Dakar'da Beşinci Gün: Zafer Giniel de Villiers'in

Dakar'da elbette her şeyin bir planı, bir takvimi dolayısıyla bir rutini var. Yine yaygın bir deyimle ifade etmek gerekirse: "Aynı kum, farklı gün". Bu durumun kendi içinde sürekli tekrar eden bir ritmi var ve Ritimle ilgili her şeyde olduğu gibi zamanlama her zaman çok önemli. Eğer bir yerden saat sabah 05:17:20'de hareket etmeniz planlanmışsa, tam o saatte ayrılırsınız. Her gün bu ritme ayak uydurmak zorundasınız.