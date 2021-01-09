Dakar'da Altıncı Gün: Seth Quintero Etap Kazanan En Genç Yarışçı Oldu
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Dinlenme gününden önceki son etapta 18 yaşındaki Seth Quintero, Lightweight kategorisinde en hızlı yarışçı oldu ve Dakar tarihine geçti.
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Dakar Rallisi'nde altıncı etap da geride kalırken yarışçılar ralliyi de yarıladılar.
100 kilometre kısaltılan altıncı etaba sürücüler diğer etaplarda olduğu gibi erken saatlerde, henüz hava aydınlanmamışken başladılar. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra ise yarışçılar dinlenme gününden önceki son etaba giriş yaptılar.
Otomobil kategorisinde işler iyice kızışırken, etabı önde tamamlayan sürücü ise son şampiyon Carlos Sainz oldu. Yazeed Al Rajhi sürpriz şekilde otomobil kategorisinde altıncı etabı ikinci sırada tamamlarken, Nasser Al-Attiyah ise günün en hızlı üçüncü ismiydi. Stephane Peterhansel genel klasmanda liderliğini sürdürürken, Nasser Al-Attiyah onu 5 dakika 53 saniye geriden takip ediyor.
Motosiklet kategorisinde ise etabı kazanan Joan Barreda oldu. Dakar'a istediği gibi başlayamasa da sonrada hızını artıran Toby Price ise etabı yedinci sırada tamamlasa da genel klasmanda liderliğe yükseldi ve dinlenme gününe zirvede girdi.
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Kamyon kategorisinde ise sürpriz yok. KAMAZ'dan Airat Mardeev altıncı etabı kazanırken genel klasmanda ise yine KAMAZ'dan Dmitry Sotnikov 37 dakika farkla liderliğini sürdürüyor. Lightweight kategorisinde ise en sonunda beklenen oldu! Podyum yaptığı etapların ardından nihayet altıncı etabı kazanan Seth Quintero, bu başarısıyla Dakar'da etap kazanan en genç yarışçı olmayı da başararak tarihe geçti.
Dakar'da altıncı gün bu sonuçlarla tamamlanırken yarışçılar toplamda 2,289 kilometre yol kat ettiler. Geriye ise 2,386 kilometre kaldı. Bundan sonrası yarışçılar için biraz daha zor olacak gibi görünüyor.
6. etaptan öne çıkan anları hemen aşağıdan izleyebilirsin.
Dakar Günlüğü – 6. Etap