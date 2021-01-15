Dakar'da 11. Etap: Sam Sunderland'den Son Bir Atak
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Hava şartları nedeniyle kısaltılan 11. etap, KTM sürücüsü Sam Sunderland'in zaferine sahne olurken, son etap öncesinde zirve mücadelesi iyice kızıştı.
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Dakar 2021'de yolun sonu artık çok yakın. Motor sporlarının en zorlu sahnesinde perde yavaş yavaş kapanırken, KTM sürücüsü Sam Sunderland 11. etapta elde ettiği zaferle son güne girerken mücadeleden kopmadığının sinyallerini verdi.
Britanyalı sürücü bu sonuçla zirveyle arasındaki farkı azaltsa da 4 dakikalık farkı kapatabilmek için iyi performansın yanı sıra şansın da yanında olması gerekecek. Elbette burası Dakar ve her an her şey olabilir.
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Kamyon kategorisinde KAMAZ'ın yeri sağlam. Bu kez Anton Shibalov'la olmak üzere bir etap galibiyetine daha imza attılar ve zirvedeki temsilcileri Dmitry Sotnikov'un da koltuğunu devretmeye hiç niyeti yok.
Otomobil kategorisinde ise Nasser Al-Attiyah altıncı etap zaferine imza attı ve Stéphane Peterhansel'le arasındaki zaman farkını kapatmak için elinden gelen her şeyi yaptı. Ancak hala 14 dakikalık hatırı sayılır bir fark var ve son etapta olağan dışı bir şey olmadığı sürece Peterhansel 14. şampiyonluğuna ulaşacak gibi görünüyor.
Dakar 2021'in 11. etabından en güzel görüntüler Dakar Günlüğü'nde! Dakar Günlüğü'nü hemen aşağıdan izleyebilirsin.
Dakar Günlüğü – 11. Etap