Tiago Ferreira: "Fiziksel Bir Yarış Olacak ve Kazananı Parkur Belirleyecek"

2020 Dağ Bisikleti Maraton Dünya Şampiyonası için artık nefesler tutuldu. 23-25 Ekim tarihleri arasında Sakarya 'da düzenlenecek organizasyon için tüm hazırlıklar tamamlandı. Red Bull sporcusu Tiago Ferreira da Sakarya'da yarışacak isimlerden biri. Biz de Portekizli dağ bisikletçisine yarışı, geçtiğimiz aylarda kırdığı rekoru, Sakarya'daki rotayı ve çok daha fazlasını sorduk.

UCI MTB Maraton Dünya Şampiyonasına nasıl hazırlandın?

Hazırlıklar bir süredir devam ediyor... Aylar süren bir çalışmadan söz ediyoruz aslında. Ve iyi sonuçlar elde edeceğimin sinyallerini alıyorum.

Nasıl bir yarış olacak? Bu rotadan beklentilerin neler?

Bence çok fiziksel bir yarış olacak. Her turda bir şeylerin değişebileceği, yüksek hızda bir yarış olmasını bekliyorum. Aslında parkur, kazananı belirleyecek diyebilirim. Parkura karşı ayakta kalan, kazanır.

Maraton dünya şampiyonası çok çetin bir yarış. Sporcuları hem fiziksel hem de zihinsel olarak zorluyor. Bu yarışa zihinsel olarak nasıl hazırlandın?

Bu yarışlar için zihinsel bir hazırlık yapmıyorum... Hepimiz bu tür bir rekabete alışkınız zaten. Zorlu bir yarış olacak ama zihinsel olarak önceki yarışlardan çok da bir farkı olmayacak.

Bu yıl 24 saatlik inanılmaz bir rekor kırdın. Bu fikir nasıl ortaya çıktı?

Bu fikir Red Bull Portekiz'den geldi ve ben de çok ilginç buldum açıkçası. Meydan okumayı kabul ettim. Denedim ve biraz da şansın etkisiyle her şey tıpkı düşündüğümüz gibi gitti. Takım adına müthiş bir başarıydı.

Sana rekoru getiren bu 24 saatlik dayanıklılık projesine nasıl hazırlandın?

Katılmam gereken herhangi bir yarışın olmadığı zamanlardı. Ama antrenman yapmaya devam ettim. Bisiklet üzerinde saatler harcardım ve kendimi çok zorladım. 24 saat bisiklet sürmeye dayanmak için bunu yapmam gerekirdi. Sadece vücudumu adapte etmeye ve saatlerin geçtikçe neye ihtiyacımın olacağını bulmaya çalıştım. Buna odaklandım.

Daha önce Türkiye'ye geldin mi?

Evet geldim. 2011 ya da 2012, çok iyi hatırlamıyorum. Bir cross-country yarışı için İstanbul'a gelmiştim.

Ve son olarak Sakarya'ya dönelim... Yarıştaki hedefin nedir?