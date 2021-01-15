Dakar'da 11. Etap: Sam Sunderland'den Son Bir Atak

Britanyalı sürücü bu sonuçla zirveyle arasındaki farkı azaltsa da 4 dakikalık farkı kapatabilmek için iyi performansın yanı sıra şansın da yanında olması gerekecek. Elbette burası Dakar ve her an her şey olabilir.

Britanyalı sürücü bu sonuçla zirveyle arasındaki farkı azaltsa da 4 dakikalık farkı kapatabilmek için iyi performansın yanı sıra şansın da yanında olması gerekecek. Elbette burası Dakar ve her an her şey olabilir.

Britanyalı sürücü bu sonuçla zirveyle arasındaki farkı azaltsa da 4 dakikalık farkı kapatabilmek için iyi performansın yanı sıra şansın da yanında olması gerekecek. Elbette burası Dakar ve her an her şey olabilir.

'la olmak üzere bir etap galibiyetine daha imza attılar ve zirvedeki temsilcileri

Kamyon kategorisinde KAMAZ'ın yeri sağlam. Bu kez Anton Shibalov 'la olmak üzere bir etap galibiyetine daha imza attılar ve zirvedeki temsilcileri Dmitry Sotnikov 'un da koltuğunu devretmeye hiç niyeti yok.

Kamyon kategorisinde KAMAZ'ın yeri sağlam. Bu kez Anton Shibalov 'la olmak üzere bir etap galibiyetine daha imza attılar ve zirvedeki temsilcileri Dmitry Sotnikov 'un da koltuğunu devretmeye hiç niyeti yok.