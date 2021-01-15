Peterhansel 14. Kez Dakar Şampiyonu
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Efsane Fransız sürücü, Nasser Al-Attiyah ve Carlos Sainz'la olan mücadelesinden üstün çıkan taraf oldu ve ilk zaferinden 30 yıl sonra Dakar'da 14. kez zirvede yer almayı başardı.
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Stéphane Peterhansel, kendisi gibi Dakar efsanesi olan Nasser Al-Attiyah ve Carlos Sainz gibi isimleri geride bırakarak Dakar 2021'i otomobil kategorisinin en tepesinde tamamlamayı başardı. Peterhansel, Dakar'da kazandığı ilk şampiyonluktan 30 yıl sonra, 14. kez zirveye çıkmanın gururunu yaşadı.
Her ne kadar KAMAZ takımı alışkın olsa da Rus sürücüleri Dmitry Sotnikov, kamyon kategorisini birinci sırada tamamlayarak ilk şampiyonluğunu elde etti. Şilili Chaleco López de geçen yılın ardından ikinci kez SSV kategorisinin en iyisi oldu.
Stéphane Peterhansel, 1988'de motosiklet kategorisinde başladığı Dakar macerasında ilk şampiyonluğuna 1991 yılında ulaşmıştı. İki tekerde altı defa şampiyonluk yaşayan Peterhansel, Dakar 2021'le birlikte otomobil kategorisinde de sekizinci şampiyonluğuna ulaşmış oldu.
Daha evvel Afrika ve Güney Amerika'da yapılan Dakar yarışlarında mutlu sona ulaşan Peterhansel'in, Suudi Arabistan'daki şampiyonluk yolunda en büyük rakibi, kariyerinde üç şampiyonluğu bulunan Nasser Al-Attiyah'tı. Petehansel, zorlu mücadelenin sonunca Cidde'deki bitiş çizgisini, Al-Attiyah'ın 15 dakika önünde geçmeyi başardı ve bir kez daha podyumun tepesine yerleşti.
Dakar 2021'in son gününde yaşananları, aksiyon dolu anları ve Peterhansel'le yapılan geniş röportajı akşam saatlerinde yayınlanacak olan Dakar Günlüğü'nde izleyebilirsin.
Bitiş çizgisini geçtikten sonra mutluluğu her halinden okunan Peterhansel, duygularını şöyle ifade etti: "Çok zor bir yarıştı. Yarışı önde götürdüğünüz zaman çok daha fazla bası hissediyorsunuz, çünkü kaybedecek çok şeyiniz oluyor. Çok yakın bir mücadele oldu ancak herhangi bir hata yapmamayı başardık ki bu sene başarıya ulaşmanın anahtarı buydu."
Otomobil kategorisinde Al-Attiyah, Peterhansel'in ardından ikinci sırayı elde ederken geçen senenin şampiyonu Carlos Sainz ise üçün olarak bir kez daha podyumda yer almayı başardı. Polonyalı Jakub Przygoński dördüncü olurken, Güney Afrikalı sürücü Giniel De Villiers sekizinci, Fransız Cyril Despres de onuncu sırada yer aldı.
Kamyon kategorisinde ise bir sürpriz yaşanmadı ve KAMAZ takımı üç sürücüsüyle birlikte podyumu domine ederek unutulmaz bir Dakar performansı gösterdi. 2017 ve 2019'da ikincilikle yetinen Dmitry Sotnikov ilk kez Dakar'da şampiyonluğa ulaşırken, Anton Shibalov ikinci, Ayrat Mardeev de üçüncü olmayı başardı. SSV kategorisinde, zirvede geçen sene olduğu gibi yine Şilili sürücü Chaleco Lopez vardı. ABD'li çaylak Seth Quintero ise ilk Dakar macerasında göz doldurmayı başardı.
Dakar 2021'in 11. etabından en güzel görüntüler Dakar Günlüğü'nde! Dakar Günlüğü'nü hemen aşağıdan izleyebilirsin.
Dakar Günlüğü – 11. Etap
Son etaplarda zirveyi hayli zorlayan Red Bull KTM sürücüsü Sam Sunderland, motosiklet kategorisini üçüncü sırada tamamlarken, Kevin Benavides birinci, Ricky Brabec ise üçüncü oldu. Avustralyalı çaylak Daniel Sanders ilk Dakar yarışında, tecrübesine oranla tam anlamıyla müthiş bir performans sergilerken, elde ettiği dördüncülüğü de sonuna kadar hak etti. Mekanik sorunlardan başı bir türlü kurtulmayan Matthias Walkner ise mücadeleden vazgeçmeyerek dokuzuncu sırada kendine yer buldu.