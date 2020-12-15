RALLY RAID

20 Fotoğrafla Dakar Rallisi 2020

© Ali Haji / Red Bull Content Pool
2 Ocak 2021'de start alacak olan Dakar 2021 tozu dumana katmaya hazırlanıyor. Ama önce geçen senenin en güzel Dakar fotoğraflarına göz atmaya ne dersin?
Yazar: Red Bull itibarıyla yayında
Suudi Arabistan çöllerinde, 12 zorlu etaptan oluşan tam 4800 km'lik zorlu mücadele... Dakar 2021'e sayılı günler kala, hikayeyi en son nerede bıraktığımızı hatırlamakta fayda var.
Farklı sınıflarda pek çok yarışçının birbirlerine ve doğa meydan okuduğu Dakar'ın 2020 edisyonunda otomobil kategorisinde efsane rallici Carlos Sainz zafere ulaşmıştı. Motosiklet kategorisinde sam Sunderland ve Toby Price gibi favorilere rağmen Ricky Brabec zafere ulaşırken, SSV'de Casey Currie, Quads sınıfında ise Ignacio Casale zirveye yerleşmişti. Kamyon sınıfı ise elbette yine Kamaz'ın tekelindeydi ve podyumun tepesine yerleşen isim Andrey Karginov oluyordu.
Dakar heyecanını biraz daha yükseltmek için geçen senenin en güzel fotoğraflarını senin için derledik. İşte 20 fotoğrafla Dakar Rallisi 2020!
Suudi Arabistan'ın nefes kesen manzaraları
Stéphane Peterhansel sınırları zorluyor
Matthias Walkner gölgelerin arasında
Stéphane Peterhansel aracını yokuşa sürüyor
Toby Price ışığın peşinde
Toby Price kum tepelerinin üzerinde
Nasser Al-Attiyah havada duruyor ve şahitleri var
Toby Price'ın podyum sevinci
Fotoğraftaki yarışçıyı bulunuz
Luciano Benavides helikoptere küçük bir şaka yapıyor
Giniel de Villiers çölde bir vaha buluyor
Laia Sanz acelesi var
Ignacio Casale ayaklanmış gidiyor
Francisco 'Chaleco' Lopez'le yaşamın ucuna yolculuk
Ignacio Casale'den zafer kutlaması
Eve denemeyin!
Efsane sürücü Carlos Sainz'ın haklı gururu
Blade Hildebrand rüştünü ispat ediyor
Carlos Sainz'la zafere doğru
Andrey Karginov ve uçan kamyonu
Suudi Arabistan'ın nefes kesen manzaraları
© Eric Vargiolu / DPPI / Red Bull Content Pool
01/20