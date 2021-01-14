RALLY RAID

Dakar'da 10. Etap: Nasser Al-Attiyah Zirve İddiasından Vazgeçmiyor

© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool
Dakar'ın 10. etabı yine zorlu mücadelelere sahne olurken, otomobil kategorisinde Nasser Al-Attiyah şampiyonluk mücadelesinden kolay kolay kopmayacağının sinyallerini verdi.
Yazar: Red Bull itibarıyla yayında
Dakar 2021'de bir etap daha geride kaldı. Toz, çöl havası, ışıklar, sesler... Hepsi sanki bir motor sporları festivali gibi. Biraz Mad Max'i andırsa da elbette her şeyin odağında yarışmak var.
Dakar'ın 10. etabında motosiklet kategorisinde önemli bir isim daha yarış dışı kaldı. Yarış lideri Nacho Cornejo yaptığı kazanın ardından, etabı tamamlamış olmasına rağmen mücadeleden çekilmek durumunda kalırken, liderliğe Kevin Benavides yerleşti. Üçüncü sıradaki Sam Sunderland'in ise yakın takibi sürüyor.
Nasser Al-Attiyah, Stéphane Peterhansel takibini sürdürüyor
Carlos Sainz podyumda şimdilik güvenli hissediyor
Sam Sunderland'in genel sıralamadaki üçüncülüğü devam ediyor
Anton Shibalov'a bir deve sürüsü eşlik ediyor
Laia Sanz tekrar ilk 20'de kendine yer buluyor
Dmitry Sotnikov... Diğer bir deyişle "lider"
Mattias Ekström'le kum fırtınası yaratmanın ipuçları
Nasser Al-Attiyah, Stéphane Peterhansel takibini sürdürüyor
© Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool
01/07
Yazeed Al-Rajhi, otomobil kategorisinde etabı en tepede tamamlayan isim oldu ve kendi ülkesinde bu başarıya tekrar ulaşmanın gururunu yaşadı. Genel klasman mücadelesinde de ise devlerin savaşı devam ediyor. Stéphane Peterhansel'in başı çektiği sıralamada, Nasser Al-Attiyah da şampiyonluk hayallerinden henüz vazgeçmiş değil ve 17 dakikalık farkı kapatmak için son iki etapta var gücüyle mücadele edecek. Geçen senenin şampiyonu Carlos Sainz ise üçüncü sıradan zirve yarışına ortak oluyor.
Güvenli, istikrarlı ve hızlı. Evet, Stéphane Peterhansel.
Güvenli, istikrarlı ve hızlı. Evet, Stéphane Peterhansel.
© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool
KAMAZ takımı temkinli sürüşünü 10. etapta da devam ettirirken, Big Shock Racing'ten Martin Macek bir etap galibiyetine daha imza attı. KAMAZ'dan Dmitry Sotnikov ise 47 dakikalık farkla genel sıralamadaki liderliğini sürdürüyor.
Dakar 2021'in 10. etabından en güzel görüntüler Dakar Günlüğü'nde! Dakar Günlüğü'nü hemen aşağıdan izleyebilirsin.
Ralli
Dakar Günlüğü – 10. Etap