20 Fotoğrafla Dakar Rallisi 2020
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2 Ocak 2021'de start alacak olan Dakar 2021 tozu dumana katmaya hazırlanıyor. Ama önce geçen senenin en güzel Dakar fotoğraflarına göz atmaya ne dersin?
itibarıyla yayında
Suudi Arabistan çöllerinde, 12 zorlu etaptan oluşan tam 4800 km'lik zorlu mücadele... Dakar 2021'e sayılı günler kala, hikayeyi en son nerede bıraktığımızı hatırlamakta fayda var.
Farklı sınıflarda pek çok yarışçının birbirlerine ve doğa meydan okuduğu Dakar'ın 2020 edisyonunda otomobil kategorisinde efsane rallici Carlos Sainz zafere ulaşmıştı. Motosiklet kategorisinde sam Sunderland ve Toby Price gibi favorilere rağmen Ricky Brabec zafere ulaşırken, SSV'de Casey Currie, Quads sınıfında ise Ignacio Casale zirveye yerleşmişti. Kamyon sınıfı ise elbette yine Kamaz'ın tekelindeydi ve podyumun tepesine yerleşen isim Andrey Karginov oluyordu.
Dakar heyecanını biraz daha yükseltmek için geçen senenin en güzel fotoğraflarını senin için derledik. İşte 20 fotoğrafla Dakar Rallisi 2020!
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