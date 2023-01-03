Dakar Rallisi'nin Favorileri ile Konuştuk

Nasser Al-Attiyah: 2022 Dakar Rallisi’nde Sebastian Loeb gerçekten beni çok zorlamıştı ve bana çok yakındı. Bu sene de Loeb’ün bana yakın olacağını düşünüyorum. Aslında o en büyük rakibim diyebilirim çünkü Dakar Rallisi’ndeki ilk zaferini elde etmek için çok hırslı. Carlos Sainz’a ve Stephane Peterhansel’e saygı duyuyorum ama beni Sebastien Loeb zorlayacak diye düşünüyorum. İlk etaplarda otomobillerini görmem gerekiyor. Eğer Carlos Sainz veya Stephane Peterhansel güçlü bir otomobile sahipse beşinci şampiyonluk için zorlayabilirler.