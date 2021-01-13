Dakar'da 9. Etap: Gün Peterhansel'in Günü

ise öndeki ikilinin hata yapmasını bekliyor. Peterhansel, istikrarlı sürüşünü haftanın son gününe taşıyabilmenin yollarını ararken, her şeyin yolunda gittiği senaryoda onu 14. şampiyonluk bekliyor. Ancak elbette burası Dakar ve bir anda tüm hesaplar tam tersine dönebilir.

9. etabı zaferle kapatan Peterhansel'i, Nasser Al-Attiyah yaklaşık 18 dakika arkadan takip ederken, 3. sırada yer alan Carlos Sainz ise öndeki ikilinin hata yapmasını bekliyor. Peterhansel, istikrarlı sürüşünü haftanın son gününe taşıyabilmenin yollarını ararken, her şeyin yolunda gittiği senaryoda onu 14. şampiyonluk bekliyor. Ancak elbette burası Dakar ve bir anda tüm hesaplar tam tersine dönebilir.

9. etabı zaferle kapatan Peterhansel'i, Nasser Al-Attiyah yaklaşık 18 dakika arkadan takip ederken, 3. sırada yer alan Carlos Sainz ise öndeki ikilinin hata yapmasını bekliyor. Peterhansel, istikrarlı sürüşünü haftanın son gününe taşıyabilmenin yollarını ararken, her şeyin yolunda gittiği senaryoda onu 14. şampiyonluk bekliyor. Ancak elbette burası Dakar ve bir anda tüm hesaplar tam tersine dönebilir.

Motosiklet kategorisinde 8. etabın kahramanı Toby Price, Dakar'ın soğuk yüzüyle karşılaştı ve 9. etapta yarışa veda etti. KAMAZ 'ın kamyon kategorisindeki dominasyonu ise devam ediyor. 9. etabın karmaşık rotasında biraz daha temkinli davranan "Mavi Armada", etap zaferini Martin Macik'e kaptırsa da genel sıralamada üç sürücüsüyle birlikte podyumu şimdilik ele geçirmiş görünüyor.

Motosiklet kategorisinde 8. etabın kahramanı Toby Price, Dakar'ın soğuk yüzüyle karşılaştı ve 9. etapta yarışa veda etti. KAMAZ 'ın kamyon kategorisindeki dominasyonu ise devam ediyor. 9. etabın karmaşık rotasında biraz daha temkinli davranan "Mavi Armada", etap zaferini Martin Macik'e kaptırsa da genel sıralamada üç sürücüsüyle birlikte podyumu şimdilik ele geçirmiş görünüyor.