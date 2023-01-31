Eczacıbaşı Dynavit
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Voleybol

Eczacıbaşı Dynavit Beşinci Grup Maçına Çıkıyor

CEV Şampiyonlar Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden Eczacıbaşı Dynavit, Red Bull TV'den canlı yayınlanacak beşinci grup maçında yine galibiyet hedefliyor.
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Türkiye'yi Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Eczacıbaşı Dynavit, grup maçlarında yoluna kayıpsız devam ediyor. Şu ana kadar oynadığı dört maçı da kazanan ve sadece bir set kaybeden Eczacıbaşı Dynavit'in sıradaki rakibi, ilk maçta 3:0 mağlup ettiği Romanya temsilcisi CSM Târgoviște.
2 Şubat perşembe günü saat 18:00'da CSM Târgoviște'nin Sala Sporturilor salonunda oynanacak maç, Emre Yazıcıol'un anlatımı ve Esra Gümüş Kırıcı'nın yorumları eşliğinde ekrana gelecek ve Red Bull TV'den canlı olarak yayınlanacak. Maçı hemen aşağıdaki canlı yayın linkinden izleyebilirsin.
Eczacıbaşı Dynavit'in şu ana kadar oynadığı maçların özet görüntülerine aşağıdan göz atabilirsin.

Eczacıbaşı Dynavit - C.S.M. Targoviste Maç Özeti

5 dakika

Eczacıbaşı Dynavit – C.S.M. Targoviste: Maç Özeti

Maritza Plovdiv - Eczacıbaşı Dynavit Maç Özeti

9 dakika

Özet: Eczacıbaşı Dynavit - Maritza Plovdiv

Eczacıbaşı Dynavit - Chemik Police Maç Özeti

9 dakika

Eczacıbaşı Dynavit – Chemik Police: Maç Özeti

Eczacıbaşı Dynavit - Maritza Plovdiv Maç Özeti

9 dakika

Eczacıbaşı Dynavit – Maritza Plovdiv: Maç Özeti

Voleybol