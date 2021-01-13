Dakar'da 9. Etap: Gün Peterhansel'in Günü
© Eric Vargiolu/DPPI/Red Bull Content Pool
Stéphane Peterhansel, 9. etapta zafere ulaşarak otomobil kategorisindeki liderliğini sürdürdü. Fark biraz açılsa da Nasser Al-Attiyah'ın takibi devam ediyor.
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Dakar 2021'de sona yaklaşırken heyecan giderek artıyor. Otomobil kategorisinde efsanelerin arasındaki mücadele unutulmaz anlara sahne olurken, zirvede yer alan Stéphane Peterhansel yavaş yavaş farkı açmaya çalışıyor.
9. etabı zaferle kapatan Peterhansel'i, Nasser Al-Attiyah yaklaşık 18 dakika arkadan takip ederken, 3. sırada yer alan Carlos Sainz ise öndeki ikilinin hata yapmasını bekliyor. Peterhansel, istikrarlı sürüşünü haftanın son gününe taşıyabilmenin yollarını ararken, her şeyin yolunda gittiği senaryoda onu 14. şampiyonluk bekliyor. Ancak elbette burası Dakar ve bir anda tüm hesaplar tam tersine dönebilir.
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Motosiklet kategorisinde 8. etabın kahramanı Toby Price, Dakar'ın soğuk yüzüyle karşılaştı ve 9. etapta yarışa veda etti. KAMAZ'ın kamyon kategorisindeki dominasyonu ise devam ediyor. 9. etabın karmaşık rotasında biraz daha temkinli davranan "Mavi Armada", etap zaferini Martin Macik'e kaptırsa da genel sıralamada üç sürücüsüyle birlikte podyumu şimdilik ele geçirmiş görünüyor.
Dakar'da bazen şansa da ihtiyacınız oluyor ancak bu her şeyin sürücülerin kontrolü dışında gerçekleştiği anlamına gelmiyor. Takımlar, sürücüler, teknik ekipler her yıl tekrar tekrar bu heyecanı yaşamak için burada ve her zorluğu aşıp her ihtimali değerlendiriyorlar. Her yıl bir tecrübeye dönüşürken, bir sonraki yıl her şey yeniden başlıyor.
Dakar 2021'in 9. etabından en güzel görüntüler Dakar Günlüğü'nde! Dakar Günlüğü'nü hemen aşağıdan izleyebilirsin.
Dakar Günlüğü – 9. Etap