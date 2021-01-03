Dakar'ın İlk Gününe Red Bull Sporcuları Damga Vurdu

Tamamlamanın dahi büyük bir başarı olarak addedildiği Dakar Rallisi'nin 2021 edisyonu için kontaklar açıldı, tekerler dönmeye başladı. Heyecan dolu ilk günün ardından Red Bull sporcularının üstünlüğü göze çarptı.

İlk günün lideri Toby Price

Dakar 2021'de ilk günün lideri Toby Price © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Motosiklet kategorisinin eski şampiyonlarından, Red Bull sporcusu Toby Price bu sene de iddialı isimlerden biri olduğunu ilk etabı birinci tamamlayarak gösterdi. Price, 3 saat 18 dakika 26’lık derecesiyle ilk sırayı eline geçirdi.

Dakar Rallisi 2021 Motosiklet Kategorisi Sıralaması (1. Etap)

Toby Price Kevin Benavides Matthias Walkner Sam Sunderland Lorenzo Santolino

Şampiyon kaldığı yerden devam ediyor

Carlos Sainz kaldığı yerden devam ediyor © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Efsane rallici Carlos Sainz, otomobil kategorisinde ilk günü lider tamamlarken, takım arkadaşı ve bir diğer Red Bull sporcusu Stephane Peterhansel ikinci sırada yer aldı. Sainz, ilk günde 3 saat 5 dakika 56 saniyelik bir derece elde ederken, Peterhansel ise takım arkadaşının 25 saniye gerisinde bitiş noktasına geldi.

Dakar Rallisi 2021 Otomobil Kategorisi Sıralaması (1. Etap)

Carlos Sainz Stephane Peterhansel Martin Prokop Mathieu Serradori Yassir Seaidan

Red Bull Off-Road USA zirvedeki yerini aldı

Cristina Gutierrez Herrero ilk günün galibi © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Dakar Rallisi’nde Lightweight kategorisinde de zirve Red Bull sporcularının oldu. Red Bull Off-Road USA Takımı’ndan Cristina Gutierrez Herrero, elde ettiği 3 saat 41 dakika 37 saniye ile ilk sıranın sahibi oldu.

Dakar Rallisi 2021 Lightweight Kategorisi Sıralaması (1. Etap)

Cristina Gutierrez Herrero Reinaldo Varela Austin Jones Francisco Lopez Contardo Gerard Farres Quell

KAMAZ bildiğimiz gibi

KAMAZ bildiğimiz gibi © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Dakar'da kamyon kategorisinin en büyük favorisi, son 20 yılda olduğu gibi yine KAMAZ takımı. 2021 edisyonunun ilk gününde de iddialını ortaya koymaktan çekinmediler ve Dmitry Sotnikov'la liderliğe yerleştiler.

Dakar Rallisi 2021 Kamyon Kategorisi Sıralaması (1. Etap)

Dmitry Sotnikov Ales Loprais Anton shibalov Siarhei Viazovich Martin Macik

Quad kategorisinde Giroud ilk sırada

Quad kategorisinde ilk günün sonunda Alexandre Giroud zirvede yer aldı. En yakın rakibi Giovanni Enrico ise 2 dakika 52 saniye arkadan Giroud'yu takip etti.

Dakar Rallisi 2021 Quad Kategorisi Sıralaması (1. Etap)

Alexandre Giroud Giovanni Enrico Pablo Copetti Nicolas Cavigliasso Manuel Andujar