Dakar'da 10. Etap: Nasser Al-Attiyah Zirve İddiasından Vazgeçmiyor
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Dakar'ın 10. etabı yine zorlu mücadelelere sahne olurken, otomobil kategorisinde Nasser Al-Attiyah şampiyonluk mücadelesinden kolay kolay kopmayacağının sinyallerini verdi.
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Dakar 2021'de bir etap daha geride kaldı. Toz, çöl havası, ışıklar, sesler... Hepsi sanki bir motor sporları festivali gibi. Biraz Mad Max'i andırsa da elbette her şeyin odağında yarışmak var.
Dakar'ın 10. etabında motosiklet kategorisinde önemli bir isim daha yarış dışı kaldı. Yarış lideri Nacho Cornejo yaptığı kazanın ardından, etabı tamamlamış olmasına rağmen mücadeleden çekilmek durumunda kalırken, liderliğe Kevin Benavides yerleşti. Üçüncü sıradaki Sam Sunderland'in ise yakın takibi sürüyor.
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Yazeed Al-Rajhi, otomobil kategorisinde etabı en tepede tamamlayan isim oldu ve kendi ülkesinde bu başarıya tekrar ulaşmanın gururunu yaşadı. Genel klasman mücadelesinde de ise devlerin savaşı devam ediyor. Stéphane Peterhansel'in başı çektiği sıralamada, Nasser Al-Attiyah da şampiyonluk hayallerinden henüz vazgeçmiş değil ve 17 dakikalık farkı kapatmak için son iki etapta var gücüyle mücadele edecek. Geçen senenin şampiyonu Carlos Sainz ise üçüncü sıradan zirve yarışına ortak oluyor.
KAMAZ takımı temkinli sürüşünü 10. etapta da devam ettirirken, Big Shock Racing'ten Martin Macek bir etap galibiyetine daha imza attı. KAMAZ'dan Dmitry Sotnikov ise 47 dakikalık farkla genel sıralamadaki liderliğini sürdürüyor.
Dakar 2021'in 10. etabından en güzel görüntüler Dakar Günlüğü'nde! Dakar Günlüğü'nü hemen aşağıdan izleyebilirsin.
Dakar Günlüğü – 10. Etap