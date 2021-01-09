Dakar'da Altıncı Gün: Seth Quintero Etap Kazanan En Genç Yarışçı Oldu

100 kilometre kısaltılan altıncı etaba sürücüler diğer etaplarda olduğu gibi erken saatlerde, henüz hava aydınlanmamışken başladılar. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra ise yarışçılar dinlenme gününden önceki son etaba giriş yaptılar.

100 kilometre kısaltılan altıncı etaba sürücüler diğer etaplarda olduğu gibi erken saatlerde, henüz hava aydınlanmamışken başladılar. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra ise yarışçılar dinlenme gününden önceki son etaba giriş yaptılar.

100 kilometre kısaltılan altıncı etaba sürücüler diğer etaplarda olduğu gibi erken saatlerde, henüz hava aydınlanmamışken başladılar. Tüm hazırlıklar tamamlandıktan sonra ise yarışçılar dinlenme gününden önceki son etaba giriş yaptılar.

4.800 kilometrelik mücadele, birbirinden zorlu 12 etaba ayrıldı. Efsane ralli, bu yıl da yine Suudi Arabistan çöllerine güneş gibi doğacak.

4.800 kilometrelik mücadele, birbirinden zorlu 12 etaba ayrıldı. Efsane ralli, bu yıl da yine Suudi Arabistan çöllerine güneş gibi doğacak.

oldu. Yazeed Al Rajhi sürpriz şekilde otomobil kategorisinde altıncı etabı ikinci sırada tamamlarken, Nasser Al-Attiyah ise günün en hızlı üçüncü ismiydi.

Otomobil kategorisinde işler iyice kızışırken, etabı önde tamamlayan sürücü ise son şampiyon Carlos Sainz oldu. Yazeed Al Rajhi sürpriz şekilde otomobil kategorisinde altıncı etabı ikinci sırada tamamlarken, Nasser Al-Attiyah ise günün en hızlı üçüncü ismiydi. Stephane Peterhansel genel klasmanda liderliğini sürdürürken, Nasser Al-Attiyah onu 5 dakika 53 saniye geriden takip ediyor.

Otomobil kategorisinde işler iyice kızışırken, etabı önde tamamlayan sürücü ise son şampiyon Carlos Sainz oldu. Yazeed Al Rajhi sürpriz şekilde otomobil kategorisinde altıncı etabı ikinci sırada tamamlarken, Nasser Al-Attiyah ise günün en hızlı üçüncü ismiydi. Stephane Peterhansel genel klasmanda liderliğini sürdürürken, Nasser Al-Attiyah onu 5 dakika 53 saniye geriden takip ediyor.

ise etabı yedinci sırada tamamlasa da genel klasmanda liderliğe yükseldi ve dinlenme gününe zirvede girdi.

oldu. Dakar'a istediği gibi başlayamasa da sonrada hızını artıran

Motosiklet kategorisinde ise etabı kazanan Joan Barreda oldu. Dakar'a istediği gibi başlayamasa da sonrada hızını artıran Toby Price ise etabı yedinci sırada tamamlasa da genel klasmanda liderliğe yükseldi ve dinlenme gününe zirvede girdi.

Motosiklet kategorisinde ise etabı kazanan Joan Barreda oldu. Dakar'a istediği gibi başlayamasa da sonrada hızını artıran Toby Price ise etabı yedinci sırada tamamlasa da genel klasmanda liderliğe yükseldi ve dinlenme gününe zirvede girdi.

Dakar 2021'in şu ana kadarki en zorlu etabı geride kaldı. Taş ve kayalarla dolu derin vadiler ve bitmek bilmeyen kum tepeleri Giniel de Villiers'in zaferini engelleyemedi.

Dakar 2021'in şu ana kadarki en zorlu etabı geride kaldı. Taş ve kayalarla dolu derin vadiler ve bitmek bilmeyen kum tepeleri Giniel de Villiers'in zaferini engelleyemedi.