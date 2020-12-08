CS:GO Sistem Gereksinimleri Hakkında Bilmen Gerekenler

CS:GO Sistem Gereksinimleri ve İnceleme Rehberi

Counter-Strike: Global Offensive oyunu 2012 yılında Valve ve Hidden Path Entertainment tarafından geliştirildi ve Microsoft Windows, Mac OS X, Lunix platformlarında dağıtıma başlandı. Counter Strike 1.5, Counter Strike 1.6, Counter Strike Source serilerinin son oyunu olan CS GO, şu anda Steam üzerinde en çok oynanan oyun olarak varlığını sürdürmektedir. Valve, 1999 yılında çıkardığı ilk Counter Strike oyunundan itibaren oyunu sürekli güncelleyerek oyuncu kitlesini elinde tutmayı başarmıştır.

CS:GO Operasyon Sistemi

CS:GO’da oyuncuların ilerlemelerini kaydeden ve sürekli yeni etkinliklerle oyunu güncel tutan operasyon sisteminin yeni biletleri kırık diş oyuna dahil edildi. CS:GO Operasyon Bileti Kırık Diş ile beraber oyuna istatistik sistemi gelmiştir ve oyuncular hangi haritalarda hangi silahlarla nasıl performanslar gösterdiğini tablo şeklinde görebileceklerdir.

CS:GO Silah Skinleri

Birbirinden farklı silahlara ev sahipliği yapan CS:GO oyunun belkide en güzel özelliklerinden bir tanesidir. Oyuncular silahlarını istedikleri gibi özelleştirip oyunları görüntü bakımından geliştirmeler sağlayabilirler. CS:GO silah skinleri nadirler derecelerine göre oyuncular arasında oldukça büyük bir öneme sahiptir. En çok ilgi gören silah skinleri ise bıçak sınıfındadır.

CS:GO Kasa Sistemi

CS:GO skinlerinden biraz önce bahsettik peki bu skinler nasıl elde ediliyor. CS:GO ,oyun içinde bulundurduğu şans faktörüne dayalı kasa açma sistemi ile birlikte oyuncularına büyük skin kazanma avantajları sağlıyor. Bu kasalara oyun sonlarında veya belirli etkinliklerle sahip olabilir ve bunları açarak karakterinizle birçok farklı silah skini elde edebilirsiniz.

CS:GO Danger Zone

Danger Zone, Battle Royale oyunlardan alışık olduğumuz 100 oyuncunun belli bir alanda silah ve ekipman toplayarak oyun sonuna tek başlarına kalmalarını hedefleyen bir sistemdir. Oyunu yeni bir eklenti olarak gelen danger zone CS:GO dünyasına ait farklı bir oyun tarzı oluşturmuştur. CS:GO dünyası sürekli olarak genişleyerek oyunculara çeşitli etkinlikler sunmaktadır.

CS:GO Sistem Gereksinimleri (2020)

Bilgisayarınızda CS:GO oyununu 2020 yılında akıcı şekilde oynayabilmeniz için gereken minimum sistem gereksinimleri ve maksimum performansta boy göstermeniz için de maksimum sistem gereksinimlerini derledik. Hemen aşağıda.

CS:GO Sistem Gereksinimleri © CS:GO

CS:GO Sistem Gereksinimleri Minimum

İşlemci: Intel Core 2 Duo E6600

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce 7300 GT

Bellek: 2 GB RAM

İşletim Sistemi: Windows® 7/Vista/XP

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

CS:GO Sistem Gereksinimleri Önerilen

İşlemci: AMD Ryzen 3 2200G

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050

Bellek: Windows 10

İşletim Sistemi: Windows® 7/Vista/XP

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

CS:GO Mac Sistem Gereksinimleri

İşlemci: Intel Core Duo Processor (2GHz or better)

Bellek: 2 GB RAM

Ekran Kartı: ATI Radeon HD 2400 or better / NVidia 8600M ya da daha fazlası

İşletim Sistemi: MacOS X 10.11 (El Capitan) ya da daha sonrası

Depolama: 15 GB kullanılabilir alan

Bilgisayarınız CS:GO Kaldırır Mı?

Valve tarafından verilen CS:GO sistem gereksinimleri en düşük sistemler için örnek verilmiştir. Oyunu, 1080p'de 60 fps veya 144Hz'de çalıştırmanızı öneririz.