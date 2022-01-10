Dakar Rallisi'nin Yıldızları ile Konuştuk

Onlar dünyanın en gözüpek yarışçıları arasında yer alıyor. Yol olmayan yerde yol bulup, cılız bir izin peşinden bir umuda koşuyorlar. Suudi Arabistan çöllerinde fiziksel olduğu kadar mental bir sınavın da parçası olan isimler, bu zorlu yarışın ilk haftasını geride bırakmayı başardılar ve dinlenme gününe ulaştılar.

'nin yıldız isimleri Sam Sunderland ve Toby Price ile yarış performanslarını, yaşadıkları zorlukları ve hedeflerini konuştuk.