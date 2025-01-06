Carlos Sainz bir Dakar şampiyonluğuna daha hazırlanıyor

Dakar Rallisi'ni kazanmak için iyi bir stratejiniz olmalı, ayrıca diğerlerinden daha hızlı olmalısınız. 2024'te ralli bizim için iyi geçti. 48 saatlik Krono Etabı stratejik açıdan önemliydi. Bu etaba önden başlamamaya karar verdik ve bunun için önceki gün biraz zaman kaybettik.

Dolayısıyla iyi bir başlangıç pozisyonumuz vardı ve 48 saatlik etabın ilk bölümünü kazandık. İkinci bölümde kum tepelerine takıldık ve birkaç dakika kaybettik. Sébastien Loeb etabı kazanmayı başardı ama biz de çok geride kalmadık ve ikinci olduk. Gerisi oldukça zordu, çok sayıda yüksek hız ve zorlu etap vardı. Sondan bir önceki etaba kadar Seb ile iyi bir mücadele verdik.