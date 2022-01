Dakar Rallisi'nin Yıldızları ile Konuştuk

Toby Price: Şu an için istikrarlı bir şekilde yarışmaya ve her gün orada olmaya çalışıyoruz. İlk gün bunu başaramadık. Şu anki stratejimiz etap kazanmaktan ziyade orta grupla yola devam ederek genel klasmanda yukarı tırmanmaya çalışmak. Her etap çok zor çünkü sürekli odaklanmış olmanız gerekiyor yoksa kendinizi bir anda grubun en arkasında bulabiliyorsunuz.