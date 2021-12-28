Dakar 2022'nin Olağan Şüphelileri

Dünyanın en iyi offroad yarışçıları Suudi Arabistan'da büyük bir meydan okumanın eşiğinde. Dakar 2022 'nin başlamasına çok kısa bir süre kaldı. Yeni yılın ilk büyük motor sporları organizasyonunda, yarışçılar limitleri zorlamaya devam edecekler. 1 Ocak 2022'de yola çıkacak olan Dakar konvoyu 14 Ocak'taki finişe kadar toplam 4000 km'nin üzerinde bir mesafe kat edecek.

Otomobil kategorisinde geçen yılla birlikte toplam on dört kez Dakar şampiyonu olan Stéphane Peterhansel, diğer şampiyonlar efsanevi İspanyol sürücü Carlos Sainz ve tanıdık topraklarda mücadele eden Katarlı Nasser Al-Attiyah yine kıyasıya bir kapışmanın tarafları olacak.

Nasser Al-Attiyah ve Mathieu Baumel © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Üç kez Dakar kazanan Al-Attiyah, yeni bir çehreye kavuşan Toyota Hilux T1+ modeliyle yarışacak. Dakar 2022'ye T1+ aracıyla gelecek isimlerden bir diğeri ise dokuz kez WRC şampiyonu olan Sébastien Loeb. Önceki edisyonu dördüncü sırada tamamlayan Polonyalı Kuba Przygonski ve bu sezon iki tekerden dört tekere geçiş yapan Laia Sanz da bu kategorinin dikkat çeken diğer isimleri olarak öne çıkıyor.

Motosiklet kategorisinde daha önce şampiyonluğa ulaşmış olan üç isim; Toby Price, Sam Sunderland ve Matthias Walkner, 2022'de yine başarı peşinde koşacak. Daniel Sanders da Dakar'a hayli iddialı geliyor. Ancak bu sezonun en dikkat çeken ismi geçen sezonu şampiyon tamamladıktan sonra KTM ile anlaşan Kevin Benavides olacak.

Matthias Walkner © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Hafif Prototip kategorisinde 2021'de olduğu gibi Mitch Guthrie Jr., Seth Quintero ve Cristina Gutiérrez, Red Bull Off-Road Junior Team için yarışacak. 2020'de Guthrie, 2021'de ise Quintero etap galibiyetine ulaşmış ve önemli başarılara imza atmışlardı. Cristina Gutiérrez ise altıncı kez Dakar'da boy göstererek istikrarını sürdürecek. Bu kategoride Francisco Lopez Contador da dikkat çeken isimlerden biri olacak.

Dmitry Sotnikov, KAMAZ'ın yıldızları arasında © Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool

KAMAZ takımının 2000 yılından bu yana yapılan 20 Dakar rallisinin sadece dördünde şampiyonluğa ulaşamadı. Kamyon kategorisindeki dominasyonunu sürdürmeyi hedefleyen Rus devi, elit dörtlüsüyle Suudi Arabistan'a geri dönüyor. Andrey Karginov, Anton Shibalov ve Dmitry Sotnikov'dan oluşan KAMAZ ekibi bu sezon da şampiyonluğun en büyük adayı.

Dakar 2022'nin açılış etabı 1 Ocak'ta Cidde'de start verecek ve sürücüler zorlu koşullar altında görkemli bir mücadeleye atılacaklar. Dakar konvoyunun 4000 km'yi aşan macerası 14 Ocak günü sona erecek ve o gün zirvede yer alanlar, Dakar'ın ikonik bronz kupasını evlerine götürmek üzere teslim alacaklar.