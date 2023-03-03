İşin Uzmanından 7 Adımlık Dağ Bisikleti Parkuru Yapma Rehberi

Avustralyalı dağ bisikleti uzmanı Remy Morton da bisikleti için patika yapımı hakkında epey bilgili. Aynı zamanda Avustralyalı bisikletçi arkadaşı Dave McMillan ve Yeni Zelandalı Jacob O'Donoghue Price ile birlikte Flux Trail adlı bir patika yapım şirketinin ortak sahibi.

Flux Trail, yüksek profilli atlet projeleri, dağ bisikleti etkinlikleri ve bisiklet parkları için ileri görüşlü parkurlar inşa ediyor. Flux Trail ve Morton, geçen yıl Brook Macdonald'ın Dream Track Projesi için downhill pisti yaptılar. Morton'un kendi Seven Days ve 7k projesi için Avustralya'daki Boomerang Bisiklet Parkı'nda bir parkur inşa ettiler.

17 dakika Remy Morton: Seven Days and $7K Can Australian MTB freerider Remy Morton build his ultimate line in seven days and with a AUD$7,000 budget?

Morton, yaptığı işin patika inşa edilmiş bir dağda büyük bir resim yapmak gibi olduğunu söylüyor. İyi kullanımlarından ve doğal araziye uyduğundan emin olmak inşaatçının elinde. Eğer iyi yapılırsa, onlarca yıl dayanabilir.

İşte Morton'un dağ bisikleti parkurları oluşturmak için yedi adımı:

İzin al

Araziyi tanı

Temizle

İnşa et

Arazide yürü

Arazide bisiklet sür

Bakım Yapmaya Devam Et

01 1. Adım: İzin Al

Bu, en önemli adım. Herhangi bir şeye başlamadan önce araziye erişmek ve üzerinde çalışmak için ilgili tüm izinlere sahip olduğundan emin ol. Dream Track inşası için Morton ve Macdonald, 3 km uzunluğundaki pisti inşa etmek üzere Yeni Zelanda'daki bölgeleri araştırdı. Yeni Zelanda'nın Güney Adası'ndaki Motueka'da mükemmel dağ noktasını bulduklarında, bunun bir çiftçi olan Patrick Rose'a ait arazide olduğunu keşfettiler. Bir patika inşa etmek için onayını aldıktan sonra, tam gaz ilerlediler.

Morton, Dream Track parkurunun inşasında yoğun bir şekilde yer aldı. © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

02 2.Adım: Araziyi Tanı

Ne kadar çok bilirsen, o kadar iyi inşa edebilirsin. Araziyle yakınlaşmak için zaman ayır ve araziyi iyi bilen yerel halkla çalış.

"Derelerin, olukların ve kayalıkların nerede olduğunu görmek için uydu görüntülerini ve topoğrafik çizgileri incele. Genellikle, bir dağdaki en problemli yerler arazi oluklardır. Genellikle inşa etme sürecinde çok problem yaratırlar, uzun süre orada takılıp kalabilirsin. ”diyor Morton.

Morton'un bir yapı fikri varsa, bunu not defterine yazar. © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Morton, toprağa karşı değil, toprakla birlikte çalışmanın önemini vurguluyor.

"Bu sadece tüm inşa sürecinin daha kolay olacağı anlamına gelmiyor, aynı zamanda doğal olarak iyi akan, arazide iyi görünen ve sürdürülebilir bir yol inşa edeceksin."

03 3. Adım: Temizle

Baştan sona temizlemek yerine, Morton, ilerlemenin mümkün olup olmadığını bilmeniz yolun en zorlu kısmından başlamanızı öneriyor. Patikanın daha iyi görülebilmesi için en dik kısımlarda yukarı doğru çalışmak da daha kolay olabilir. Temizlendikten sonra, yukarıdan aşağıya doğru çalışarak yolun geri kalanına geçebilirsin.

"Yalnızca oluşturmak istediğin yol türü için gerekli olan yeri temizle. Zeminde yosun gibi daha doğal maddeler bulundurmayı düşününebilirsin..."

04 4. Adım: İnşa Et

Tek seferde veya aşamalı olarak yapabilirsin. Bunu yapmanın doğru veya yanlış yolu yok. Bu özellikleri geliştir ve yoldaki akışı sağla. İnşa ederken, patika bittiğinde bir bakım planı oluşturmaya başla.

“İyi toprak ceplerini bulun ve kazarken herhangi bir fazlalığın varsa, gelecekte ihtiyaç duyabileceğin alanlarda biriktir. Ben de her zaman kenarda bir yığın iyi kaya bulundururum.”

05 5. Adım: Yürü

İnşa tamamen bittikten sonra, tüm parkurda son bir yürüyüş yap. Hem yukarı hem de aşağı yürürken, keskin kök veya dallara dikkat et. Geride herhangi bir çalışma araç gereci bırakılmadığından da emin ol.

Morton ve Macdonald, Dream Track parkurunu değerlendiriyor © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

06 6. Adım: Arazide Sürüş Yap

Genel bir kural olarak, ne kadar çok kirli iş yaparsan, ilk sürüşten önce yerleşmesi için parkuru o kadar uzun süre serbest bırakmalısın. Atlama noktaları çok zaman gerektirirken, daha doğal bir enduro parkuru çok daha erken hazır olabilir.

"Kişisel olarak, yapılarımda sürüş yapmadan önce uzun süre dinlenmeye bırakmayı seviyorum. Yosun ve kökler tekrar yerine otururken her şeyin yerleşmesine ve sertleşmesine izin verir."

Yaptığın bir parkuru denemekten daha iyi bir his yok © Andy Jackman/Red Bull Content Pool

Hazır olduğunda, diğer insanlarla birlikte oraya git ve keyfini çıkar.

07 7. Adım: Bakım Yapmaya Devam Et

Düzenli bakım, parkurunuzun yıllarca sorunsuz işlemesini sağlayacak. Yapı halka açık bir yerdeyse, bakım konusunda yardımcı olabilecek diğer kişilerle bilgi paylaşman faydalı olur.

Morton giving some TLC to the Crankworx Cairns Speed and Style course © Graeme Murray/Red Bull Content Pool

Yol yapımına dahil olmak

Morton, ne kadar çok inşa edersen, kapasitenin o kadar çok ortaya çıkacağını söylüyor. Bir bisiklet kulübüne uğra veya neler olup bittiğini öğrenmek için yerel bisikletçinle konuş. En önemlisi, nereye gidersen git toprak farklı olduğu için toprağı tanı ve yerel halkla yakın çalış.