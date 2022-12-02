Toby Price
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RALLY RAID

Dakar Rallisi Tarihinden Akıllara Kazınan Fotoğraflar

Dünyanın en zorlu ve en tehlikeli motor sporları organizasyonu Dakar Rallisi'nden en iyi anları senin için derledik.
Yazar: Red Bull
1 dakikalık okuma itibarıyla yayında
Dakar Rallisi 2023 için geri sayım sürerken seni Dakar Rallisi'nin yakın tarihine götürmek istedik. Motor sporları dünyasının bu en zorlu branşında yıllardır mücadele eden isimler fotoğrafçıların enfes kareler yakalamasına vesile oldular. İşte Dakar Rallisi'nin yakın tarihinden en iyi fotoğraflar...

Anton Shibalov (2022)

Anton Shibalov
Anton Shibalov
© Red Bull Content Pool

Carlos Sainz (2021)

Carlos Sainz
Carlos Sainz
© Red Bull Content Pool

Danilo Sanders (2021)

Daniel Sanders
Daniel Sanders
© Red Bull Content Pool

Kevin Benavides (2022)

Kevin Benavides
Kevin Benavides
© Red Bull Content Pool

Nasser Al-Attiyah (2022)

Nasser Al-Attiyah
Nasser Al-Attiyah
© Red Bull Content Pool

Sam Sunderland (2023)

Sam Sunderland
Sam Sunderland
© Red Bull Content Pool

Sébastien Loeb (2019)

Sébastien Loeb
Sébastien Loeb
© Red Bull Content Pool

Seth Quintero (2022)

Seth Quintero
Seth Quintero
© Red Bull Content Pool

Stéphane Peterhansel (2020)

Stéphane Peterhansel
Stéphane Peterhansel
© Red Bull Content Pool

Toby Price (2020)

Toby Price
Toby Price
© Red Bull Content Pool
RALLY RAID
Motor Sporları