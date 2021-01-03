Dakar'ın İlk Gününe Red Bull Sporcuları Damga Vurdu
Dakar 2021, ikinci kez Suudi Arabistan çöllerinde start aldı. Sürücülerin birbirlerine ve doğanın çetin koşullarına karşı mücadele ettiği yarışta, heyecan dolu ilk gün geride kaldı.
itibarıyla yayında
Tamamlamanın dahi büyük bir başarı olarak addedildiği Dakar Rallisi'nin 2021 edisyonu için kontaklar açıldı, tekerler dönmeye başladı. Heyecan dolu ilk günün ardından Red Bull sporcularının üstünlüğü göze çarptı.
İlk günün lideri Toby Price
Motosiklet kategorisinin eski şampiyonlarından, Red Bull sporcusu Toby Price bu sene de iddialı isimlerden biri olduğunu ilk etabı birinci tamamlayarak gösterdi. Price, 3 saat 18 dakika 26’lık derecesiyle ilk sırayı eline geçirdi.
Dakar Rallisi 2021 Motosiklet Kategorisi Sıralaması (1. Etap)
- Toby Price
- Kevin Benavides
- Matthias Walkner
- Sam Sunderland
- Lorenzo Santolino
Şampiyon kaldığı yerden devam ediyor
Efsane rallici Carlos Sainz, otomobil kategorisinde ilk günü lider tamamlarken, takım arkadaşı ve bir diğer Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel ikinci sırada yer aldı. Sainz, ilk günde 3 saat 5 dakika 56 saniyelik bir derece elde ederken, Peterhansel ise takım arkadaşının 25 saniye gerisinde bitiş noktasına geldi.
Dakar Rallisi 2021 Otomobil Kategorisi Sıralaması (1. Etap)
- Carlos Sainz
- Stephane Peterhansel
- Martin Prokop
- Mathieu Serradori
- Yassir Seaidan
Red Bull Off-Road USA zirvedeki yerini aldı
Dakar Rallisi’nde Lightweight kategorisinde de zirve Red Bull sporcularının oldu. Red Bull Off-Road USA Takımı’ndan Cristina Gutierrez Herrero, elde ettiği 3 saat 41 dakika 37 saniye ile ilk sıranın sahibi oldu.
Dakar Rallisi 2021 Lightweight Kategorisi Sıralaması (1. Etap)
- Cristina Gutierrez Herrero
- Reinaldo Varela
- Austin Jones
- Francisco Lopez Contardo
- Gerard Farres Quell
KAMAZ bildiğimiz gibi
Dakar'da kamyon kategorisinin en büyük favorisi, son 20 yılda olduğu gibi yine KAMAZ takımı. 2021 edisyonunun ilk gününde de iddialını ortaya koymaktan çekinmediler ve Dmitry Sotnikov'la liderliğe yerleştiler.
Dakar Rallisi 2021 Kamyon Kategorisi Sıralaması (1. Etap)
- Dmitry Sotnikov
- Ales Loprais
- Anton shibalov
- Siarhei Viazovich
- Martin Macik
Quad kategorisinde Giroud ilk sırada
Quad kategorisinde ilk günün sonunda Alexandre Giroud zirvede yer aldı. En yakın rakibi Giovanni Enrico ise 2 dakika 52 saniye arkadan Giroud'yu takip etti.
Dakar Rallisi 2021 Quad Kategorisi Sıralaması (1. Etap)
- Alexandre Giroud
- Giovanni Enrico
- Pablo Copetti
- Nicolas Cavigliasso
- Manuel Andujar
Dakar Günlüğü – 1. Etap