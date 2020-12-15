20 Fotoğrafla Dakar Rallisi 2020

sayılı günler kala, hikayeyi en son nerede bıraktığımızı hatırlamakta fayda var.

4.800 kilometrelik mücadele, birbirinden zorlu 12 etaba ayrıldı. Efsane ralli, bu yıl da yine Suudi Arabistan çöllerine güneş gibi doğacak.

4.800 kilometrelik mücadele, birbirinden zorlu 12 etaba ayrıldı. Efsane ralli, bu yıl da yine Suudi Arabistan çöllerine güneş gibi doğacak.