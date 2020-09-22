CS:GO Rütbeleri Hakkında Bilmen Gerekenler

Rütbe atlamak için öncelikle rütbe almak gerekiyor tabii ki. Bunun için ilk olarak Basit Eğlence (Casual), Ölüm Maçı (Deathmatch), Savaş Oyunları (War Games) ve Tehlikeli Bölge (Danger Zone) gibi maçlarda yeteri kadar tecrübe puanı (XP) toplamak ve hesabı ikinci seviyeye ulaştırmak şart. İkinci seviyeye ulaştıktan sonra Rekabetçi (Competitive) ve Yoldaş (Wingman) maçlara girişin yolu açılıyor.

İlk rütbeyi almak için toplam 10 maçta galip gelmek gerekiyor.

10 maç kazanana kadar oynanan tüm maçlardaki performansa göre de rütbe belirleniyor.