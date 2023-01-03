Carlos Sainz
© Red Bull Content Pool
Ralli

Dakar Rallisi'nin Favorileri ile Konuştuk

Dakar Rallisi'nde mücadele eden şampiyonluk favorisi pilotlardan Carlos Sainz ve Nasser Al-Attiyah'a yarış öncesi düşüncelerini sorduk.
Yazar: Red Bull
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Motor sporları dünyasının en zorlu yarışı Dakar Rallisi tüm heyecanıyla sürüyor. Birbirinden iddialı sürücüler farklı araç kategorilerinde şampiyonluk mücadelesi veriyorlar. Carlos Sainz ve Nasser Al-Attiyah ise otomobil kategorisinde yarışıyor ve bu yılın şampiyonluk favorileri arasında gösteriliyor. Aynı zamanda Red Bull sporcusu olan iki efsane pilota yarış öncesi görüşlerini sorduk.

60 yaşındasın ve hala kazanma arzusuyla yarışıyorsun. Emekliliği düşündün mü hiç?

Carlos Sainz: Elbette ki emekli olmayı düşünüyorum. Her yarıştan sonra bu soruyu kendime soruyorum, hatta antrenmanlardan sonra bile kendime şu soruları soruyorum: “Eğleniyor muyum?”, “İyi vakit geçiriyor muyum?”, “Çok fazla acı mı çekiyorum?”, “Düşününce hala kararlı mıyım?”

Gerçek bir ralli efsanesisin. Sırrın nedir?

Carlos Sainz: Bu işin tek sırrı çok çalışacak tutkuya sahip olmak. Yaşınız ilerlediği için fit olmak daha da zorlaşıyor. Bence tutkum bana yardımcı oluyor. Yaşım ilerlediği için daha fit bir şekilde gelmiyorum buraya belki ama hep daha iyi olmam gerekiyor.

Carlos Sainz kendinden emin

Carlos Sainz kendinden emin

© Red Bull Content Pool

En unutulmaz rakibin kimdi?

Carlos Sainz: Çok fazla unutamayacağım rakibim oldu; sadece Dakar Rallisi’nde değil, Dünya Ralli Şampiyonası’nda da. Aynı takımda ya da aynı araçla yarıştığım güçlü rakipler. Tek bir isim söylemem haksızlık olur, böylesine harika rakiplere sahip olmak bir ismi söylemekten alıkoyuyor sizi. Örneğin hala Dakar Rallisi’ndeki rakiplerim Sebastian Loeb, Nasser Al-Attiyah, Stephane Peterhansel...

“Bu yıl dördüncü kez Dakar Rallisi'ni kazanacağım” diyebilir misin?

Carlos Sainz: Evet... Her sene ya da her yarışta hedeflediğim gibi.

Türk hayranlarına mesajın var mı?

Carlos Sainz: Beni, Dakar Rallisi’ni, Audi’yi ve Red Bull’u takip ettikleri için teşekkür ederim. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz ve tadını çıkaracağız. Yarışı takip edenler de umarım eğlenirler.

Nasser Al-Attiyah'ın hedefi beşinci şampiyonluk

Nasser Al-Attiyah'ın hedefi beşinci şampiyonluk

© Red Bull Content Pool

Dakar Rallisi gibi zorlu bir yarışta dört kez şampiyonluk yaşadın. Bu nasıl mümkün oldu?

Nasser Al-Attiyah: Dakar Rallisi’nde dört kez şampiyon olmak gerçekten muhteşem bir şey. Çünkü Dakar Rallisi, motor sporlarının en zorlu yarışı diyebilirim. Hedefim daha fazla ralli kazanıp rekor kırmak. Yarışmaya devam ettiğimiz için takım olarak mutluyuz.

Bu yılki etaplar hakkında yorumların neler?

Nasser Al-Attiyah: Bu zamana kadar Suudi Arabistan’da yapılan en zorlu rota olacak. Rallinin ilk haftasında en önde olmayı hedefliyoruz. Rüzgarı da hesaba katınca en iyi sürede dinlenme gününe ulaşmayı hedefliyoruz. Yarışın ikinci haftasındaki etaplar kesinlikle belirleyici olacak. Bu etaplara kadar iyi bir pozisyonda kalabilirsek otomobilimizin de gücünü ortaya koyarak orada hamlemizi yapabiliriz. Doğru hamlelerle beşinci şampiyonluk için şansımız var.

Bu yıl sana kim meydan okuyacak?

Nasser Al-Attiyah: 2022 Dakar Rallisi’nde Sebastian Loeb gerçekten beni çok zorlamıştı ve bana çok yakındı. Bu sene de Loeb’ün bana yakın olacağını düşünüyorum. Aslında o en büyük rakibim diyebilirim çünkü Dakar Rallisi’ndeki ilk zaferini elde etmek için çok hırslı. Carlos Sainz’a ve Stephane Peterhansel’e saygı duyuyorum ama beni Sebastien Loeb zorlayacak diye düşünüyorum. İlk etaplarda otomobillerini görmem gerekiyor. Eğer Carlos Sainz veya Stephane Peterhansel güçlü bir otomobile sahipse beşinci şampiyonluk için zorlayabilirler.

Türk hayranlarına mesajın var mı?

Nasser Al-Attiyah: Türkiye’yi ziyaret etmekten her zaman keyif almışımdır. 2023’te de Türkiye’yi ziyaret etme fırsatım olacağı için çok heyecanlıyım. Toyota Hilux ile Türkiye’de bir yarışta yarışmayı gerçekten isterim.

Bu haberin içinde

Dakar Rallisi'nde Aksiyon Başladı!

2023 Dakar Rallisi, Suudi Arabistan çöllerinde bir başka destansı maceraya tanık olmayı vadediyor.

Suudi ArabistanSuudi Arabistan, Suudi Arabistan
Etkinlik Hakkında Bilgi
Ralli