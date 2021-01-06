Dakar'da Üçüncü Gün: Toby Price'tan Harika Bir Geri Dönüş

Dakar 2021 'in üçüncü gününde aksiyon tüm hızıyla devam ediyor. Dünyanın en zorlu yarışında sürücüler, devasa kayaları alt edip kum tepelerini aşıyorlar. Red Bull sporcularının başarılı bir günü geride bıraktığı Dakar'ın 3. etabında olup bitenleri öğrenmek istiyorsan seni hemen aşağıya alalım.

KAMAZ-Master takımı etabın zirvesinde yer alamasa da Dmitry Sotnikov ve Anton Shibalov üstün performanslarıyla etabı ikinci ve üçüncü sırada tamamlamayı başardı. SSV kategorisinde ise Chaleco López bir etap zaferine daha imza atarak liderliğini pekiştirdi. Otomobil kategorisinde Nasser Al-Attiyah etabı kazanmayı başarırken genel sıralamada Stephane Peterhansel 'in ilk sırayı elinde tutmayı sürdürüyor.

Motosiklet kategorisinde Red Bull sporcuları Toby Price ve Matthias Walkner , ikinci etapta kaybettikleri zamanları, üçüncü etapta büyük ölçüde telafi etmeyi başardı. Price etabı lider tamamlarken Walkner ise üçüncü sırada yer aldı. Bu sonuçlar Price'ı genel sıralamada dördüncülüğe kadar yükseltti ancak Walkner'in farkı kapatmak için daha fazla zamana ihtiyacı var.

Toby Price müthiş bir performansın ardından bir Red Bull'u hak ediyor © Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool 01 / 07

Eğer Dakar'ın rotalarından biri evinizin yakınından geçmiyorsa aksiyonu yerinde izlemek içi en iyi yerler hakkında yerel halktan bilgi edinebilirsiniz. Her etaptan önceki 24 saat içerisinde, test aracıyla rota bir kez denetleniyor. Son dakikada oluşabilecek tehlikeler bu yolla engellenmeye çalışılıyor.

Yolunuz Dakar heyecanının peşinden Suudi Arabistan'a kadar düştüyse muhtemelen bu efsanevi yarışı bir tutku haline getirmiş olmalısınız. Eğer Dakar Rallisi'nin tutkunu değilseniz, merak etmeyin kısa bir süre içinde o seviyeye ulaşırsınız. Çünkü burada kendinizi bunca maceradan, aksiyondan ve dramadan soyutlamanız mümkün değil.

Dakar 2021'in üçüncü etabından en güzel görüntüler Dakar Günlüğü'nde! Dakar Günlüğü'nü hemen aşağıdan izleyebilirsin.