Dakar Rallisi Hakkında Bilmen Gereken 10 Şey

Dakar Rallisi 'nin yeni edisyonu için geri sayım sürüyor. Dünyanın en zorlu ve en tehlikeli motor sporları etkinliği hakkında az bilinenleri öğrendiğinde tam anlamıyla bir Dakar Rallisi bilgini olacaksın.

01 Dakar Rallisi'nde neredeyse tüm WRC sezonu kadar mesafe kat edilir

Dakar Rallisi bir ralli-raid etkinliği olarak sınıflandırılır ve bu da günler boyunca gerçekleşen uzun mesafeli bir yarış olduğu anlamına gelir. Dakar, 7.891 km ile dünyadaki tüm ralli-raid etkinliklerinin en üst seviyesidir. Dakar, 2022'den bu yana beş etaplı Dünya Ralli-Raid Şampiyonası'na dahil edilmiştir. Takvimdeki diğer dört ralliden bir hafta daha uzun olduğu için seri için çifte puan verir.

Mitch Guthrie Jr. © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

02 Kırık bir kemiğin seni durdurmasına izin verme!

Avustralyalı motosikletçi Toby Price, 2024'te 10. Dakar'ına çıkacak ve daha önce iki kez zafer kazanan sporcu şimdiden bir ralli efsanesi. Price'ın ikinci Dakar zaferi 2019'da geldi ve Red Bull KTM Factory Racing'e üst üste 18. galibiyetini kazandırdı. Ancak bu zaferle ilgili en dikkat çekici nokta bu değil. KTM'nin galibiyet serisinden daha da dikkat çekici olan şey, Price'ın zafere giden 5.200 kilometreyi kırık kemikle sürmüş olması!

Peru'nun ev sahipliği yaptığı ralliden sadece haftalar önce Price sağ bileğindeki skafoid kemiğini kırdı. Ralliye katılmaktan vazgeçmeyi ama sonrasında kendine bir şans verebileceğini düşündü.

Toby Price © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

03 Destek kamyonları aynı zamanda birer yarışçıdır

Büyük takımlar, en iyi sürücülerin kaza yapması veya mekanik bir sorun yaşaması durumunda kullanılabilecek ve çok önemli ekipmanlar taşıyan destek kamyonlarına sahiptir. Bu destek kamyonları devasa boyutlardadır ve çok daha yavaş olmalarına rağmen araziyi otomobiller kadar iyi kat edebilirler. Üstelik kendi kamyon sınıflarında diğer destek araçlarına karşı da yarışırlar.

04 Geleceğe bir bakış

Dakar'ın alışılmadık özellikleri onu yenilikçi teknolojiler için rakipsiz bir laboratuvar haline getiriyor. Dakar çölleri düzenli olarak yeni güç aktarma organları ve güvenlik cihazları için bir test alanı olmuştur. Dakar Future programı ilk olarak hibrit motorlu araçların ortaya çıkmasını ve en iyi takımların performans seviyelerine ulaşmasını sağladı. Yarışılan bölgelerin değiştirmesi muhtemel teknolojik deneyler için yeni yollar açılıyor. Dakar'ın öncü ruhu, 2024 yılında başlayacak olan daha sürdürülebilir yakıt kaynakları geliştirmeye yönelik yeni bir girişim olan Mission 1000 projesinin merkezinde yer alıyor.

Carlos Sainz © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

05 Her şey bir adamın kaybolması ile başladı

Fransız motosikletçi Thierry Sabine, yolunu kaybettiğinde 1977 Abidjan-Nice Rallisi'nde yarışıyordu. Çölün kum tepelerinde yol bulmanın oldukça zor olduğunu fark ederek Aralık 1978'de Paris'ten başlayan ilk etkinliği organize etti. Ralli, adını ilk varış noktası olan Senegal'in başkentinden alıyor.

06 Dakar her zaman pembe renkle anılır

Dakar'daki finiş eskiden Senegal'in başkentinin 30 kilometre kuzeyindeki Lac Rose'da yapılırdı. Göl parlak pembe renkte olduğu için bu isimle anılırdı ve bunun nedeni eşsiz bir alg türü olan "dunaliella salina"dır. Göl o kadar çarpıcı ki uzaydan bile görülebiliyor ve iki haftalık amansız zihinsel ve fiziksel mücadelenin ardından onu görmek, geçmişte yarışçıların gözyaşlarına boğulmalarına neden olmuştur.

07 Bir efsaneye tanıklık ediyoruz

Dakar'ın kendine özgü doğası, günde 500 kilometrelik mesafeleri içeren ve büyük yorgunluk hissi içinde geçirilen iki haftalık bir deneyimi temsil ediyor. Bu da tecrübeli yarışçıların Dakar'ı neden bu kadar uzun süre domine ettiklerini açıklıyor. Hiç kimse ralliyi 14 kez kazanan Stéphane Peterhansel kadar domine etmeyi başaramadı. (Otomobillerde sekiz, bisikletlerde altı zaferi var.) Peterhansel'in 60 yaşına girmesine birkaç yıl kaldı ama "Mösyö Dakar" dedikleri adamın yavaşlamaya niyeti yok.

Tecrübe sürücülerin avantajını vurgulayan bir başka istatistik: Son 30 yılda Dakar'ın otomobil kategorisinin galibi sadece dört kez 40 yaşın altında bir isim oldu ve bu galibiyetlerden ikisi Mösyö Dakar'ın kendisi tarafından alındı.

Bu yüzden 2024'te elit otomobil sınıfında ilk kez yarışacak olan 21 yaşındaki Amerikalı yarışçı Seth Quintero'ya bu kadar ilgi var. Quintero çölde idollerine bir darbe indirebilecek mi?

Stéphane Peterhansel © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool Seth Quintero © Kin Marcin/Red Bull Content Pool

08 Hafif sıklet ralliye yeni bir soluk getirdi

Dakar'ın Suudi Arabistan'a taşınmasından bu yana, T3 kategorisi gibi rallinin hafif sıklet sınıfına katılan yarışmacılarda büyük bir artış oldu. T3 araçlar hem sürücü hem de yardımcı sürücü barındırıyor ve Peterhansel, Carlos Sainz, Nasser Al-Attiyah, Sébastien Loeb gibi isimlerin kullandığı T1 araçların üçte iki versiyonuna denk geliyor. T3 sınıfında yarışmak, eğitim ve gelişim açısından bir yol olarak görülüyor.

T3 klasmanındaki iki denemesinden sonra Dakar Rallisi'nin 2024 edisyonunda elit bir T1+ aracıyla yarışacak olan Guillaume de Mevius, "T1'ler 170 km/s hıza ulaşabilirken T3'lerin azami hızı 135 km/s ile sınırlıdır." diyor ve şöyle devam ediyor: "T1'in kaporta gücü de önemli bir avantaj, kayaların ve atlayışların üzerinden çok daha fazla atak yapabiliyorsunuz. T3'te kısa sürede sınırı bulursunuz ama T1 sizi her yere götürebilir."

Guillaume de Mevius © Kin Marcin / Red Bull Content Pool

09 Manzaralar aklını başından alacak

Afrika ve Güney Amerika'nın ardından Dakar'ın son evi Suudi Arabistan oldu. Orta Doğu ülkesi, çöl arazisiyle yarışmacıları şaşkına çevirerek Dakar için ideal bir ev sahibi haline geldi. Yarış Ocak 2020'de Suudi Arabistan'a ilk geldiğinde Dakar adına çok az şey El-Ula ve çevresindeki bölge kadar şaşkınlık yarattı. Enfes manzaralar, tarihin ağırlığını ve gizem unsurunu müthiş bir deneyimle harmanlıyor.

Dakar, zamanın başlangıcından kalma arkeolojik alanlar ve eski şehrin etrafına serpiştirilmiş Nabatean tapınakları ile ilk karşılaşmasının ardından El-Ula'ya geri döndü. 2024 Dakar Rallisi El-Ula'dan yola çıkacak.

Mohammed Balooshi © Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool

10 Sürücülerin duracak vakti yok...

Bazı sürücüler bütün gün boyunca araçta kalma fikriyle mücadele ediyor. Bazı etaplar 12 saatlik sürüş gerektiriyor ve bazen doğa işleri daha da zorlaştırıyor. Bu nedenle bazı sürücülerin yarış kıyafetlerinde keselar var, böylece saatte 170 kilometre hızla nehirleri ve kayaları geçerken idrarlarını yapabiliyorlar. Bu, Dakar Rallisi'ni tamamlamak ve kazanmaya çalışmak adına yapılan pek çok fedakarlıktan sadece biri.