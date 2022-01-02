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RALLY RAID
Dakar Rallisi'nin İlk Etabında Red Bull Sporcuları Zirvede
Dünyanın en zor offroad rallisi Dakar'ın 2022 edisyonu Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde start verdi. İki güne yayılan ilk etapta Nasser Al-Attiyah ve Daniel Sanders gibi isimler öne çıktı.
Motor sporlarının zorluk derecesi en yüksek yarışı Dakar Rallisi başladı. İki güne yayılan ilk etabın sonunda Red Bull sporcuları öne çıktı. Otomobil kategorisinde Nasser Al-Attiyah başı çekerken, motosiklette Daniel Sanders, hafif prototipte Seth Quintero, kamyon kategorisinde ise Kamaz ekibi iki parçalı etabı lider tamamladı.
Dakar Günlüğü: Ön Bakış
Gezegenin en zorlu yarışından üç kez zaferle ayrılmayı başaran Katarlı sürücü Nasser Al-Attiyah ilk gün hızlı bir başlangıçla 1A adı verilen 614 km'lik açılış (prolog) etabını birinci sırada tamamlamayı başardı. Etabın 1B adı verilen 514 km'lik kısmında yola ilk çıkan pilot olan Al-Attiyah, pazar gününü de en yakın rakibinin 12 dakika önünde lider bitirdi.
İlk gün efsane pilot Carlos Sainz ikinci sırada yer alırken, ikinci gün ise bir başka efsane Sebastien Loeb, Al-Attiyah'ın hemen ardında yer aldı. Böylece birinci etap sona erdiğinde iki Red Bull sporcusu ilk iki sırayı elinde bulundurdu.
Motosiklet kategorisinde Daniel Sanders rüzgarı vardı. Avustralyalı sürücü ilk iki günü üstün bir performansla lider tamamlarken, bir başka Red Bull sporcusu Matthias Walkner ise üçüncü sırada yer aldı. Sam Sunderland ise başarılı bir sürüşün ardından altıncı sırada kendine yer buldu.
Hafif prototipte Seth Quintero sağlam bir başlangıca imza atarak zirveye yerleşti. Hemen ardında da yine bir Red Bull sporcusu Francisco Lopez Contardo yer aldı. Quintero gibi Red Bull Off-Road Junior Team için yarışan Cristina Gutierrez Herrero ise dördüncü sırada yer aldı.
Kamyon kategorisinde ise Kamaz'ın dominasyonu sürüyor. İlk iki gün sonunda birinci ve ikinci sırada yine Kamaz sürücüleri yer alırken, ilk beş sıranın dördünü de yine Kamaz ekipleri doldurdu. Dmitry Sotnikov ilk sırada yer alırken, Eduard Nikolaev de ikinci sırayı alarak bu uzun maceraya iyi bir başlangıç yaptı.
Dakar heyecanı pazartesi günü Hail ve Al Artawiyah arasında koşulacak olan ikinci etapla devam edecek.