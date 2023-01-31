© Eczacıbaşı Dynavit
Voleybol
Eczacıbaşı Dynavit Beşinci Grup Maçına Çıkıyor
CEV Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Eczacıbaşı Dynavit, Red Bull TV'den canlı yayınlanacak beşinci grup maçında yine galibiyet hedefliyor.
Türkiye'yi Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Eczacıbaşı Dynavit, grup maçlarında yoluna kayıpsız devam ediyor. Şu ana kadar oynadığı dört maçı da kazanan ve sadece bir set kaybeden Eczacıbaşı Dynavit'in sıradaki rakibi, ilk maçta 3:0 mağlup ettiği Romanya temsilcisi CSM Târgoviște.
2 Şubat perşembe günü saat 18:00'da CSM Târgoviște'nin Sala Sporturilor salonunda oynanacak maç, Emre Yazıcıol'un anlatımı ve Esra Gümüş Kırıcı'nın yorumları eşliğinde ekrana gelecek ve Red Bull TV'den canlı olarak yayınlanacak. Maçı hemen aşağıdaki canlı yayın linkinden izleyebilirsin.
Eczacıbaşı Dynavit'in şu ana kadar oynadığı maçların özet görüntülerine aşağıdan göz atabilirsin.
Eczacıbaşı Dynavit - C.S.M. Targoviste Maç Özeti
5 dakika
Eczacıbaşı Dynavit – C.S.M. Targoviste: Maç Özeti
Maritza Plovdiv - Eczacıbaşı Dynavit Maç Özeti
9 dakika
Özet: Eczacıbaşı Dynavit - Maritza Plovdiv
Eczacıbaşı Dynavit - Chemik Police Maç Özeti
9 dakika
Eczacıbaşı Dynavit – Chemik Police: Maç Özeti
Eczacıbaşı Dynavit - Maritza Plovdiv Maç Özeti
9 dakika