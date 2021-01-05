Dakar'da İkinci Etabın Öne Çıkan İsmi Nasser Al-Attiyah

Çöl boyunca 457 km... Kulaklara biraz korkutucu gelebilir ancak Nasser Al-Attiyah gibi isimler için zorlu koşullarda bu mesafeleri geride bırakmak çocuk oyuncağı. Dakar 2021 'de otomobil kategorisinde ilk günü zirvede tamamlayan Carlos Sainz'in ardından ikinci güne bir başka Red Bull sporcusu Al-Attiyah damgasını vurdu. İşte Dakar 2021'in ikinci gününde olup bitenler...

KAMAZ sürücüsü Dimitry Sotkinov kamyon kategorisinde ikinci etabı da zafer listesine eklerken, otomobil kategorisinde etabı Nasser Al-Attiyah 'ın hemen ardından ikinci sırada tamamlayan Stéphane Peterhansel genel sıralamada ilk sıraya yerleşti. İlk günün lideri Carlos Sainz ise ikinci etapta üçüncü sırada yer aldı.

Start'ın her zaman günün erken saatlerinde verildiği Dakar'da sürücülerin katetmesi gereken mesafe 300 ile 800 km arasında değişiklik gösteriyor. Hele uzun özel etapları da hesaba katarsak, Dakar deneyimi sürücüler için iyice zorlayıcı bir hal alıyor. Zaman zaman 800 km'yi dahi aşan etaplarda uzun süre odağını kaybetmemek hayli yüksek bir efor gerektiriyor.

Nasser Al-Attiyah ikinci etabın zirvesinde © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool 01 / 09

Takım araçlarının ve teknik ekiplerin yer aldığı alan ise sabahları oldukça sessiz. Sürücüler zaten maceraya atılmış oluyorlar, teknik ekip ise ya bir sonraki durağa doğru hareketleniyor ya da fırsat bulabilirlerse biraz dinleniyorlar.

Bu sessiz kampın sakinliğini motosiklet sesleri ortadan kaldırır. Motosikletler neredeyse her etapta en erken start alan gruptur ve günü tamamlayıp kamp alanına ulaştıklarında, o sakin kamp bir anda küçük bir sanayi yerleşkesine dönüşür. Dinginliğin yerini motor sesleri ve teknik ekiplerin bağırışları alır.

Nasser Al-Attiyah tepeleri aşıyor © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool

Bu enerji ve aktivite gecenin geç saatlerine kadar devam ederken bir sonraki start için zaman gittikçe daralır. Dakar'da her gün start alabilmek için birkaç saat hazırlanmak gerekirken etabı tamamlamak ise çok daha fazlasına ihtiyaç duyulur.

Dakar 2021'de heyecan Wadi Ad-Dawasir'de üçüncü etapla devam edecek. 15 Ocak'ta sona erecek bu görkemli yarış hakkında her şey için RedBull.com'u takip et!