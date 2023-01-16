Nasser Al-Attiyah Beşinci Kez Dakar Şampiyonu

Dakar 2023 'te şampiyonlar belli oldu. Nasser Al-Attiyah beşinci kez otomobil kategorisinde zirveye çıkarken, motosiklet kategorisinde ise Kevin Benavides , Toby Price'ı geride bırakarak ikinci Dakar şampiyonluğunu kazanmayı başardı. Red Bull Off-Road Junior Team de Austin Jones ve Gustavo Gugelmin sayesinde T3 kategorisinde ilk kez zafere ulaşarak tarih yazdı.

9 dakika Dakar Günlüğü - Etap 14 Kevin Benavides, son anlarda zafere ulaşıyor ve zirvede Nasser Al-Attiyah ve Austin Jones'a katılıyor.

Pazar gün koşulan 14. etabın ardından, 5000 km'lik maratonun sonuna gelindi. İki haftalık rallide günler ilerledikçe, Al-Attiyah ve yardımcı pilotu Mathieu Baumel'in, Toyota GR DKR Hilux T1+ ile mükemmel bir uyum sağladığı görüldü. Son günlere gelindiğinde, Katarlı sürücünün beşinci Dakar şampiyonluğunun önünde kimsenin duramayacağı da netleşti. 52 yaşındaki sürücü zaferin ardından, "Herkes için zor bir Dakar'dı. Unvanımı korumayı başarmak inanılmaz. Beşinci kez kazandığım için çok mutluyum" dedi.

Al-Attiyah'ın en yakınında dokuz kez WRC şampiyonu olan Sébastien Loeb vardı. Fransız sürücü, yardımcı pilotu Fabian Lurquin ile birlikte BRX Hunter'da peş peşe altı etap kazanmayı başardı ve ikinci oldu. 48 yaşındaki sürücü, "Yeni bir etap galibiyet rekoru kırdık, bu yüzden sonuç o kadar da kötü değil" dedi.

Herkes için zor bir Dakar'dı. Unvanımı korumayı başarmak inanılmaz. Beşinci kez kazandığım için çok mutluyum Nasser Al-Attiyah

Otomobil kategorisinin en şaşırtıcı sonucu Brezilyalı çaylak Lucas Moraes ve yardımcı pilotu Timo Gottschalk'tan geldi. Hilux ile yarışan ikili toplamda üçüncü sırada yer almayı başardı. 31 yaşındaki sürücü, "Podyumda bitirmek Brezilya'daki ralli topluluğu için önemli çünkü bu daha önce hiç olmamıştı" dedi.

Motosiklet kategorisindeki yarışın sonucu son birkaç kilometre kalana kadar hala belirsizdi. Suudi Arabistan'ın ev sahipliği yaptığı dört yarıştan ikisini kazanan Red Bull KTM Factory Racing sürücüsü Benavides, Toby Price'a üstünlük sağlamayı başardı ve zafere ulaştı. 34 yaşındaki Arjantinli duygularını şu şekilde ifade etti: "Bu tamamen çılgın Dakar'ın sonunda galibiyet almak inanılmaz."

Kevin Benavides © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Benavides'in Avustralyalı takım arkadaşı Toby Price ikinci sırayı alırken Amerikalı Skyler Howes da üçüncü olarak podyumda yer aldı.

Red Bull Off-Road Junior Team USA, T3 kategorisin genel sıralamasında ilk iki sırayı almakla kalmadı, aynı zamanda yarışılan 14 etabın yarısından fazlasını kazandı. Geçen yıl T4 yarışının galibi olan AJ Jones, bu sefer Can-Am Maverick'iyle ilk kez T3'te şansını denedi ve kimseyi hayal kırıklığına uğratmadı. 26 yaşındaki sürücü zaferin ardından şunları söyledi: "Tüm ekibe, perde arkasında yapılan tüm çalışmalar için minnettarım. Onların yardımı olmadan bunu başaramazdık. Navigatörüm Gustavo harika bir iş çıkardı. İki yıl üst üste kazandığım için çok mutluyum."

Austin Jones © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

Jones'u son ana kadar zorlayan, BFGoodrich sürücüsü Seth Quintero ve yardımcı pilot Dennis Zenz ikinci sırada kendilerine yer bulurken podyumu Guillaume De Mevius ve François Cazalet ikilisi tamamladı.

Son olarak T4 kategorisinde genç Polonyalı sürücü Eryk Goczal, Rokas Baciuška'nın 14. etapta yaşadığı sorunlardan yararlandı ve 16 dk farkla zirveye yerleşti. Marek Goczal ise üçüncü sırada yer aldı.