Eczacıbaşı Dynavit Beşinci Grup Maçına Çıkıyor

Türkiye'yi Kadınlar CEV Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden

, grup maçlarında yoluna kayıpsız devam ediyor. Şu ana kadar

oynadığı dört maçı da kazanan

ve sadece bir set kaybeden Eczacıbaşı Dynavit'in sıradaki rakibi, ilk maçta 3:0 mağlup ettiği Romanya temsilcisi

CSM Târgoviște

.