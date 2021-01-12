Dakar'da 8. Etap: Toby Price Zirve Takibini Sürdürüyor
© Flavien Duhamel/Red Bull Content Pool
Dakar 2021'de zorlu maraton etabının ikinci ayağı, sürücüleri daha önce karşılaşmadıkları bir teste tabi tuttu. Bu mücadele dolu etabı başarıyla tamamlayan isimlerden biri ise Toby Price'tı.
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Dakar 2021'in en zorlu etaplarından biri daha geride kaldı. Red Bull sporcusu Toby Price, yaşadığı tüm sorunlara rağmen maraton etabının ikinci ayağını üst sıralarda bitirmeyi başardı. KTM'sinin arka lastiğindeki kesiği bantla tutturan Price, etabı tamamlamakla kalmadı, liderin sadece bir dakika ardında ikinci sırada yer almayı başardı.
Price'ın bu etapta başına gelenler aslında Dakar'la ilgili basit bir şeyi gözler önüne seriyor: Bazen sorunları bir şekilde halletmeniz gerekir. Dakar'ın ilk gününden itibaren, tamamen gereklilikten ortaya çıkan "doğaçlama tamirat" kavramıyla karşılaşıyoruz. Tamir garajlarının ve yedek parçaların yüzlerce kilometre uzakta olduğu bir anda sadece elinizden gelenin en iyisini yaparsınız.
Elbette, Price'ın sekizinci etaptaki düşünce yapısının da çözüm odaklı olduğunu görebiliyoruz. Dakar gibi yarışlarda sadece aracınızı hızlı kullanabiliyor olmanız çok da bir şey ifade etmiyor. Hızınızı kontrol edebilirseniz, arızaları ve navigasyon sorunlarını en aza indirebilirsiniz. Ancak geride kalmamak için de optimum noktayı yakalamalısınız. Tüm bunların yanında bazen patlak bir lastikle ilgilenmek için geleneksel olmayan bir yöntem bulmanız gerekebilir.
01/07
Price, kesinlikle günün en öne çıkan performanslarından birini izletti. Genç sürücü Seth Quintero da "Lightweight" kategorisinde genel sıralamadaki ikinciliğini sürdürüyor. Otomobil kategorisinde ise efsanelerin kapışması devam ediyor. Nasser Al-Attiyah, etabı zirvede tamamladı ve genel sıralamada da Stéphane Peterhansel'in hemen ardında yer alıyor. Carlos Sainz ise ikili çok yakından takip ediyor. KAMAZ'dan Anton Shibalov, kamyon kategorisinde etap zaferine ulaşırken, takım arkadaşı Dmitry Sotnikov'un genel sıralamadaki liderliği ise devam ediyor.
Dakar 2021'in sekizinci etabından en güzel görüntüler Dakar Günlüğü'nde! Dakar Günlüğü'nü hemen aşağıdan izleyebilirsin.
Dakar Günlüğü – 8. Etap