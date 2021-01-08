Dakar'da Beşinci Gün: Zafer Giniel de Villiers'in
© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool
Dakar 2021'in şu ana kadarki en zorlu etabı geride kaldı. Taş ve kayalarla dolu derin vadiler ve bitmek bilmeyen kum tepeleri Giniel de Villiers'in zaferini engelleyemedi.
itibarıyla yayında
Dakar 2021'de beşinci etap tamamlanırken sürücülerin en çok yıprandığı etaplardan biri de geride kalmış oldu. Zorlu doğa koşulları ve navigasyon sorunlarının işleri hayli zorlaştırmasına rağmen elbette bu etabın da galipleri ve mağlupları vardı. İşte beşinci etapta olup bitenler!
Dakar'ın en genç ismi Seth Quintero, Lightweight kategorisinde ikinci kez podyum başarısı elde ederken, aynı kategoride zirveye çıkan isimse Chaleco Lopez oldu. İki tekerde, Toby Price yukarı yönlü ivmesini devam ettirirken, etabı yine podyumda tamamlamayı başardı.
01/11
Otomobil kategorisinde Güney Afrikalı sürücü Giniel De Villiers hayli zorlu bir mücadelenin ardından zafere ulaşırken kamyon kategorisinde en tepede yine KAMAZ yazıyordu. Ancak bu kez zirveye çıkardıkları isim Andrey Karginov'du.
Dakar'da eğer beşinci etaba kadar ulaştıysanız, "rallinin ritmi"ne ayak uydurmaya başlıyorsunuz. Dakar'da çalışan ekipler arasında yaygın bir deyim bu: Rallinin ritmi. Bu deyimi sık sık duyuyorsunuz ve bir süre sonra doğruluğunu anlıyorsunuz.
Dakar'da elbette her şeyin bir planı, bir takvimi dolayısıyla bir rutini var. Yine yaygın bir deyimle ifade etmek gerekirse: "Aynı kum, farklı gün". Bu durumun kendi içinde sürekli tekrar eden bir ritmi var ve Ritimle ilgili her şeyde olduğu gibi zamanlama her zaman çok önemli. Eğer bir yerden saat sabah 05:17:20'de hareket etmeniz planlanmışsa, tam o saatte ayrılırsınız. Her gün bu ritme ayak uydurmak zorundasınız.
Dakar 2021'in beşinci etabından en güzel görüntüler Dakar Günlüğü'nde! Dakar Günlüğü'nü hemen aşağıdan izleyebilirsin.
Dakar Günlüğü – 5. Etap