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RALLY RAID
Dakar Rallisi Tarihinden Akıllara Kazınan Fotoğraflar
Dünyanın en zorlu ve en tehlikeli motor sporları organizasyonu Dakar Rallisi'nden en iyi anları senin için derledik.
Dakar Rallisi 2023 için geri sayım sürerken seni Dakar Rallisi'nin yakın tarihine götürmek istedik. Motor sporları dünyasının bu en zorlu branşında yıllardır mücadele eden isimler fotoğrafçıların enfes kareler yakalamasına vesile oldular. İşte Dakar Rallisi'nin yakın tarihinden en iyi fotoğraflar...