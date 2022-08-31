Dağ Bisikleti Dünya Kupası İtalya Yarışı Hakkında Bilmen Gereken Her Şey

Val di Sole – bir modern zaman klasiği... İtalya'daki yarış her zaman Dağ Bisikleti Dünya Kupası takviminin en çok beklenen duraklarından biri. Bu yıl Dünya Kupası Turu'nun son raunduna ev sahipliği yapacak olan Val di Sole'deki yarış aynı zamanda şampiyonu da belirleyecek.

01 Downhill parkurunun özellikleri

Val di Sole'deki yokuş aşağı parkur (The Black Snake olarak da bilinir) acımasızlığıyla ünlüdür. UCI'ın dağ bisikleti etkinliklerini düzenlemek için seçtiği yerlerin en dik olanı, ortalama yüzde 22'lik bir eğime sahip. Hatta en dik bölümde eğim yüzde 40'a kadar çıkıyor. 2,1 km uzunluğundaki parkur, 540 m yüksekliğinde. Pist, sporcuları bir hayli zorluyor ve mekanik yıpranma tehdidi her zaman yüksek seviyede oluyor.

3 dakika Val di Sole DH track explanation Get to know all the details about the track for the eighth stop of UCI Mountain Bike World Cup 2019.

The Black Snake, düz ve geniş dönüşlerle başlıyor ancak ağaçlıklı bölüme gelindiğinde işler tamamen değişiyor. Sadece tehlikeli bir dik parkur değil, aynı zamanda yokuş aşağı inenlerin arasından geçmek zorunda olduğu kayalar ve köklerden oluşan acımasız bir yoldan oluşur.

02 Cross-Country parkurunun özellikleri

Cross-Country parkuru, tırmanış ve inişlerde sürücüleri bekleyen kökler ve kayalar biraz daha bağışlayıcı görünse de bu parkurun daha kolay olduğu anlamına gelmiyor. Ormanda sekansında teknik zorluklar oluşturan kayalıklı alan yarışmacılar için sorun yaratsa da izleme keyfi açısından oldukça iştah açıcı olacak.

2 dakika Val di Sole Cross-Country Parkuru Val di Sole'deki cross-country parurunun tüm detayları burada.

03 Neredeyiz?

Val di Sole, kuzeydoğu İtalya'nın Trentino bölgesinde yer alıyor. Bölge, yolda ve arazide bisiklet sürmek için harika olanaklara sahip. Dünya Kupası pisti, zorlu tırmanışları ve yokuş aşağı parkurları seviyorsanız, dağ bisikletinize atlamak için harika bir yer olan Brenta Dolomitlerinin bir parçasıdır. Noce Nehri boyunca uzanan 35 km'lik bisiklet yolu, Val di Sole'yi daha sakin bir şekilde izlemeyebilmeyi sağlıyor.

Val di Sole'den harika bir manzara © Sven Martin

04 Buradaki son dünya kupası yarışında neler yaşandı?

Val di Sole'de en son 2019 yılında Dünya Kupası düzenlendi. MTB Dünya Şampiyonası ise 2021'de Val di Sole'yi ziyaret etti. 2019'daki Dünya Kupası'nda Laurie Grönland, pistte ilk downhill Dünya Kupası galibiyetine harika bir performansla ulaştı. Kadınlar yokuş aşağı yarışında ise Marine Cabirrou ilk kez Dünya Kupası zaferine ulaştı.

Cross-Country'de Pauline Ferrand-Prévot, Jolanda Neff'i müthiş bir sprint finişiyle geride bıraktı. Erkekler yarışında, Mathieu Van der Poel, son turda yarışın kontrolünü ele geçirdikten sonra kolay bir galibiyete ulaştı.