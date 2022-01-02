Dakar Rallisi'nin İlk Etabında Red Bull Sporcuları Zirvede

Motor sporlarının zorluk derecesi en yüksek yarışı Dakar Rallisi başladı. İki güne yayılan ilk etabın sonunda Red Bull sporcuları öne çıktı. Otomobil kategorisinde Nasser Al-Attiyah başı çekerken, motosiklette Daniel Sanders , hafif prototipte Seth Quintero , kamyon kategorisinde ise Kamaz ekibi iki parçalı etabı lider tamamladı.

Dakar Günlüğü: Ön Bakış

Gezegenin en zorlu yarışından üç kez zaferle ayrılmayı başaran Katarlı sürücü Nasser Al-Attiyah ilk gün hızlı bir başlangıçla 1A adı verilen 614 km'lik açılış (prolog) etabını birinci sırada tamamlamayı başardı. Etabın 1B adı verilen 514 km'lik kısmında yola ilk çıkan pilot olan Al-Attiyah, pazar gününü de en yakın rakibinin 12 dakika önünde lider bitirdi.

Nasser Al-Attiyah Dakar'a harika başladı © Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

İlk gün efsane pilot Carlos Sainz ikinci sırada yer alırken, ikinci gün ise bir başka efsane Sebastien Loeb , Al-Attiyah'ın hemen ardında yer aldı. Böylece birinci etap sona erdiğinde iki Red Bull sporcusu ilk iki sırayı elinde bulundurdu.

Sebastien Loeb çöllerde de başarılı © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Motosiklet kategorisinde Daniel Sanders rüzgarı vardı. Avustralyalı sürücü ilk iki günü üstün bir performansla lider tamamlarken, bir başka Red Bull sporcusu Matthias Walkner ise üçüncü sırada yer aldı. Sam Sunderland ise başarılı bir sürüşün ardından altıncı sırada kendine yer buldu.

Matthias Walkner biraz toz çıkarıyor © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Hafif prototipte Seth Quintero sağlam bir başlangıca imza atarak zirveye yerleşti. Hemen ardında da yine bir Red Bull sporcusu Francisco Lopez Contardo yer aldı. Quintero gibi Red Bull Off-Road Junior Team için yarışan Cristina Gutierrez Herrero ise dördüncü sırada yer aldı.

Cristina Gutierrez aracını ufka doğru sürüyor © Marcelo Maragni / Red Bull Content Pool

Kamyon kategorisinde ise Kamaz'ın dominasyonu sürüyor. İlk iki gün sonunda birinci ve ikinci sırada yine Kamaz sürücüleri yer alırken, ilk beş sıranın dördünü de yine Kamaz ekipleri doldurdu. Dmitry Sotnikov ilk sırada yer alırken, Eduard Nikolaev de ikinci sırayı alarak bu uzun maceraya iyi bir başlangıç yaptı.

Dakar heyecanı pazartesi günü Hail ve Al Artawiyah arasında koşulacak olan ikinci etapla devam edecek.