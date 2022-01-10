Dakar Rallisi'nin Yıldızları ile Konuştuk
İlk haftanın senin için iyi ve kötü tarafları nelerdi?
Sanırım iyi tarafı, yarışı lider götürüyor olmam. Elbette Dakar’da yarış lider götürmek hoş bir şey ama aslında çok küçük bir avantaj. Dördüncü gün büyük bir kaza yaptım ve kafamı çarptım. Boynum ve omzum incindi. Dolayısıyla biraz sarsıldım. Doğruyu söylemek gerekirse son iki günde “hayatta kalma” modundaydım. Fazla zaman kaybetmemeye çalıştım. Odaklanmak için de ekstra çaba göstermem gerekiyordu. Çünkü kazanın ardından odaklanmakta da sorunlar yaşadım. Dinlenme gününe lider olarak gelebildiğim için oldukça mutluyum. Enerji toplayarak ikinci haftaya hazırlanıyorum.
Geçen yılla karşılaştırdığında ne gibi farklılıklar gözlemledin? Bu sene yön bulmak daha da zorlaşmış gibi görünüyor.
Geçen yıl da navigasyon konusunu zorlaştırma yönünde bir adım atmışlardı. Görünen o ki bu sene bu yolda bir seviye daha atlamışlar. Zaman zaman bu sefer biraz abartmışlar diye düşünüyorsunuz. Motosikletle bilmediğiniz bir arazi de yarışırken bir yandan da kendinizi bir satranç maçında gibi hissediyorsunuz. Biraz zorlayıcı bir durum ama bu herkes için geçerli. Dolayısıyla sadece odaklanıp yapabileceğinin en iyisini yapmak zorundasın.
İkinci haftanın en büyük zorluğu ne olacak?
En zorlayıcı kısmın hangi gün geleceğini bilmemek ikinci haftanın en zor tarafı olacak. Bir şeylerin yolunda gitmeyeceği, yolumuzu kaybedeceğimiz ya da doğru rotayı bulma zorlanacağımız bir gün yaşayacağımızı biliyoruz. Umarım o gün geldiğinde rakiplerden daha kısa sürede sorunları çözmeyi başarabilirim. Aslında son derece zor bir durum. Çünkü bir yandan hızlı gitmek istiyorsunuz ama yanlış yönde gidiyorsanız hepsi boşuna oluyor. 400 km’yi müthiş bir hızla geçebilirsiniz ama finişe 2 km kala kaybolursanız bütün çabanız boşa gitmiş olur. O nedenle hız ile yol kitabı arasında makul bir denge tutturmak gerekiyor. Böylece hata yaptığınızda çözmesi daha kolay oluyor.
İlk haftanın ardından nasıl hissediyorsun?
Dürüst olmak gerekirse, ilk hafta benim için bir hayli inişli çıkışlı oldu. İlk günden kendimi oldukça kötü bir pozisyona soktum ve daha sonra yarış benim için bir yakalama oyununa dönüştü. Genel klasman sıralamasında biraz durumu toparlayabildim ama zorlu bir haftayı geride bıraktım. İkinci haftada da çok farklı olmasını beklemiyorum. Umarım kötü şans haklarımı ilk haftada kullanmışımdır ve ikinci hafta daha güzel sonuçlarla karşılaşabilirim.
Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum
Geçen yılla karşılaştırıldığında navigasyon konusunda bazı farklılıklar olduğu görülüyor. Bu konuyla ilgili neler söylersin?
Evet, çok doğru. Etapta ilk sırada start aldıysanız zaman kaybetmeniz neredeyse garanti. Yol kitabında çok fazla değişiklik yapıldı. Bu durum oldukça tuhaf açıkçası. Yarış devam ederken kural değişikliği yaptılar. Bu gibi şeyler de var. Suudi Arabistan’da nelerle karşılaşabileceğimizi biliyoruz. Yön bulmanın oldukça zor olacağının farkındayız. Elimizden geleni yaparak devam etmeye çalışıyoruz. Ancak şu an itibarıyla sonuçlar kâğıt üzerinde pek de iyi görünmüyor.
İlk haftanın ardından değiştirmen ya da geliştirmen gerektiğini düşündüğün bir şey var mı?
Şu an için istikrarlı bir şekilde yarışmaya ve her gün orada olmaya çalışıyoruz. İlk gün bunu başaramadık. Şu anki stratejimiz etap kazanmaktan ziyade orta grupla yola devam ederek genel klasmanda yukarı tırmanmaya çalışmak. Her etap çok zor çünkü sürekli odaklanmış olmanız gerekiyor yoksa kendinizi bir anda grubun en arkasında bulabiliyorsunuz.
İkinci haftanın en büyük zorluğu ne olacak? Kendini fiziksek olarak nasıl hissediyorsun?
Doğrusu, fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Küçük bir kaza yaşamıştım ama herhangi bir ağrım vs. yok. İlk haftada en büyük hedefim buydu. Herhangi bir fiziksel sorun yaşamamak ve ikinci haftaya bir sakatlık taşımamak. Sporcuların gittikçe daha fazla hata yaptıklarını görüyoruz çünkü yorgunluk kendini göstermeye başlıyor. İkinci haftada bunu göreceğiz. Biz ise bu durumdan doğru zamanda yararlanmaya çalışacağız.