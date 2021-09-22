CS:GO Silahları

Bir Oyun Daha
Counter-Strike’ın son versiyonu Counter-Strike: Global Offensive, önceki CS oyunlarına göre daha gelişmiş grafiklere ve oynanışa sahip. Üstelik önceki oyunlara göre farklı silahlar da mevcut. CS:GO’da toplam 35 adet silah bulunuyor ve düşürülebilen silah kutuları sayesinde silahların farklı kozmetik görünümleri elde edilebiliyor. Bazı silahların kaplamaları çok nadir düştüğünden fiyatı da bir hayli yüksek oluyor. Peki CS:GO’da ne tür silahlar yer alıyor ve CS:GO’daki en iyi silahlar neler, beraber bakalım.
CS:GO'da Kullanılabilecek Silahlar
- Bıçak
- Tabanca: CZ75-Otomatik, Çift Beretta, Desert Eagle, Five-SeveN, Glock-18, P250, P2000, R8 Revolver, Tec-9, USP-S
- Pompalı: MAG-7, Nova, Sawed-Off, XM1014
- Hafif Makineli: MAC-10, MP5-SD, MP7, MP9, P90, PP-Bizon, UMP-45
- Ağır Makineli: M249, Negev
- Saldırı: AK-47, AUG, FAMAS, Galil AR, M4A1-S, M4A4, SG 553
- Keskin Nişancı: AWP, G3SG1, SCAR-20, SSG 08
01
CS:GO Tabancalar (Pistol)
- CZ75-Otomatik: CS:GO’da yer alan ilk tam otomatik tabanca. 12 Şubat 2014'te "Silah Kasası 3" ile piyasaya sürüldü ve ilk silah kozmetiği de aynı dönemde yayınlandı. Yakın mesafeden düşmanlarını hızlı şekilde alt etmeni sağlasa da 24 mermilik cephanesi bulunduğundan çok dikkatli kullanman gerekir.
- Çift Beretta: CS:GO öncesinde sadece T tarafından kullanılabilen bu tabanca, CS:GO ile beraber CT’nin de kullanımına açıldı. Rekabetçi maçlarda çok fazla tercih edilmese de kullanmasını bilen oyuncuların ellerinden düşmüyor.
- Desert Eagle: Desert Eagle veya eskiden bilinen adıyla Night Hawk .50C, kafadan tek atan tabancalardan biri. Nişan alma kabiliyeti iyi oyuncuların elinde maçın gidişatına etki edecek güce sahip.
- Five-SeveN: Daha önce "ES Five-SeveN" ismiyle bilinen tabanca, yüksek atışı hızına sahip olması nedeniyle oyuncuların sıklıkla kullandığı silahlardan biri.
- Glock-18: T tarafının başlangıç tabancası ve kullanmayı bilen oyuncuların elinde oldukça etkili bir silah.
- P250: CS:GO’da bulunan yarı otomatik bir tabanca. Yüksek atış hızına sahip bu silahla yakın mesafede çok iş yapabilirsin.
- P2000: CT tarafının başlangıç tabancası ve düşük tepme oranı nedeniyle USP-S daha çok tercih edilse de nişan alma kabiliyeti yüksek oyuncuların elinde oldukça etkili.
- R8 Revolver: 2015 yılı kış güncellemesinin bir parçası olarak tanıtılıp sonrasında oyuna eklendi. Desert Eagle ile değiştirilebilen bu silahın iki atış modu bulunuyor; sol tıkla hızlı atış yapılabilirken, sağ tıka bastıktan kısa bir süre sonra daha yüksek ve isabetli atışlar gerçekleştirebilirsin.
- Tec-9: T tarafına özel bir tabanca, CT tarafındaki muadili ise Five-SeveN.
- USP-S: CT tarafının tabanca seçeneklerinden biri. 14 Ağustos 2013 tarihli Silah Anlaşması güncellemesiyle oyuna eklendi ve düşük tepme oranı nedeniyle tercih edilen silahlardan biri
02
CS:GO Pompalı Tüfekler
- MAG-7: CT tarafına özel bir pompalı tüfek. Yakın mesafeden çok etkili olan bu silahla düşmanını tek atışla ortadan kaldırabilirsin.
- Nova: Bir İtalyan av tüfeği. Sekiz adet av tüfeği mermisi bulundurur ve hem T, hem de CT tarafında satın alınabilir.
- Sawed-Off: İsminden anlaşılacağı üzere “kesilmiş” namluya sahip, modifiye edilmiş bir av tüfeği. Bu tüfek sadece T tarafından kullanılabilir.
- XM1014: Daha önce Leone YG1265 ismiyle bilinen, otomatik bir pompalı tüfek. Yakın mesafeden tek atmasa da yüksek oranda hasar verir, arka arkaya seri şekilde ateşlenebilir.
03
CS:GO Ağır Makineli Tüfekler
- M249: Belçikalı FN Minimi’nin ABD tarafından benimsenen versiyonu. Oyun içinde hareket halindeyken oldukça güçsüz olan bu silah, sabit halde tek bir hedefe ateş ettiğinde oldukça güçlü ve isabetli.
- Negev: Hem CT hem de T olarak satın alınabilen bir ağır makineli tüfek. 24 Mart 2017 güncellemesinden sonra Rekabetçi Eşleştirme'de geçici olarak kullanıma kapatıldı ancak 12 Nisan 2017 güncellemesiyle yeniden kullanılmaya başlandı.
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04
CS:GO Hafif Makineli Tüfekler (SMG)
- MAC-10: Gordon B. Ingram tarafından 1964 yılında geliştirilen, kompakt, geri tepmeyle çalışan bir makineli tüfek ve sadece T tarafında kullanılabilir.
- MP5-SD: 15 Ağustos 2018 tarihli yamayla oyuna eklendi. Önceki CS oyunlarında yer alan MP5’in bir üst modeli ve susturuculu versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.
- MP7: Her iki tarafın kullanabildiği bir hafif makineli tüfek. Önceki CS oyunlarındaki K&M’in bir üst modeli ve onunla benzer performansa sahip.
- MP9: T tarafındaki MAC-10’a karşılık CT’ye özel bir hafif makineli tüfek. Önceki CS oyunlarında bulunan Schmidt makineli tabanca yerine geldi.
- P90: Hem T hem de CT tarafının kullanabildiği bir silah. Özellikle Silver / Gümüş seviyesindeki oyuncuların sıklıklı kullandığı silahlardan biri ve P90 ile sıka sıka üzerine koşan birçok oyuncu görebilirsin. Sprey kontrolü oldukça zor olmasına rağmen yüksek kapasiteli şarjörü bu açığı örter.
- PP-Bizon: CS:GO ile seriye eklenen bu silah, Rus şirket Izhmash tarafından üretiliyor ve 1996 yılından beri kullanılıyor.
- UMP-45: Her iki tarafın kullanabildiği, güçlü bir hafif makineli tüfek. Eski CS'lere kıyasla bir miktar güçlendirilmiş olması, silahı CS:GO’da daha popüler hale getirdi. Özellikle düşük maliyeti ve etkili oluşu ile tercih ediliyor.
05
CS:GO Saldırı Tüfekleri (Assault Rifle)
- AK-47: T tarafına özel bir taarruz tüfeği. Hem kısa hem de uzun mesafede oldukça etkili olan bu silah oyundaki en popüler silahlardan biri.
- AUG: Her ne kadar son dönemlerde etkisi düşürülmüş olsa da CT oyuncularının en çok tercih ettiği silahlardan biri olma özelliğini koruyor. Özellikle sağ tıkla kullanılan dürbünü sayesinde daha rahat hedef alabilirsin.
- FAMAS: Daha önce "Clarion 5.56" adıyla bilinen ve CT tarafına özel bir taarruz tüfeği. Hem ucuz olması hem de düşük tepme oranı sayesinde tercih edilen silahlardan biri ve iki adet ateş modu var.
- Galil AR: Galil ACE 22’den modellenen bu silah, T tarafının en ucuz saldırı tüfeği konumunda.
- M4A1-S: CT tarafına özel bu taarruz tüfeği oyuna 14 Ağustos 2013 tarihli Silah Anlaşması güncellemesi dahilinde eklendi. M4A4’ün alternatifi ve önceki oyunlardaki M4A1 Carbine'in halefi olarak bilinmekte.
- M4A4: CT tarafının bir diğer saldırı tüfeği. M4A1-S’in aksine daha yüksek hasara sahip ancak tepme oranı da daha yüksek. Yine de yakın ve uzun mesafeli çatışmalarda oldukça kuvvetli.
- SG 553: Tıpkı AUG gibi dürbünlü bir taarruz tüfeği. Bir dönem aldığı geliştirmeler nedeniyle oldukça popüler olsa da sonrasında gücünü kaybetti.
06
CS:GO Keskin Nişancı Tüfekleri (Sniper Rifle)
- AWP: Arctic Warfare Police şimdiye kadar ki tüm CS oyunlarında bulunan bir keskin nişancı tüfeği. Vücuttan vurduğunda tek atan, ayaktan vurduğunda ise oldukça az bir can bırakan silah için en uygun tanım şu: Yüksek risk, yüksek ödül.
- G3SG1: Heckler & Koch G3’ün dürbün takılmış versiyonu. Oyun içinde “auto sniper” olarak bilinir ve öldürülen oyuncular bu durumdan pek hoşlanmazlar. Eğer nişan alma kabiliyetin iyi ve karşı takım oyuncuları dar bir alandan geliyor ise tüm takımı indirme potansiyelin var.
- SCAR-20: CT’ye özel otomatik bir keskin nişancı tüfeği. Önceki oyunlardaki Krieg 550 Commando'nun gelişmiş versiyonu. Benzer istatistiklere ve performansa sahip bu silah, G3SG1’e göre çok ufak bir farkla daha az tepkime süresine sahip.
- SSG 08: Bir diğer adı “Scout” olan ve Türk oyuncular arasında “kuş tüfeği” olarak bilinen Avusturya yapımı bu silah, sürgü mekanizmalı bir keskin nişancı tüfeği.