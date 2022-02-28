Macera
Da Vinci'nin Uçuş Tasarımları
Uçuş makinen ile Leonardo da Vinci'nin tasarımlarını alt edebilir misin?
5 Haziran'da İstanbul'daki Caddebostan Sahili'nde gerçekleşecek olan Red Bull Uçuş Günü'ne hazırlanırken Leonardo da Vinci'den ilham almaya ne dersin? Başvurular hala devam ediyor ve sen de buraya tıklayıp başvuru yapabilirsin ama öncesinde Da Vinci'nin hikayesine bir göz atalım.
Dünyaca ünlü ressam Leonardo da Vinci'yi hemen herkes Mona Lisa tablosuyla tanır ama o aynı zamanda ornitopter, paraşüt ve planör dahil olmak üzere tarihteki ilk uçan makineleri tasarlayan mucittir.
Aerodinamiğin kurucularından biri olarak kabul edilen Da Vinci'nin buluşlarının hayata geçirilmesi için Sanayi Devrimi'ne kadar 250 yıl, Wright Kardeşler'in ilk motorlu uçağı uçurmasına kadar da bir 150 yıl daha geçmesi gerekti.
1452 yılında İtalya'nın Vinci bölgesinde dünyaya gelen Leonardo da Vinci, Rönenans dönemi boyunca dalgıç kıyafeti, insansı robot, kendi gidebilen otomobil, top, makineli tüfek, portatif köprü, zırhlı araç ve hatta otomatik dönen et pişirme şişi dahil birçok tasarıma imza attı.
Uçmak hayatı boyunca en büyük tutkusuydu ve insanların uçabilmesi için bir yol ararken kuşları, böcekleri ve yarasaları inceledi.
6 bin sayfalık günlüğüne şöyle yazmıştı: "Kuş nedir? Matematiksel kanunlara göre çalışan bir araç ve böyle bir aracı yapabilmek insanın elinde olmalı."
Tasarladığı kanat çırpan ornitopter cihazının kanat genişliği 10 metreydi ve ipekle kaplanmış çam ağacından inşa edilmişti. Yüzüstü şekilde uzanan pilot enerjiyi artırmak için bir eliyle döndürme kolunu kullanırken, kafasındaki başlık ile aracı yönlendirmeli ve pedal çevirerek kanatlara güç vermeliydi.
Bu makinenin bir motoru yoktu ve haliyle Da Vinci onu inşa etse dahi yerden havalanması pek mümkün değildi.
Öte yandan tasarladığı planörün sadece bir dümen eklenen uygulaması başarıyla uçabildi. Öncesinde planör yana doğru savrulurdu ki bu da bir uçurumdan atlamak için pek iyi bir fikir değildi.
Red Bull Uçuş Günü için bir makine tasarlarken Leonardo da Vinci'yi aklına getir çünkü onun büyüleyici çizimleri hem tasarım hem de aerodinamik konusunda sana yardımcı olabilir.
Da Vinci'nin söylediği gibi: "Büyük kuş ilk uçuşunu yaptığında evreni hayrete düşürecek ve doğduğu yere sonsuz ihtişam getirecek."