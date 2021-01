Dakar'da 9. Etap: Gün Peterhansel'in Günü

Dakar'da bazen şansa da ihtiyacınız oluyor ancak bu her şeyin sürücülerin kontrolü dışında gerçekleştiği anlamına gelmiyor. Takımlar, sürücüler, teknik ekipler her yıl tekrar tekrar bu heyecanı yaşamak için burada ve her zorluğu aşıp her ihtimali değerlendiriyorlar. Her yıl bir tecrübeye dönüşürken, bir sonraki yıl her şey yeniden başlıyor.