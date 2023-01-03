Dakar Rallisi'nin Favorileri ile Konuştuk
60 yaşındasın ve hala kazanma arzusuyla yarışıyorsun. Emekliliği düşündün mü hiç?
Elbette ki emekli olmayı düşünüyorum. Her yarıştan sonra bu soruyu kendime soruyorum, hatta antrenmanlardan sonra bile kendime şu soruları soruyorum: “Eğleniyor muyum?”, “İyi vakit geçiriyor muyum?”, “Çok fazla acı mı çekiyorum?”, “Düşününce hala kararlı mıyım?”
Gerçek bir ralli efsanesisin. Sırrın nedir?
Bu işin tek sırrı çok çalışacak tutkuya sahip olmak. Yaşınız ilerlediği için fit olmak daha da zorlaşıyor. Bence tutkum bana yardımcı oluyor. Yaşım ilerlediği için daha fit bir şekilde gelmiyorum buraya belki ama hep daha iyi olmam gerekiyor.
En unutulmaz rakibin kimdi?
Çok fazla unutamayacağım rakibim oldu; sadece Dakar Rallisi’nde değil, Dünya Ralli Şampiyonası’nda da. Aynı takımda ya da aynı araçla yarıştığım güçlü rakipler. Tek bir isim söylemem haksızlık olur, böylesine harika rakiplere sahip olmak bir ismi söylemekten alıkoyuyor sizi. Örneğin hala Dakar Rallisi’ndeki rakiplerim Sebastian Loeb, Nasser Al-Attiyah, Stephane Peterhansel...
“Bu yıl dördüncü kez Dakar Rallisi'ni kazanacağım” diyebilir misin?
Evet... Her sene ya da her yarışta hedeflediğim gibi.
Türk hayranlarına mesajın var mı?
Beni, Dakar Rallisi’ni, Audi’yi ve Red Bull’u takip ettikleri için teşekkür ederim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz ve tadını çıkaracağız. Yarışı takip edenler de umarım eğlenirler.
Dakar Rallisi gibi zorlu bir yarışta dört kez şampiyonluk yaşadın. Bu nasıl mümkün oldu?
Dakar Rallisi’nde dört kez şampiyon olmak gerçekten muhteşem bir şey. Çünkü Dakar Rallisi, motor sporlarının en zorlu yarışı diyebilirim. Hedefim daha fazla ralli kazanıp rekor kırmak. Yarışmaya devam ettiğimiz için takım olarak mutluyuz.
Bu yılki etaplar hakkında yorumların neler?
Bu zamana kadar Suudi Arabistan’da yapılan en zorlu rota olacak. Rallinin ilk haftasında en önde olmayı hedefliyoruz. Rüzgarı da hesaba katınca en iyi sürede dinlenme gününe ulaşmayı hedefliyoruz. Yarışın ikinci haftasındaki etaplar kesinlikle belirleyici olacak. Bu etaplara kadar iyi bir pozisyonda kalabilirsek otomobilimizin de gücünü ortaya koyarak orada hamlemizi yapabiliriz. Doğru hamlelerle beşinci şampiyonluk için şansımız var.
Bu yıl sana kim meydan okuyacak?
2022 Dakar Rallisi’nde Sebastian Loeb gerçekten beni çok zorlamıştı ve bana çok yakındı. Bu sene de Loeb’ün bana yakın olacağını düşünüyorum. Aslında o en büyük rakibim diyebilirim çünkü Dakar Rallisi’ndeki ilk zaferini elde etmek için çok hırslı. Carlos Sainz’a ve Stephane Peterhansel’e saygı duyuyorum ama beni Sebastien Loeb zorlayacak diye düşünüyorum. İlk etaplarda otomobillerini görmem gerekiyor. Eğer Carlos Sainz veya Stephane Peterhansel güçlü bir otomobile sahipse beşinci şampiyonluk için zorlayabilirler.
Türk hayranlarına mesajın var mı?
Türkiye’yi ziyaret etmekten her zaman keyif almışımdır. 2023’te de Türkiye’yi ziyaret etme fırsatım olacağı için çok heyecanlıyım. Toyota Hilux ile Türkiye’de bir yarışta yarışmayı gerçekten isterim.