Dakar Desert Rally Hakkında Bilmen Gerekenler

Dünyanın en zorlu ve en tehlikeli yarışı Dakar Rallisi için geri sayım sürüyor. 1979 yılında Paris’te start’ı verilen ve 40 yılı aşkın süredir düzenlenen organizasyona bu yıl bir kez daha Suudi Arabistan ev sahipliği yapacak. 31 Aralık 2022 ile 14 Ocak 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek Dakar Rallisi 2023 heyecanına erkenden dahil olmak ister misin? Dakar Rallisi’nin geçtiğimiz ay çıkış yapan resmi oyunu Dakar Desert Rally , oyunculara yüzlerce kilometrelik zorlu bir macera sunuyor. Bu maceraya katılmadan önce oyuna dair tüm detayları bu sayfada bulacaksın.

01 Dakar Desert Rally'nin içeriğinde neler var?

Her şeyden önce oyunun içeriğinde neler var, onlara bir bakalım. Bir önceki resmi Dakar oyunu 2018 yılında çıkmıştı ve eğer o oyunu oynadıysan Dakar Desert Rally’de katbekat fazlasını bulacaksın. Öncelikle oyunda 2020, 2021 ve 2022 yıllarından 130’un üstünde etap yer alıyor. Üstelik oyunun Suudi Arabistan’ı temel alarak hazırlanan açık dünya yapısı, bu etapları özgürce kat etme imkanı sunuyor.

Maksimum hızda gitmek ekstra puan kazandırıyor © Saber Porto/Saber Interactive

Etapları heyecanlı ve renkli kılan konulardan biri oyunun değişken iklim şartlarına sahip olması. Oyunun genelinde günlük güneşlik etaplar koşulsa da bir anda kendini kum fırtınaları içinde bulabilir, yağmurun çamura dönüştürdüğü zeminle boğuşmak durumunda kalabilirsin. Haritadaki ekstrem yarışlar ise fırtınalar ve karlı zeminler eşliğinde oldukça zorlu yarış tecrübeleri yaşanmasını sağlıyor.

Yarışlar için beş farklı kategoride 150’nin üstünde araç seçilebiliyor. Bu geniş yelpazenin büyük kısmı son üç yılda Dakar Rallisi’ne katılan gerçek araçlardan ve sürücülerden oluşuyor. Otomobiller, motosikletler, kamyonlar, quad’lar ve SSV’ler arasından oyunun başında sadece birkaçı seçilebilir olsa da yarışlara katılıp etapları tamamladıkça toplanan puanlar ile seçenekler artırılabiliyor.

Oyunu helikopter kamerasından oynamak farklı bir tecrübe sunuyor © Saber Porto/Saber Interactive

Dakar Desert Rally’yi tek başına oynayabilirsin ancak oyunun çoklu oyuncu (multiplayer) desteği dünyanın dört bir yanındaki Dakar Rallisi tutkunlarına meydan okuma şansı tanıyor. Tek başına oynarken yolu daha iyi takip etmek ve tempoyu daha iyi algılayabilmek için botları açabilirsin . Bu durumda etapları diğer sürücülerle aynı anda geçiyorsun ancak haliyle yeni kaza ihtimalleri ortaya çıkıyor.

02 Dakar Desert Rally’nin oynanışı nasıl?

Dakar Rallisi’ni diğer tüm motor sporları branşlarından ayıran ve çok daha zorlu kılan en önemli fark, sürücülerin sınırları net olarak belirlenmemiş bir rotada yol almasıdır. Ortada bir pist ya da bir parkur olmadığından Dakar Rallisi’nin galibini sadece sürat değil, bir o kadar da yön bulma becerisi belirliyor. Bunun için de sürücüler yol kitabı (roadbook) denen kaynaktan yararlanıyorlar.

Motosikletler sürüş açısından epey hassas ve çabucak kontrolden çıkabiliyor © Saber Porto/Saber Interactive

Elbette ki oyunculardan birer Dakar Rallisi sürücüsü kadar yön bulma becerisi sergilemelerini beklemek doğru olmazdı. Bu nedenle oyunu oynamak için üç farklı seçenek sunuluyor; Sport, Professional ve Simulation. Sport modunda gidilmesi gereken yön ve geçilmesi gereken her bir kontrol noktası net olarak gösteriliyor. Böylece oyun bir anda Forza Horizon serisine benzer bir yapıya kavuşuyor.

Professional ve Simulation işleri epey zorlaştırıyor. Professional ’da yarış çizgisi ve kontrol noktaları ortadan kalkıyor, haliyle pusulaya, yol kitabına ve yardımcı pilotun sesli yönlendirmelerine dikkat kesilmek gerekiyor. Simulation ise çok daha zorlayıcı çünkü özellikle uzun etaplarda tercih edilen etap ortası kayıt alma ve kaybolunca yola geri dönme özelliklerini devre dışı bırakıyor.

Kazalar sadece görselliğe değil, performansa da zarar veriyor © Saber Porto/Saber Interactive

Gelelim en çok merak edilen konuya, yani beş farklı sınıftan araçların sürüş dinamiğine ve oyuncuya verdiği hisse. Öncelikle otomobil kategorisinin en ideal sürüş tecrübesini sunduğunu söylemeliyim. Otomobilleri kullanmak gayet kolay, rahat ve keyifli . Oyunun genel sürüş dinamikleri dört tekerli araçlar üzerine inşa edilmiş gibi ve başrolün otomobillere verildiği kısa süre hissediliyor.

Diğer dört tekerli araç sınıflarından kamyonları kullanmak biraz daha zor çünkü kamyonlar hem kütle hem de ağırlık olarak farkını hissettiriyor. Pek tercih etmediğim quad’lar ve SSV’ler oldukça çevik ancak kontrolü kaybetmek bir o kadar kolay. Dakar Desert Rally’nin zayıf karnı ise motosikletler . Zorlu arazi şartlarında hız arttıkça sürüş hassasiyeti artıyor ve kontrol çabucak kaybediliyor.

Kamyon sınıfında son iki yılın şampiyonu Dmitry Sotnikov © Saber Porto/Saber Interactive

Son birkaç not vererek bitireyim. Sport modunda pek ihtiyaç duyulmasa da Professional ve Simulation modlarında sesli yönlendirmelerin önemi büyük. Ancak zamanlama her zaman mükemmel değil ve buna hazır olmak gerekiyor. Öte yandan oyundaki etapların belli bir sırayla sunulmaması “Dakar Rallisi’ne katılmış olma” hissiyatını azaltıyor ki bunu F1 oyununda “sezon” oynayamama gibi düşünebilirsin.

03 Dakar Desert Rally'nin fiyatı nedir?

Oyun 4 Ekim’de Standart Edition ve Deluxe Edition olmak üzere iki sürümüyle satışa sunuldu. İşin ilginç tarafı PC sürümünün Steam’de ve Epic Games Store’da farklı fiyatlardan satılıyor olması. Standart Edition’ı Steam’de 250 TL ve Epic Games Store’da 69 TL, Deluxe Edition’ı Steam’de 375 TL ve Epic Games Store’da 99 TL’ye satın alabilirsin.

Carlos Sainz ile ekstrem şartlara meydan okumak ister misin? © Saber Porto/Saber Interactive

Konsol tarafında PS4/PS5 için Standart Edition 399 TL ve Deluxe Edition 599 TL, Xbox One/Xbox Series X|S için Standart Edition 133,75 TL ve Deluxe Edition 170 TL’den satışta. İndirilebilir içerik paketlerinden Suudi Arabistan harita genişlemesi ücretsiz dağıtılırken, Legends Pack ve Season Pass fiyatları platformlar arasında farklılık gösteriyor.

Legends Pack (Steam) | 62,50 TL

Legends Pack (EGS) | 17,00 TL

Legends Pack (PS) | 99,00 TL

Legends Pack (Xbox) | 28,75 TL

Season Pass (Steam) | 187,50 TL

Season Pass (EGS) | 49,00 TL

Season Pass (PS) | 299,00 TL

Season Pass (Xbox) | 85,00 TL

Etap aralarında aracı tamir etmek ve ince ayarlar yapmak mümkün © Saber Porto/Saber Interactive

04 Dakar Desert Rally sistem gereksinimleri neler?

Dakar Desert Rally’nin optimizasyonu istenen seviyede değil ne yazık ki. Oyunculara açık bir dünya sunan yapım pek sistem dostu sayılmaz. Çıkışı sonrası yayınlanan güncellemelerle sorun nispeten giderilmiş olsa da yüksek grafik ayarlarında akıcı bir oyun tecrübesi yaşamak isteyenlerin iyi bir sisteme sahip olması şart. Ekran kartı konusunda spesifik modeller belirtilmese de oyunun minimum ve önerilen bileşenlerini aşağıda görebilirsin.

Dakar Desert Rally minimum sistem gereksinimleri

Intel Core i5-2300 ya da AMD FX-6300 işlemci

4 GB bellekli ekran kartı

8 GB bellek

50 GB disk alanı

Windows 10 64-bit işletim sistemi

Dakar Desert Rally önerilen sistem gereksinimleri

Intel Core i7-4790K ya da AMD Ryzen 5 2600 işlemci

8 GB bellekli ekran kartı

16 GB bellek

50 GB disk alanı

Windows 10 64-bit işletim sistemi