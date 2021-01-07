Dakar'da Dördüncü Gün: Nasser Al-Attiyah'tan Bir Etap Zaferi Daha
© Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
Devasa kum tepeleri ve çakıllı rotaları geride bırakan Dakar konvoyu Suudi Arabistan başkenti Riyad'a ulaştı. Otomobil kategorisinde Nasser Al-Attiyah üçüncü etap galibiyetini elde etti.
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Dakar 2021'de motor sporları dünyasının en gözü pek pilotları bir etabı daha geride bıraktı. Dakar'ın dördüncü günü zamana ve doğaya karşı amansız bir mücadeleye sahne olurken Red Bull sporcusu Nasser Al-Attiyah, günün öne çıkan performanslarından birini sergiledi ve üçüncü kez etap liderliğini elde etti.
Wadi Ad-Dawasir'den başlayan dördüncü etabın bitiş noktası Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'dı. Oldukça hızlı bir rotaya sahip olan etapta, motosiklet kategorisinin çaylak sürücüsü Daniel Sanders, günü üçüncü sırada kapatarak önemli bir başarı elde etti.
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Otomobil kategorisinde Nasser Al-Attiyah bir etap galibiyetine daha imza atarken, en yakın takipçisi Stéphane Peterhansel ile arasındaki farkı az da olsa açmayı başardı. İlk üçün sürpriz ismiyse çaylak sürücü Henk Lategan'dı. Üçüncü sırayı alan Lategan'ın hemen ardında ise ralli efsanesi Sébastien Loeb yer aldı. Kamyon kategorisinde Dmitry Sotnikov liderliğinde KAMAZ üstünlüğü devam ediyor.
Her yer toz duman. Çölde geçirdiğiniz süre boyunca küçücük kum taneleri sahip olduğunuz tüm eşyaları kaplıyor. Kaldığınız çadırın kapısını kapatsanız da, ayakkabılarınızı sımsıkı bağlasanız da, sırt çantanızı dikkatle korusanız da, hiçbir şeyin faydası yok.
Riyad'daki kamp alanına varıldığında tüm teknik ekipler ve çalışanlar ayaklarının altında kum yerine daha sert bir zemin buldukları için çok mutluydu. Ancak sıcaklık hala işleri kolaylaştırmıyor. Zaten çölde geçen bir yarışta da bundan daha farklı bir deneyim beklenemezdi.
Dakar 2021'in dördüncü etabından en güzel görüntüler Dakar Günlüğü'nde! Dakar Günlüğü'nü hemen aşağıdan izleyebilirsin.
Dakar Günlüğü – 4. Etap