Peterhansel 14. Kez Dakar Şampiyonu

Her ne kadar KAMAZ takımı alışkın olsa da Rus sürücüleri Dmitry Sotnikov , kamyon kategorisini birinci sırada tamamlayarak ilk şampiyonluğunu elde etti. Şilili Chaleco López de geçen yılın ardından ikinci kez SSV kategorisinin en iyisi oldu.

Her ne kadar KAMAZ takımı alışkın olsa da Rus sürücüleri Dmitry Sotnikov , kamyon kategorisini birinci sırada tamamlayarak ilk şampiyonluğunu elde etti. Şilili Chaleco López de geçen yılın ardından ikinci kez SSV kategorisinin en iyisi oldu.

Daha evvel Afrika ve Güney Amerika'da yapılan Dakar yarışlarında mutlu sona ulaşan Peterhansel'in, Suudi Arabistan'daki şampiyonluk yolunda en büyük rakibi, kariyerinde üç şampiyonluğu bulunan Nasser Al-Attiyah'tı. Petehansel, zorlu mücadelenin sonunca Cidde'deki bitiş çizgisini, Al-Attiyah'ın 15 dakika önünde geçmeyi başardı ve bir kez daha podyumun tepesine yerleşti.

Daha evvel Afrika ve Güney Amerika'da yapılan Dakar yarışlarında mutlu sona ulaşan Peterhansel'in, Suudi Arabistan'daki şampiyonluk yolunda en büyük rakibi, kariyerinde üç şampiyonluğu bulunan Nasser Al-Attiyah'tı. Petehansel, zorlu mücadelenin sonunca Cidde'deki bitiş çizgisini, Al-Attiyah'ın 15 dakika önünde geçmeyi başardı ve bir kez daha podyumun tepesine yerleşti.

Daha evvel Afrika ve Güney Amerika'da yapılan Dakar yarışlarında mutlu sona ulaşan Peterhansel'in, Suudi Arabistan'daki şampiyonluk yolunda en büyük rakibi, kariyerinde üç şampiyonluğu bulunan Nasser Al-Attiyah'tı. Petehansel, zorlu mücadelenin sonunca Cidde'deki bitiş çizgisini, Al-Attiyah'ın 15 dakika önünde geçmeyi başardı ve bir kez daha podyumun tepesine yerleşti.