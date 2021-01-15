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Dakar'da 11. Etap: Sam Sunderland'den Son Bir Atak

© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool
Hava şartları nedeniyle kısaltılan 11. etap, KTM sürücüsü Sam Sunderland'in zaferine sahne olurken, son etap öncesinde zirve mücadelesi iyice kızıştı.
Yazar: Red Bull itibarıyla yayında
Dakar 2021'de yolun sonu artık çok yakın. Motor sporlarının en zorlu sahnesinde perde yavaş yavaş kapanırken, KTM sürücüsü Sam Sunderland 11. etapta elde ettiği zaferle son güne girerken mücadeleden kopmadığının sinyallerini verdi.
Britanyalı sürücü bu sonuçla zirveyle arasındaki farkı azaltsa da 4 dakikalık farkı kapatabilmek için iyi performansın yanı sıra şansın da yanında olması gerekecek. Elbette burası Dakar ve her an her şey olabilir.
Sunderland gözünü zirveye dikti
Daniel Sanders'ın doğayla mücadelesi
Nasser Al-Attiyah altıncı etap zaferine ulaştı
Stéphane Peterhansel zirveyi bırakmıyor
Seth Quintero bir etap zaferine daha ulaştı
Chaleco López farkı açıyor
Anton Shibalov ve KAMAZ etabı ilk sırasında
Dmitry Sotnikov zirvede yalnız
Sunderland gözünü zirveye dikti
© Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool
01/08
Kamyon kategorisinde KAMAZ'ın yeri sağlam. Bu kez Anton Shibalov'la olmak üzere bir etap galibiyetine daha imza attılar ve zirvedeki temsilcileri Dmitry Sotnikov'un da koltuğunu devretmeye hiç niyeti yok.
Otomobil kategorisinde ise Nasser Al-Attiyah altıncı etap zaferine imza attı ve Stéphane Peterhansel'le arasındaki zaman farkını kapatmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ancak hala 14 dakikalık hatırı sayılır bir fark var ve son etapta olağan dışı bir şey olmadığı sürece Peterhansel 14. şampiyonluğuna ulaşacak gibi görünüyor.
Dakar 2021'in 11. etabından en güzel görüntüler Dakar Günlüğü'nde! Dakar Günlüğü'nü hemen aşağıdan izleyebilirsin.
Ralli
Dakar Günlüğü – 11. Etap