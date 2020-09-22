CS:GO Rütbeleri Hakkında Bilmen Gerekenler
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Counter-Strike’ın rütbe sistemi hakkında bilmen gerekenler bu yazıda...
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Rekabetçi FPS oyunlarının atalarından ve halihazırda en popüler isimlerinden biri Counter-Strike. İlk olarak 2000 yılında oyuncularla buluşan serinin son üyesi 2012 çıkışlı Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) olmuştu. Yıllar içinde kendi başına bir ekonomi yaratan oyun her gün milyonlarca oyuncu tarafından oynanmaya devam ediyor. CS:GO’yu çekici ve rekabetçi kılan şeylerden biri ise oyunun rütbe (rank / yetenek grupları) sistemi. Kimi oyuncular için gurur kaynağı niteliğindeki rütbelere dair detayları bu yazıda bulacaksın.
CS:GO rütbeleri nelerdir?
Her şeyden önce CS:GO’nun rütbelerinden bahsedelim. Oyuncuları beceri seviyelerine göre birbirinden ayıran rütbe sistemi 18 basamaktan oluşuyor. Gümüş 1’den başlayan rütbeler Dünyaca Seçkin’e kadar gidiyor ki bu seviyeye ulaşmak bir hayli zor. Giriş seviyesinde bulunan gümüş rütbelerde uzun süre takılı kalmak oyundaki geleceğinizi sorgulamanızı gerektirebilir. Oyuncuların dağılımı göz önüne alındığında en kalabalık güruhu ise %34 civarı bir oranla Altın Nova rütbeleri barındırıyor. En üst rütbe olan Dünyaca Seçkin’e ulaşan oyuncu oranı ise %3 civarında. En düşükten en yükseğe doğru CS:GO rütbeleri şu şekilde...
- Silver I (Gümüş 1)
- - Silver II (Gümüş 2)
- - Silver III (Gümüş 3)
- - Silver IV (Gümüş 4)
- - Silver Elite (Seçkin Gümüş)
- - Silver Elite Master (Usta Seçkin Gümüş)
- - Gold Nova I (Altın Nova 1)
- - Gold Nova II (Altın Nova 2)
- - Gold Nova III (Altın Nova 3)
- - Gold Nova Master (Usta Altın Nova)
- - Master Guardian I (Usta Muhafız 1)
- - Master Guardian II (Usta Muhafız 2)
- - Master Guardian Elite (Seçkin Muhafız)
- - Distinguished Master Guardian (Seçkin Usta Muhafız)
- - Legendary Eagle (Efsanevi Kartal)
- - Legendary Eagle Master (Usta Efsanevi Kartal)
- - Supreme Master First Class (Birinci Sınıf Üstün Usta)
- - Global Elite (Dünyaca Seçkin)
CS:GO’da nasıl rütbe atlanır?
Rütbe atlamak için öncelikle rütbe almak gerekiyor tabii ki. Bunun için ilk olarak Basit Eğlence (Casual), Ölüm Maçı (Deathmatch), Savaş Oyunları (War Games) ve Tehlikeli Bölge (Danger Zone) gibi maçlarda yeteri kadar tecrübe puanı (XP) toplamak ve hesabı ikinci seviyeye ulaştırmak şart. İkinci seviyeye ulaştıktan sonra Rekabetçi (Competitive) ve Yoldaş (Wingman) maçlara girişin yolu açılıyor. İlk rütbeyi almak için toplam 10 maçta galip gelmek gerekiyor. 10 maç kazanana kadar oynanan tüm maçlardaki performansa göre de rütbe belirleniyor.
Rütbe almak ve atlamak dışında rütbe düşmek ve kaybetmek de mümkün. Rütbe düşmesinin sebeplerinden biri, oynadığınız ve kazandığınız bir maçta takımınızda hileci yer alması olabilir. Eğer bu hileci tespit edilirse maç sonucunun rütbeye etkisi yeniden değerlendiriliyor. Bir diğer sebep ise uzun süre rekabetçi maç yapmamamız olabilir. Bu durumda yeniden rekabetçi maçlara girerek en az bir maç kazanmalısın. Bu galibiyet sonrası yeniden hesaplanan rütbenize kavuşabilirsin.