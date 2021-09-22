CS:GO Silahları

AWP: Arctic Warfare Police şimdiye kadar ki tüm CS oyunlarında bulunan bir keskin nişancı tüfeği. Vücuttan vurduğunda tek atan, ayaktan vurduğunda ise oldukça az bir can bırakan silah için en uygun tanım şu: Yüksek risk, yüksek ödül.

G3SG1: Heckler & Koch G3’ün dürbün takılmış versiyonu. Oyun içinde “auto sniper” olarak bilinir ve öldürülen oyuncular bu durumdan pek hoşlanmazlar. Eğer nişan alma kabiliyetin iyi ve karşı takım oyuncuları dar bir alandan geliyor ise tüm takımı indirme potansiyelin var.

SCAR-20: CT’ye özel otomatik bir keskin nişancı tüfeği. Önceki oyunlardaki Krieg 550 Commando'nun gelişmiş versiyonu. Benzer istatistiklere ve performansa sahip bu silah, G3SG1’e göre çok ufak bir farkla daha az tepkime süresine sahip.