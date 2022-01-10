Toby Price kum tepelerinin üstünde
© Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool
RALLY RAID

Dakar Rallisi'nin Yıldızları ile Konuştuk

Dakar Rallisi'nde ilk hafta geride kaldı. Dünyanın en zorlu yarışının yıldızları ile dinlenme gününde bir araya geldik ve Dakar 2022'yi değerlendirdik.
Yazar: Red Bull
4 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Onlar dünyanın en gözüpek yarışçıları arasında yer alıyor. Yol olmayan yerde yol bulup, cılız bir izin peşinden bir umuda koşuyorlar. Suudi Arabistan çöllerinde fiziksel olduğu kadar mental bir sınavın da parçası olan isimler, bu zorlu yarışın ilk haftasını geride bırakmayı başardılar ve dinlenme gününe ulaştılar. Dakar 2022'nin yıldız isimleri Sam Sunderland ve Toby Price ile yarış performanslarını, yaşadıkları zorlukları ve hedeflerini konuştuk.
Dinlenme gününe motosiklet kategorisinde ilk sırada giren Sam Sunderland performansını ve ikinci haftadan beklentilerini konuştuk.

İlk haftanın senin için iyi ve kötü tarafları nelerdi?

Sam Sunderland: Sanırım iyi tarafı, yarışı lider götürüyor olmam. Elbette Dakar’da yarış lider götürmek hoş bir şey ama aslında çok küçük bir avantaj. Dördüncü gün büyük bir kaza yaptım ve kafamı çarptım. Boynum ve omzum incindi. Dolayısıyla biraz sarsıldım. Doğruyu söylemek gerekirse son iki günde “hayatta kalma” modundaydım. Fazla zaman kaybetmemeye çalıştım. Odaklanmak için de ekstra çaba göstermem gerekiyordu. Çünkü kazanın ardından odaklanmakta da sorunlar yaşadım. Dinlenme gününe lider olarak gelebildiğim için oldukça mutluyum. Enerji toplayarak ikinci haftaya hazırlanıyorum.

Sam Sunderland Dakar 2022'de başarılı bir performans sergiliyor
Sam Sunderland Dakar 2022'de başarılı bir performans sergiliyor
© DPPI / Red Bull Content Pool

Geçen yılla karşılaştırdığında ne gibi farklılıklar gözlemledin? Bu sene yön bulmak daha da zorlaşmış gibi görünüyor.

Sam Sunderland: Geçen yıl da navigasyon konusunu zorlaştırma yönünde bir adım atmışlardı. Görünen o ki bu sene bu yolda bir seviye daha atlamışlar. Zaman zaman bu sefer biraz abartmışlar diye düşünüyorsunuz. Motosikletle bilmediğiniz bir arazi de yarışırken bir yandan da kendinizi bir satranç maçında gibi hissediyorsunuz. Biraz zorlayıcı bir durum ama bu herkes için geçerli. Dolayısıyla sadece odaklanıp yapabileceğinin en iyisini yapmak zorundasın.

Sam Sunderland dinlenme gününe genel klasmanda ilk sırada girdi
Sam Sunderland dinlenme gününe genel klasmanda ilk sırada girdi
© Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

İkinci haftanın en büyük zorluğu ne olacak?

Sam Sunderland: En zorlayıcı kısmın hangi gün geleceğini bilmemek ikinci haftanın en zor tarafı olacak. Bir şeylerin yolunda gitmeyeceği, yolumuzu kaybedeceğimiz ya da doğru rotayı bulma zorlanacağımız bir gün yaşayacağımızı biliyoruz. Umarım o gün geldiğinde rakiplerden daha kısa sürede sorunları çözmeyi başarabilirim. Aslında son derece zor bir durum. Çünkü bir yandan hızlı gitmek istiyorsunuz ama yanlış yönde gidiyorsanız hepsi boşuna oluyor. 400 km’yi müthiş bir hızla geçebilirsiniz ama finişe 2 km kala kaybolursanız bütün çabanız boşa gitmiş olur. O nedenle hız ile yol kitabı arasında makul bir denge tutturmak gerekiyor. Böylece hata yaptığınızda çözmesi daha kolay oluyor.

RALLY RAID · 20 dakika
Dakar Günlüğü – Dinlenme Günü
Toby Price ilk gün yaşadığı zorluğun ardından genel klasmanda yukarılara tırmanmaya çalışıyor. Avustralyalı sporcu son durumunu ve stratejisini redbull.com ile paylaştı.

İlk haftanın ardından nasıl hissediyorsun?

Toby Price: Dürüst olmak gerekirse, ilk hafta benim için bir hayli inişli çıkışlı oldu. İlk günden kendimi oldukça kötü bir pozisyona soktum ve daha sonra yarış benim için bir yakalama oyununa dönüştü. Genel klasman sıralamasında biraz durumu toparlayabildim ama zorlu bir haftayı geride bıraktım. İkinci haftada da çok farklı olmasını beklemiyorum. Umarım kötü şans haklarımı ilk haftada kullanmışımdır ve ikinci hafta daha güzel sonuçlarla karşılaşabilirim.

Fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum
Toby Price

Geçen yılla karşılaştırıldığında navigasyon konusunda bazı farklılıklar olduğu görülüyor. Bu konuyla ilgili neler söylersin?

Toby Price: Evet, çok doğru. Etapta ilk sırada start aldıysanız zaman kaybetmeniz neredeyse garanti. Yol kitabında çok fazla değişiklik yapıldı. Bu durum oldukça tuhaf açıkçası. Yarış devam ederken kural değişikliği yaptılar. Bu gibi şeyler de var. Suudi Arabistan’da nelerle karşılaşabileceğimizi biliyoruz. Yön bulmanın oldukça zor olacağının farkındayız. Elimizden geleni yaparak devam etmeye çalışıyoruz. Ancak şu an itibarıyla sonuçlar kâğıt üzerinde pek de iyi görünmüyor.

Toby Price dinlenme gününde
Toby Price dinlenme gününde
© DPPI / Red Bull Content Pool

İlk haftanın ardından değiştirmen ya da geliştirmen gerektiğini düşündüğün bir şey var mı?

Toby Price: Şu an için istikrarlı bir şekilde yarışmaya ve her gün orada olmaya çalışıyoruz. İlk gün bunu başaramadık. Şu anki stratejimiz etap kazanmaktan ziyade orta grupla yola devam ederek genel klasmanda yukarı tırmanmaya çalışmak. Her etap çok zor çünkü sürekli odaklanmış olmanız gerekiyor yoksa kendinizi bir anda grubun en arkasında bulabiliyorsunuz.

Toby Price kum tepelerinin üstünde
Toby Price kum tepelerinin üstünde
© Flavien Duhamel / Red Bull Content Pool

İkinci haftanın en büyük zorluğu ne olacak? Kendini fiziksek olarak nasıl hissediyorsun?

Toby Price: Doğrusu, fiziksel olarak kendimi çok iyi hissediyorum. Küçük bir kaza yaşamıştım ama herhangi bir ağrım vs. yok. İlk haftada en büyük hedefim buydu. Herhangi bir fiziksel sorun yaşamamak ve ikinci haftaya bir sakatlık taşımamak. Sporcuların gittikçe daha fazla hata yaptıklarını görüyoruz çünkü yorgunluk kendini göstermeye başlıyor. İkinci haftada bunu göreceğiz. Biz ise bu durumdan doğru zamanda yararlanmaya çalışacağız.

RALLY RAID