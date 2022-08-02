Mercedes-Benz UCI Dünya Kupası , sevenlerine yıllar boyu dünyanın her yerinde nefesleri kesen yarışlar izletti ve iki tekerleğin üzerinde nice büyük kahramanlar yarattı. Ama yıllarca tek bir şey hep aynı kaldı: Mont-Sainte-Anne'deki harika yarışlar.

Bununla birlikte 2019'dan beri burada yarış izlemedik. Burada en son bir Dünya Şampiyonası düzenlendi. Dolayısıyla sporcular, dağ bisikletinin merkezlerinden biri olarak görülen bu yere dönmek için can atıyorlar. Bu mücadeleye dair bilmen gereken her şey bu yazıda...

Mont-Sainte-Anne, dağ bisikletinin anıtlarından biridir. © Bartek Woliński

Mont-Sainte-Anne'deki kısa parkur finallerini, kadınlar downhill finalini, erkekler downhill finalini, kadınlar cross-country finalini ve erkekler cross-country finalini canlı olarak Red Bull TV'den izleyebilirsin.

01 Parkurun özellikleri

Downhill parkuru, bu spordaki en büyük testlerden bir tanesi. Bazı sporcular yıllar boyunca daha acımasız parkurlar gördüğünü iddia etse de Mont-Sainte-Anne parkurunun modern versiyon hâlâ epey korkutucu!

Peki parkuru böylesine zor hâle getiren nedir? Elbette hem çok hızlı hem de epey taşlı ve kirli olması... Bisikletçiler açık alanda birinci sınıf Kanada kiriyle mücadele ettikten sonra orman içerisinde kayalarla savaşacaklar. Yağmur ise burada birçok yarışın neticesine direkt olarak etkide bulundu ve bunun bir kez daha gerçekleşme ihtimali hiç de az değil.

2019 Dünya Şampiyonası'nda da kullanılan downhill parkuruna hemen aşağıdan göz atabilirsin.

2 dakika Mont-Sainte-Anne DH track explanation Get the lowdown on the downhill track at UCI MTB World Championships 2019 in Mont-Sainte-Anne, Canada.

02 Cross-Country parkurunun özellikleri

Yılın en önemli ve en zor tekniklerinden biri olarak kabul edilen Mont-Sainte-Anne'deki cross-country pisti, 2022 için yenileniyor ve Kanada'dan gelen haberler, ünlü La Beatrice inişinin parkurun bir parçası olmayacağı yönünde.

03 Neredeyiz?

Kanada'nın doğu kıyısında çoğunlukla güneşli bir noktada, Quebec'teyiz. Downhill ve cross-country parkurları, Beaupré kasabasında yer alıyor. Şehirin 40 km yakınında bir dağ kayak merkezi de yer alıyor. Dağ, Laurentian zincirinin bir parçası ve deniz seviyesinden 800 m yükseklikte yer alıyor.

Mont-Sainte-Anne'e hoş geldiniz © Boris Beyer

04 Buradaki son dünya kupası yarışında neler yaşandı?

Pistte en son 2018 Dünya Kupası yarışı yapıldı. Kadınlar downhill yarışında Rachel Atherton birinci, Tahnée Seagrave ikinci ve Tracey Hannah üçüncü oldu. Loic Bruni, erkekler yarışında birinciliği elde ederken ikinci Troy Brosnan olurken, Danny Hart üçüncü oldu.

3 dakika UCI DH World Cup Mont-Sainte-Anne: Loïc Brunis siegreiche Fahrt Seine Fahrt hatte alles zu bieten, was man sich nur wünschen kann: Speed, Flair und die Art von Drama, die DH Mountainbiking-Rennen so großartig macht.

2018 Cross-Country Dünya Kupası yarışlarında Jolanda Neff ve Mathias Flückiger zafere uzandılar. Flückiger'in galibiyeti, dünya kupasında elde ettiği ilk galibiyetti. 2019 Dünya Şampiyonası'nda ise Pauline Ferrand-Prévot ve Nino Schurter birinci oldular.