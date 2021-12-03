Ralli ve Off-Road Yıldızları Dakar 2022'ye Hazırlanıyor

Dünyanın en iyi off-road'cuları tam konsantre bir şekilde Suudi Arabistan'da düzenlenecek olan Dakar 2022'nin zorlu etaplarına hazırlanıyor.

On dört kez Dakar şampiyonu olan Stéphane Peterhansel, efsanevi İspanyol sürücü Carlos Sainz ve eski FIA Dünya Rallikros şampiyonu Mattias Ekström, Audi RS Q e-tron'larla ilk kez Dakar'da görücüye çıkacak olan Audi Sport'u temsil edecekler.

Audi Sport, enerji dönüştürücü destekli elektrikli bir aktarma organı kullanarak Dakar'da zafere ulaşan ilk ekip olmak istiyor. Üç kez Dakar şampiyonu olan Sainz da bu hedef için oldukça büyük bir heyecan duyuyor: "Bunun çok zorlu bir proje olduğunu düşündüğüm için dahil olmaktan gurur duyuyorum. Hedefimiz açık, doğrudan kazanmak için çalışacağız."

Audi Sport'un efsanelerden oluşan üçlüsü – Peterhansel, Sainz ve Ekström © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

Toyota Gazoo Racing'i iki eski şampiyon, Katarlı Nasser Al-Attiyah ve Güney Afrikalı Giniel de Villiers temsil edecek. Üç kez Dakar kazanan Al-Attiyah, kendi bölgesinde ralliyi kazanan ilk Ortadoğulu sürücü olmaya kararlı ve yeni bir çehreye kabuşan Toyota Hilux T1+ modeliyle yarışacak.

Al-Attiyah, "Bu Dakar'a yeni T1+ aracımızla geliyoruz." diyerek heyecanını paylaşıyor ve ekliyor: "Daha büyük tekerleklere ve eskisinden daha fazla süspansiyona sahip olacağız, bu bize engebeli zeminde yardımcı olacak."

Nasser Al-Attiyah ve Matthieu Baumel Dakar öncesi testlerinde Dubai'de © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Giniel De Villiers Dakar 2021'de © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

Dakar 2022'ye T1+ aracıyla gelecek isimlerden bir diğeri ise dokuz kez WRC şampiyonu olan Sébastien Loeb. Dakar'ı iki kez podyumda tamamlayan Fransız sürücü, yeni co-pilotu Fabian Lurquin ile birlikte zafer peşinde koşacak. Loeb, "Geçen yıla göre daha iyi durumdayız, bu yüzden amacımız her seviyede rekabetçi olmak," diyor.

Sırada iki tekerden dörde geçiş yapan bir isim var: Laia Sanz. İspanyol sürücü daha önce 11 kez Dakar'ı tamamlamayı başarmıştı. Şimdi ise bir MINI JCW Buggy'nin direksiyonuna geçecek. Altı kez Dakar kazanan üreticiyi ayrıca dört çeker MINI JCW Rally ile Polonyalı Kuba Przygonski temsil edecek.

Sanz yeni macerası için şunları söylüyor: "Bana sorun çıkarmayacak bir araca sahip olduğumu bilmenin verdiği güvene sahibim. Bu, iyi bir çıkış yapmama ve Dakar'ı bitirmeme yardımcı olacak."

Sébastien Loeb Dakar'da ilk zaferini arıyor © Kin Marcin/Red Bull Content Pool Laia Sanz bu yılda Dakar'ın dikkat çeken isimleri arasında yer alacak © Jaanus Ree/Red Bull Content Pool

Beş kez Dakar'da zafere ulaşan Cyril Despres , 2022'deki ralli için GEN Z projesinin bir parçası olacak. GEN Z projesinin nihai amacı, Dakar'a tamamen hidrojenle çalışan bir araçla katılmak ve elbette yarıştan zaferle ayrılmak.

Despres, "Artık Dakar'da yüzde 100 hidrojenle çalışan araçlarla yarışmaya çok yakınız" diyor. "Kaydedilen ilerleme akıllara durgunluk veriyor."

Kaydedilen ilerleme akıllara durgunluk veriyor Cyril Despres

İki hafta sürecek olan Dakar Rallisi, 8.000 km'den fazla tehlikeli araziyi kapsayan yeni rotasıyla sürücüleri bekliyor. Aksiyon, 1 Ocak'ta Cidde ve Hail arasında 19 km'lik bir giriş etabıyla başlıyor. 8 Ocak'taki dinlenme gününe kadar çöle meydan okuyacak olan sürücüler damalı bayrağı görmek için 14 Ocak'a kadar bu zorlu şartlara dayanmak zorunda.

Dakar Rallisi üçüncü kez Suudi Arabistan'ı mekan olarak seçerken neredeyse her etapta sürücüleri karşılayacak olan kum tepeleri, zorluk seviyesinin daha da arttığını gösterecek. En deneyimli yarışçılar bile yenilenen rotada parkurun yüzde 70'inden fazlasını ilk kez görecek.