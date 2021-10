Dağ Bisikleti Hakkında Bilmen Gereken Her Şey!

Parkurda sürüş yaparken birkaç nedenden dolayı kaza yapabilirsin. Freni tutmayan bir bisiklet, dikkatsizlik, tecrübesizlik yada parkuru okuyamamak... Bisikletin ve doğa ile baş başa kalacaksın. Doğada sürüş yaparken her zaman ilk şart emniyet yani kask. İkincisi momentum ve üçüncüsü ise her zaman keyifli bir sürüş yapmaktır.

