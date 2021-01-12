Dakar'da 8. Etap: Toby Price Zirve Takibini Sürdürüyor

Price'ın bu etapta başına gelenler aslında Dakar'la ilgili basit bir şeyi gözler önüne seriyor: Bazen sorunları bir şekilde halletmeniz gerekir. Dakar'ın ilk gününden itibaren, tamamen gereklilikten ortaya çıkan "doğaçlama tamirat" kavramıyla karşılaşıyoruz. Tamir garajlarının ve yedek parçaların yüzlerce kilometre uzakta olduğu bir anda sadece elinizden gelenin en iyisini yaparsınız.

Price'ın bu etapta başına gelenler aslında Dakar'la ilgili basit bir şeyi gözler önüne seriyor: Bazen sorunları bir şekilde halletmeniz gerekir. Dakar'ın ilk gününden itibaren, tamamen gereklilikten ortaya çıkan "doğaçlama tamirat" kavramıyla karşılaşıyoruz. Tamir garajlarının ve yedek parçaların yüzlerce kilometre uzakta olduğu bir anda sadece elinizden gelenin en iyisini yaparsınız.

Price'ın bu etapta başına gelenler aslında Dakar'la ilgili basit bir şeyi gözler önüne seriyor: Bazen sorunları bir şekilde halletmeniz gerekir. Dakar'ın ilk gününden itibaren, tamamen gereklilikten ortaya çıkan "doğaçlama tamirat" kavramıyla karşılaşıyoruz. Tamir garajlarının ve yedek parçaların yüzlerce kilometre uzakta olduğu bir anda sadece elinizden gelenin en iyisini yaparsınız.