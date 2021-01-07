Dakar'da Dördüncü Gün: Nasser Al-Attiyah'tan Bir Etap Zaferi Daha

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dünyasının en gözü pek pilotları bir etabı daha geride bıraktı. Dakar'ın dördüncü günü zamana ve doğaya karşı amansız bir mücadeleye sahne olurken

Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah

, günün öne çıkan performanslarından birini sergiledi ve üçüncü kez etap liderliğini elde etti.