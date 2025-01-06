Carlos Sainz bir Dakar şampiyonluğuna daha hazırlanıyor
Dakar'ın benzersiz zorlukları için kendinizi fiziksel olarak nasıl hazırlıyorsunuz?
Açıkçası yaşım ilerledikçe antrenman programımı değiştirmek zorunda kaldım. Profesyonellerden oluşan bir ekiple çalışıyorum ve onlar beni çok iyi tanıyorlar. Gerçek şu ki fitness konusunda gençken yaptığımdan çok daha fazla çalışıyorum. Bugünlerde hazırlığımın aerobik kısmına daha fazla zaman ayırıyorum. Her zaman evde acı çekmeyi tercih ettiğimi söylerim, böylece Dakar'da çok fazla acı çekmem.
Sizin ve yardımcı pilot Lucas Cruz'un yol kılavuzunu anlamanıza ne yardımcı oluyor?
Yol kılavuzunu etaba başlamadan sadece birkaç dakika önce alıyoruz, eskiden olduğu gibi bir gün önce değil. Bunu iyi anlamak yardımcı sürücülere bağlı ve biz sürücüler de mümkün olduğunca yardımcı olmalıyız. Zor yerlere geldiğimizde doğru yolu bulmak için birlikte çalışıyoruz.
Tek bir etap kazanmadan 2024 Dakar'ı nasıl kazandınız?
Dakar Rallisi'ni kazanmak için iyi bir stratejiniz olmalı, ayrıca diğerlerinden daha hızlı olmalısınız. 2024'te ralli bizim için iyi geçti. 48 saatlik Krono Etabı stratejik açıdan önemliydi. Bu etaba önden başlamamaya karar verdik ve bunun için önceki gün biraz zaman kaybettik.
Dolayısıyla iyi bir başlangıç pozisyonumuz vardı ve 48 saatlik etabın ilk bölümünü kazandık. İkinci bölümde kum tepelerine takıldık ve birkaç dakika kaybettik. Sébastien Loeb etabı kazanmayı başardı ama biz de çok geride kalmadık ve ikinci olduk. Gerisi oldukça zordu, çok sayıda yüksek hız ve zorlu etap vardı. Sondan bir önceki etaba kadar Seb ile iyi bir mücadele verdik.
Dakar Rallisi'nin en son yeniliği olan 48 saatlik Krono Etabı hakkında daha fazla bilgi verebilir misiniz?
48 saatlik Krono Etabı artık Dakar'ın çok önemli bir parçası. Takımınızdan hiçbir hizmet almadan iki gün geçiriyorsunuz. Çölde bir çadırda uyuyorsunuz ve bu sizin hızınıza, nerede uyuyacağınıza ve orada başka kimlerin olduğuna bağlı. 2025'te rallinin çok başlarında, yani ikinci gün. Bunu doğru şekilde yapmak bizim için çok önemli, özellikle de yeni bir araçla.
Aklınızda yer den zorlu bir etabı ve onun size nasıl acı çektirdiğini hatırlıyor musunuz?
Güney Amerika'daki bir etabın öne çıktığını söyleyebilirim. Aşırı sıcaktı ve dehidrasyondan muzdariptim. Güney Amerika'da bazen 45 santigrat dereceye ulaşan sıcaklıklar oluyordu ve bu zorlu etapta da durum böyleydi. Bunun beni çok kötü etkilediğini hatırlıyorum.
Dakar Rallisi'nde hangi kural değişikliklerini yapardınız?
Başlangıç sırası olabilir. Fabrika pilotuysanız ve bir etapta sorun yaşarsanız, ertesi gün çok geriden başlamanın tehlikeli olabileceğini düşünüyorum çünkü çok fazla aracı sollamak zorunda kalıyorsunuz. Buna ek olarak, sentinel (geçmek istediğiniz daha yavaş bir aracın 250 metre gerisinde olduğunuzda devreye girebilen bir uyarı sistemi) mesafesini de değiştirirdim. Sentinel mesafesini 100 metre daha arttırmak iyi olurdu çünkü bu kazaları önlemeye yardımcı olurdu.
Duyduğunuz en sinir bozucu Dakar hikayeleri nelerdir?
İkinci Dakar'ımda bir etabı bitirdiğimi ve bir grup gazetecinin bana doğru koştuğunu hatırlıyorum. Hepsi bana yardımcı şoförümle ilgili bir sorunu soruyordu. Görünüşe göre, basın arasında yardımcı şoförümle bir anlaşmazlık yaşadığım ve onu çölde bıraktığım yönünde bir hikaye vardı. Açıkçası hikaye doğru değildi! Gazeteciler beni başka bir yarışmacı olan Carlos Souza ile karıştırmışlardı.
Gerçek şu ki hepimiz çok şiddetli bir kum fırtınasına yakalanmıştık ve etabı iptal etmek zorunda kaldılar. Souza ve yardımcı sürücüsü Andy Schulz (ilk Dakar'ımda benim yardımcı sürücümdü) arabalarını kumdan kurtarmak için dışarı çıktılar, sonra Souza arabasına geri döndü ve Andy'nin hala dışarıda olduğunu fark etmeden önce 200 metre kadar sürdü. Büyük kum fırtınası nedeniyle birbirlerini çok uzun bir süre bulamadılar. Hikayenin tamamını ancak kamp alanına döndüğümde dinleyebildim.
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