Kırık Diş (Broken Fang Premier) Moduna erişim hakkı.
- Operasyon İstatistikleri sayfasına erişim hakkı.
- Görevler tamamlandığında daha fazla deneyim kazanma.
CS: GO Kırık Diş Ajanları
Her bir operasyon biletinde farklı ajanlar oyuna eklenmektedir. Bu operasyon biletinde ise Kırık Diş ile gelen tüm ajanları görebilirisiniz.
- Seal Team 6 Askeri | NSWC SEAL / Güzide Ajan
- "Çift Dikiş" McCoy | USAF TACP / Üstün Ajan
- Saçma | NSWC SEAL / Sıra Dışı Ajan
- 3. Komando Bölüğü | KSK / Güzide Ajan
- Binbaşı Ricksaw | NSWC SEAL / Üstat Ajan
- Seçkin Bay Muhlik | Seçkin Tayfa / üstat Ajan
- Prof. Şahmat | Seçkin Tayfa / Üstün Ajan
- Osiris | Seçkin Tayfa / Sıra Dışı Ajan
- Saha Asisi | Seçkin Tayfa / Güzide Ajan
- Özel Ajan Ava | FBI / Üstat Ajan
- Michael Syfers | FBI Keskin Nişancısı / Üstün Ajan
- Markus Delrow | FBI Rehine Kurtarma Ekibi / Sıra Dışı Ajan
- Ajan | FBI SWAT / Güzide Ajan
- Maximus | Sabre / Sıra Dışı Ajan
- Dragomir | Sabre / Sıra Dışı Ajan
- "Doktor" Romanov | Sabre / Üstat Ajan
- Becerikli Rezan | Sabre / Üstün Ajan
- Kara Kurt | Sabre / Üstün Ajan
- B Bölüğü Subayı | SAS / Güzide Ajan
- Asker | Anka / Güzide Ajan
- İnfazcı | Anka / Güzide Ajan
- Sapan | Anka / Sıra Dışı Ajan
CS: GO Operasyon Yıldızı Nedir ?
Operasyon Yıldızları haftalık görev kartınızdaki görevleri tamamladıktan sonra kazanabilirsiniz. Ayrıca oyun içinde satın alma hakkınızda vardır.
CS: GO Operasyon Ödüllerini Nasıl Kullanırım ?
Operasyon ödüllerini kullanmak için, ödülü kazanabilmeniz gereken yıldız sayısına ulaştığında alabilirsiniz ve ya satın aldığınızda bu ödülü direkt olarak kullanabilirsiniz. Yıldızlarınızı haftalık görevleri yaparak topladıktan sonra mağaza sayfasını ziyaret ederek ödüllerde kullanabilirsiniz.
CS: GO Operasyon Parası Nasıl Yükseltilir ?
Kırık diş (Broken Fang) jetonunuzu yükseltmek için haftalık görev kartlarından görevleri tamamlayarak yıldızlar kazanın. Madeni paranız 33 (Gümüş), 66 (Altın) veya 100 yıldız (Elmas) kazandıktan sonra yükseltebilirsiniz.
CS: GO Operasyon biletini sayın almadan oynayabilir miyim?
CS: GO operasyon biletlerini satın almadan oynadığınız takdirde tüm özelliklerinden yararlanamıyorsunuz fakat etkinlikle beraber gelen bazı özelliklere erişiminiz açık oluyor. Etkinlikten tamamen yararlanabilmeniz için etkinlik kartını satın almak zorundasınız.
Etkinlik kartını etkinliklerin belli bir bölümünü oynadıktan sonra alsanız bile daha önce oynadığınız etkinliklerin puanlarını da kazanabiliyorsunuz.