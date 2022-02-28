Da Vinci'nin Uçuş Tasarımları

5 Haziran'da İstanbul'daki Caddebostan Sahili'nde gerçekleşecek olan

'ne hazırlanırken Leonardo da Vinci'den ilham almaya ne dersin? Başvurular hala devam ediyor ve sen de

başvuru yapabilirsin ama öncesinde Da Vinci'nin hikayesine bir göz atalım.